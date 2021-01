Barth

Andächtig streicht Tobias Bork über die Holzskulpturen – über den kleinen Jesus, der in der Wiege liegt, über Maria und Joseph, jeden einzelnen der drei Könige und den Hirten. Ochs und Esel schauen durch die angedeuteten Fenster herein und ihm dabei zu. Über der Szenerie schweben Engel. Die Seitenkapelle der Marienkirche in Barth hat sich in einen Stall verwandelt – in jenen, in dem der Jesus geboren wurde. „Und obwohl es ein Weihnachtsthema ist, bleibt die Krippe das gesamte Jahr über stehen und kann besichtigt werden“, erzählt der Bildhauer.

Nach anfänglicher Abneigung besessen von dem Projekt

Mehr als zwölf Monate hat sich der Barther dem Projekt gewidmet, das ursprünglich für die Demminer Kirche gedacht gewesen ist. „Als die Anfrage von Demmin kam, ob ich ihnen eine Krippe bauen würde, war ich alles andere als begeistert“, gesteht der 56-Jährige. Zwar sei er Kirchenmitglied, aber nie Kirchengänger gewesen. Und dennoch fertigt er ein paar Skizzen. Um so enttäuschter ist er dann, als er von der Demminer Kirche nichts mehr hört. Denn mittlerweile kann er nicht mehr von dem Projekt lassen, ist beinahe besessen von der Idee, seine Entwürfe auch umzusetzen.

Anzeige

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jetzt, wo das Gesamtwerk nahezu fertig ist, nur noch kleine Restarbeiten vonnöten sind, ist er stolz auf das, was er geschaffen hat. „Diese Barther Krippe ist entstanden aus Barther Holz und finanziert worden von Barthern für Barth“, sagt er. Aus dicken, bis zu 110 Zentimeter dicken Pappelstämmen sind die Skulpturen entstanden – jede aus einem. Auch die Truhe für die Goldtaler und die Gefäße sind aus einem Stück Holz. „Die Pappeln sind vor circa vier Jahren bei der einstigen Jugendherberge gefällt und die Stämme dort auch gelagert worden. Der Eigentümer hat sie mir überlassen“, berichtet der Bildhauer.

Dieses Gesicht könnte manchen bekannt vorkommen

Noch nie sei er so vertieft in ein Projekt gewesen. „Und noch nie hat mir ein Projekt so viel abverlangt“, sagt Bork und schaut auf den Balthasar. Nicht ohne Grund, denn vor allem in diesem der drei heiligen Könige hat die größte Herausforderung für ihn gesteckt. „Das Gesicht ist jenes eines Barthers. Seine Familie hat diese Skulptur gestiftet und die Bitte gehabt, dem Balthasar das Gesicht ihres verstorbenen Familienmitgliedes zu geben“, erzählt der Bildhauer. „Der Mann hatte sich eine anonyme Seebestattung für seine Beisetzung gewünscht. Dem Wunsch kam die Familie nach, sehnte sich aber ihrerseits nach einem Ort der Begegnung“, fügt er erklärend hinzu. Auch wenn die Familie nicht wünsche, dass der Name publik gemacht werde, „Einige Barther werden ihn erkennen“, ist sich der Künstler sicher.

Lesen Sie auch:

Viel Schweiß habe er besonders bei dieser Skulptur gelassen. „Diese Arbeit habe ich mir zum Schluss gelassen“, erzählt er. Denn noch nie zuvor habe er ein Porträt in dieser Größe aus einem Holzstamm gefertigt. Eine dreitägige Auszeit habe er sich zuvor gegönnt – die einzigen freien Tage im gesamten Zeitraum seines Schaffens der Weihnachtskrippe. „Ich wusste, dass dieses Projekt viel Zeit und Kraft in Anspruch nehmen wird, aber ich habe es dennoch unterschätzt“, gesteht er.

Von der Seitenkapelle zum Stall

Und immer noch stehen ein paar kleinere Arbeiten an. „Jede Figur bekommt noch eine kleine Plakette mit dem Namen des Stifters. Auch ein paar Schafe sollen noch dazukommen“, erzählt er. Ständig müsse er auch die Holzskulpturen kontrollieren. „Die Luftfeuchtigkeit in diesem Raum ist sehr hoch, die Temperaturen niedrig. Das könnte den Figuren schaden, zu Schimmelbildung führen“, erklärt er. Um die Gefahr von vornherein etwas zu dämmen, hat er unter anderem einen Lattenfußboden in der Seitenkapelle verlegt.

„Ich bin sehr dankbar, dass die Kirche mir den Raum zur Verfügung gestellt hat. Einst war es ein Möhlraum, der jahrzehntelang stiefmütterlich behandelt worden ist“, weiß der Künstler. Aber dieser Raum vermittle sowohl Stallcharme und habe auch etwas Sakrales mit deinen Deckenbögen, meint er. Zusätzlich hat Bork mit Bleistift ins Gewölbe einen zur Geschichte passenden Psalm geschrieben. Betreten kann die Szenerie aber nicht werden. Ein Drahtflechtzaun versperrt den Weg, gibt dem Besucher aber das Gefühl direkt im „Stall“ zu stehen, in dem gedämpftes Licht etwas Wärme vermittelt.

Von Anja Krüger