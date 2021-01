Barth

Die Stadtvertreter Barths haben auf ihrer jüngsten Sitzung am Donnerstagabend den Weg freigemacht für die Sanierung der Barther Boddenbühne. Bereits im Mai dieses Jahres soll es losgehen. Kosten: rund 1,63 Millionen Euro.

900 000 Euro Eigenanteil belasten den städtischen Haushalt – noch

Der Bund, so informierte Bauamtsleiter Manfred Kubitz an dem Abend, habe Fördermittel von rund 732 000 Euro in Aussicht gestellt. „An eine feste Zusage ist aber das Votum der Stadtvertretung als Bedingung geknüpft“, berichtete er. Dieses hat sie nun abgegeben. Mit 13 Ja-Stimmen, einer Stimmenthaltung und fünf Gegenstimmen fällt schließlich die Entscheidung, dass der Spielort, zu dem nicht nur das Theatergebäude selbst, sondern auch der Theatergarten als Freiluftspielstätte gehört, saniert werden soll.

Die Differenz, also rund 900 000 Euro, belasten aktuell noch den städtischen Haushalt. Dieser soll, so Bauamtsleiter Manfred Kubitz, über die Beantragung einer Sonderbedarfszuweisung vom Land gemindert werden.

Arbeiten in zwei Abschnitte geteilt

Insgesamt rund 14 000 Zuschauer jährlich besuchen die Veranstaltungen in der Barther Bodden-Bühne, die seit 1999 als Spielstätte der Vorpommerschen Landesbühne ganzjährig bespielt wird. Das Publikum muss während der Arbeiten nicht auf den Genuss verzichten. „Die Maßnahmen sollen so durchgeführt werden, dass der laufende Theaterbetrieb möglichst wenig eingeschränkt wird. Da der Spielbetrieb jährlich von September bis Juni im Innenraum und von Juli bis September im Theatergarten stattfindet, werden zwei zeitlich getrennte Maßnahmen geplant“, erklärt Architekt Daniel Brand aus Barth in dem von ihm erstellten Ablaufplan.

Demnach soll im Mai mit den Arbeiten am Theatergebäude, das einst Kulturhaus der Zuckerfabrik in Barth gewesen ist, begonnen werden. Die mittlerweile 60 Jahre alten Fenster sollen neuen weichen, die Fassade soll isoliert sowie die Heizungs- und die Elektroanlage teilweise erneuert werden. Außerdem sollen eine Akustik- und Brandschutzdecke im Theatersaal eingebaut und eine barrierefreie WC-Anlage im Gebäude installiert werden.

Sieben Monate sind für die Arbeiten eingeplant. Wobei bereits im September dieses Jahres bereits die Baumaßnahmen auf dem Gelände der Barther Boddenbühne beginnen sollen. Die aus Containern bestehenden, provisorischen Masken- und Garderobenräume sollen durch einen größeren Anbau ersetzt werden. Denn den personellen Ansprüchen halten sie längst nicht mehr stand, sind zudem in einem stark maroden Zustand. In dem neuen Anbau sollen unter anderem Maske, Fundus, Umkleiden, Personal-WCs und Duschen sowie Büro- und Aufenthaltsräume für Mitarbeiter Platz finden.

Zur gleichen Zeit, also mit Beginn der Winterspielzeit, sollen auch die Arbeiten im Theatergarten beginnen. Im Eingangsbereich soll ein Tor ähnliches Portal errichtet werden, in dem Theaterkassen sowie Stau- und Technikräume und Besuchertoiletten Platz finden. Dies wird zurzeit ebenfalls durch eine unansehnliche Containerlösung überbrückt. Wie Architekt Daniel Brand in seinem Ablaufplan erklärt, soll ein notwendiges barrierefreies WC als neu zu errichtender Containerbau hergestellt werden. Das gesamte Ensemble erhält dann eine Fassade aus Lärchenholz, „die dem Theaterambiente entspricht und sich dem Bühnenbild unterordnet“. Der sogenannte Technikriegel enthalte im fertigen Zustand im Erdgeschoss die Abendkasse, ein Lager, einen Sanitärtrakt und im Obergeschoss den Technikraum für die Licht- und Tontechniker.

Nach einem Jahr Bauzeit, also im Mai 2022 – pünktlich zur Sommerspielzeit – sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.

Theater in MV bleiben bis mindestens 28. Februar geschlossen

Aktuell warten die Theaterleute darauf, überhaupt wieder auf der Bühne stehen zu können. Mindestens bis zum 28. Februar bleiben sie geschlossen. Für die Vorpommersche Landesbühne, mit ihren Spielstätten in Anklam, Barth und Zinnowitz, bedeutet dies, dass die für Februar geplante Premiere von „ Cyrano de Bergerac“ in den Sommer verlegt und die Inszenierung „Der Gott des Gemetzels“ in die kommende Spielzeit verschoben wird.

Zur Zeit wird an der Vorbereitung der Sommerspielzeit mit den Open-Airs in Barth, Wolgast, Anklam und Zinnowitz gearbeitet.

