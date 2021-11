Barth

Von Freundschaft, Träumen und Abenteuern: Am Sonnabend feiert das neue Familientheaterstück der Vorpommerschen Landesbühne auf der Barther Boddenbühne Premiere.

Rico, Oskar und der Diebstahlstein ist ein Theaterkrimi nach dem gleichnamigen Roman von Andreas Steinhöfel in einer Bearbeitung von Paul Sonderegger.

Worum es in dem Stück geht

Oskar (Maximilian Stenzel) und Rico (Niklas Schüler) belauschen Justin (Sebastian Hildebrand) und Julia (Paola Brandenburg, v. l.), die womöglich mit dem Verschwinden des Steins zu tun haben. Quelle: Anja Krüger

Rico und Oskar sind beste Freunde. Nachdem sie bereits einen Kidnapper geschnappt und andere kriminelle Machenschaften aufgedeckt haben, ist jetzt alles wieder ziemlich gut. Sie wohnen im selben Haus in Berlin, und auch ihre Eltern sind ganz erträglich: Ricos Mama ist weit weg im Knutschurlaub und Oskars Papa nervt nur manchmal.

Doch dann finden Rico und Oskar einen Toten im Treppenhaus. Es ist ihr verrückter Nachbar, der Steinezüchter Fitzke. Seine Sammlung hat er tatsächlich Rico vermacht. Allerdings fehlt ein wertvoller Stein – das bemerken die beiden Jungs sofort. Der Stein muss gestohlen worden sein, die Spur führt raus aus Berlin! Ein waghalsiges Abenteuer beginnt, zum Glück ist Svenja dabei, und schließlich landen die Freunde an der Ostsee!

„Das Stück passt also absolut hierher“, sagt Sonderegger, der in Berlin lebt und nicht nur als Regisseur, sondern auch als Schauspieler, Sprecher und Sprechtrainer tätig ist. Denn im Original spiele die Geschichte in Prerow an der Bernsteinküste.

Die Herausforderungen für den Regisseur

Gleich mehrere Punkte haben den gebürtigen Österreicher gereizt, den bekannten Roman aus dem Jahr 2011, der 2016 verfilmt worden ist, auf die Theaterbühne zu bringen – vor allem auf die der Vorpommerschen Landesbühne. Denn gleich mehrere Herausforderungen galt es für ihn zu meistern. „Zum einen musste ich das Stück so schreiben, dass es mit vier Schauspielern gespielt werden kann“, nennt er eine. Und so kommt es, dass Sebastian Hildebrand sowohl den Schaffner als auch Hausmeister Mommsen sowie Oskars Vater Lars, den mutmaßlichen Gangster Justin und den Hehler mimt. Und auch Paola Brandenburg besetzt gleich mehrere Rollen. So spielt sie die gehörlose Svenja, den verrückten Nachbarn Fitzke, Lars’ Freund Otto, eine Bedienung, die Julia und eine Frau am Strand. Nur der tiefbegabte Rico, gespielt von Niklas Schüler, und der hochbegabte Oskar, gespielt von Maximilian Stenzel, bleiben ihren Rollen über die gesamten 90 Minuten Spielzeit treu.

Eine weitere Herausforderung sei es gewesen, eine Szene am FKK-Strand darzustellen. Wie er sie gelöst hat, will Sonderegger nicht vorab verraten, schmunzelt nur beim Gedanken daran. Es darf also davon ausgegangen werden, dass diese Szene mit einem gewissen Witz dargestellt wird.

Auch Kostüm- und Bühnenbildner eine Koryphäe

An Witz fehlt es übrigens dem gesamten Stück nicht. Sowohl Kinder, Jugendliche als auch Erwachsene kommen bei diesem Stück auf ihre Kosten – generell. „Es ist durch und durch ein Familienstück“, betont Sonderegger, der mit Roy Spahn einen fabelhaften Kostüm- und Bühnenbildner im Team weiß. „Roy ist ein echter Glücksgriff. Er hat schon an den großen Häusern, zuletzt an der Wiener Staatsoper gearbeitet“, erzählt der Regisseur, der auch die Choreografin Laura Hannemann und Magnus Cordes-Schmid, der für die Komposition zuständig ist, nicht unerwähnt lassen.

Alle fiebern nun dem Sonnabendnachmittag entgegen, wenn ihre Fassung von „Rico, Oskar und der Diebstahlstein“ auf der Barther Boddenbühne Premiere feiert.

Noch Karten für Premiere erhältlich

„Rumpelstilzchen – das Geschäft mit dem Gold“ wird am 12. Dezember auf der Barther Boddenbühne gespielt. Quelle: Martina Krüger

Aufgrund der aktuellen Corona-Regeln sind Schauspieler und Beteiligte übrigens in der glücklichen Lage, die Chance zu bekommen, dies in ausverkauftem Haus zu feiern. Allerdings steht dies erst seit Dienstag fest – seit im Landkreis Vorpommern-Rügen in Bezug auf Corona die 2G-Regelung (Zutritt nur für Geimpfte und Genesene, Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren mit tagesaktuellem Test) gilt und damit nicht mehr auf Abstände geachtet werden muss. Wer also vorher nicht das Glück hatte, eine Karte für die Uraufführung dieses Familienstücks zu bekommen, hat jetzt noch einmal die Chance.

Dies gilt aktuell auch für die nachfolgenden Aufführungen des Stücks am 28., 29. und 30. November. Im Rahmen der Familienvorführungen bringt die Vorpommersche Landesbühne im Dezember – vom 5. bis zum 7. – das Stück „Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt“ und am Sonntag, dem 12. Dezember, um 15 Uhr das Märchen „Rumpelstilzchen“ auf die Barther Theaterbühne.

Von Anja Krüger