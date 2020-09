Barth

Am Montagvormittag wurde am Barther Bibelzentrum in einem separaten Gebäude ein seit längerer Zeit geplantes Quartier für Jugendgruppen eingeweiht. Bestimmt ist es zur Unterbringung von Konfirmandengruppen auswärtiger Kirchengemeinden im Rahmen ihrer Projekttage bzw. zur mehrtägigen Nutzung der Bildungsangebote des Bibelzentrums.

Aber auch die nahe Beherbergung von Chormitgliedern und Musical-Mitwirkenden solle ermöglicht werden, wie Nicole Chibici-Revneanu, die Leiterin des Bibelzentrums, erklärte. „Wenn Bedarf besteht und wir keine Belegung haben, steht das Quartier natürlich auch Barther Vereinen und Schulen zur Unterbringung ihrer Gäste zur Verfügung“, versicherte sie.

Unterkunft für 14 Jugendliche

Ulrich Kahle, Christian Lukesch, Dietmar Eifler und Nicole Chibici-Revneanu (v.l.) in der Küche des Gruppenquartiers Quelle: Volker Stephan

In einer dem Bibelzentrum benachbarten älteren Wohnhaushälfte (Sundische Straße 54a), die vorausplanend bereits 2011 erworben worden ist und in der seit 2014 mehrere Ferienwohnungen genutzt werden, bauten seit April 2020 Mitarbeiter des Bibelzentrums mit Unterstützung Barther Handwerksbetriebe die untere Etage zur Unterkunft für insgesamt 14 Jugendliche um. Eine kleine Küche und moderne Sanitäranlagen gehören dazu. Auch die Heizung musste - leider anders als anfangs gedacht - erneuert werden, was unvorhergesehene Kosten verursachte.

Ulrich Kahle in einer der Unterkünfte mit den stabilen Doppelstockbetten. Quelle: Volker Stephan

Alles in allem beliefen sich die geschätzten Kosten auf 35 000 Euro und haben tatsächlich bis zum Einweihungstag die Grenze von 40 000 Euro erreicht. „Es ist alles finanziert, gerade heute wurde die letzte Rechnung überwiesen“, berichtete Christian Lukesch, der Vorsitzende der 2007 gegründeten Stiftung Bibelzentrum der Barther Kirchengemeinde. „Die Summe wäre wahrscheinlich sehr viel höher ausgefallen, hätten nicht unsere Mitarbeiter vieles in Eigenleistung erledigt“, so Nicole Chibici-Revneanu.

Sie würdigte die Einsatzbereitschaft des Hausmeisters Detlef Meuser und des Religionspädagogen Ulrich Kahle. Letzterer hatte ursprünglich den Beruf des Ofensetzers erlernt, so dass ihm die einst erworbenen handwerklichen Fertigkeiten nun gute Dienste leisteten. In Bezug auf das Vorhaben könne man Corona als günstigen Umstand betrachten, denn sonst hätte sich vermutlich alles noch viel länger hingezogen, sagte die Leiterin.

Doppelstockbetten aus Hessen

Finanziert wurde die Errichtung des Jugendquartiers aus Eigenmitteln der Stiftung, etwa 7200 Euro aus 90 Kollekten in den Gemeinden der Nordkirche, einer Zuwendung der Mecklenburgischen und Pommerschen Bibelgesellschaft in Höhe von 12 000 Euro sowie einer zehntausend Euro umfassenden Förderung aus dem Strategiefonds des Landes, die der Landtagsabgeordnete Dietmar Eifler ( CDU) über seine Fraktion angestoßen hatte. Deshalb war auch er zur Einweihung des Jugendquartiers eingeladen worden. „Die Förderung aus dem Strategiefonds soll vorwiegend Kleinprojekten zugute kommen, die sonst in kein anderes Förderprogramm passen. Großes Augenmerk liegt dabei auf Kirchensanierungen und der Ausstattung kleiner Feuerwehren mit Fahrzeugen“, erklärte der Abgeordnete den Zweck des Fonds.

Im Erdgeschoss des Hauses 54a in der Sundischen Straße befindet sich jetzt ein Gruppenquartier des Bibelzentrums. Die Neugestaltung der Fassade soll zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Quelle: Volker Stephan

Bei einer Besichtigung vor Ort - das Haus 54a ist über den Rosengarten des Bibelzentrums zugänglich - gab Ulrich Kahle einen kurzen Überblick über die Abfolge der Arbeiten und ihre Besonderheiten. Besonders freute es ihn, dass die evangelische Jugendburg Hohensolms ( Hessen) dem Bibelzentrum stabile Doppelstockbetten für die professionelle Nutzung überlassen hatte. Weitere Stücke stammen aus ausgesonderten aber noch gut erhaltenen Möbelbeständen von Ferienwohnungen.

Wie Nicole Chibici-Revneanu informierte, wäre die Nachfrage von Jugendgruppen nach den Bildungsangeboten des Bibelzentrums bereits vor Ausbruch der Corona-Pandemie groß gewesen. Entsprechend hoch sei jetzt auch der Buchungsstand für die zukünftigen Angebote.

Setzerei und Druckerei geplant

Als nächstes Stiftungsprojekt steht die Einrichtung einer kleinen Setzerei und Druckerei im früheren Blumengeschäft an der Ecke der St. Jürgen-Straße auf dem Plan. Die Stiftung hatte dem Bibelzentrum vor Jahren ein Set für das spiegelverkehrte Setzen geschenkt, das jetzt komplettiert werden soll. Dazu kommen ausrangierte Ausrüstungen aus dem Druckhaus Mohn, die kostenlos überlassen wurden.

Wegen der großen Menge des Materials soll nun das kleine Nebengebäude an der östlichen Grundstücksgrenze als Satz- und Druckwerkstatt hergerichtet werden, um dort das Gutenberg-Projekt für Kinder und Jugendliche unter erweiterten Bedingungen fortzuführen. „Die Lettern mal selbst in die Hand nehmen und für den Druck zu eigenen Texte zusammenfügen zu dürfen, übt auf Kinder eine viel größere Faszination aus, als nur zuzuschauen, weiß Religionspädagoge Kahle aus seiner beruflichen Praxis.

Von Volker Stephan