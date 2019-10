Barther Carneval Club sucht DDR-Utensilien

Barth

Der Barther Carneval Club (BCC) startet im November in die 43. Saison. Unter dem Motto „Für Frieden und Sozialismus seid bereit, der BCC feiert 30 Jahre Einigkeit!“ werfen die Jecken einen Blick in die Vergangenheit. Doch um alles so realistisch wie möglich zu gestalten, wird noch Dekoration benötigt. „Vasen, Wimpel, Fahnen, Bilder von Erich Honecker oder Mitropageschirr –wir können alles gebrauchen“, erklärt die Vereinsvorsitzende Brunhild Wischnewski (2.v.l.), die gemeinsam mit Sigrid Arndt (v.l.), Marie-Céline und Madeleine Korzenek die ersten Schätze in Augenschein nimmt. Von November bis März werden die Utensilien benötigt. „Wir freuen uns über Geschenke und Leihgaben“, sagt die Vorsitzende. Wer sich ganz oder zeitweise von seinen DDR-Utensilien trennen kann, soll sich per E-Mail (barthmantau@web.de) melden. Foto: Anika Wenning

Von Anika Wenning