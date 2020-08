Barth

Zu ungewöhnlicher Jahreszeit führten die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Barth am vergangenen Wochenende ihre Jahreshauptversammlung durch. Üblicherweise wäre der Termin bereits im Monat März an der Reihe gewesen, doch Corona machte auch hierbei einen Strich durch die Rechnung.

Selbst die nachgeholte Versammlung fand unter ungewöhnlichen Bedingungen statt. Statt des gemütlichen Schulungsraumes mussten die Feuerwehrleute und ihre Gäste aufgrund des Abstandsgebotes mit der geräumigen Fahrzeughalle zufrieden sein.

Bürgermeister Friedrich Carl Hellwig als Dienstherr der Barther Feuerwehr richtete ein Grußwort an die Anwesenden und gratulierte den Beförderten. Im Auftrag des Innenministeriums zeichnete er Walter Kahl mit dem Ehrenzeichen des Landes für 50-jährigen Dienst in der Feuerwehr aus.

Weniger aktive Einsatzkräfte

In seinem Bericht für das Jahr 2019 erläuterte Wehrführer Andreas Koch, unterstützt von einer reich bebilderten Präsentation, das Einsatzgeschehen und die Mitgliederentwicklung im Jahr 2019.

Mit der Zahl 39 war der Bestand der aktiven Einsatzkräfte gegenüber 2018 zwar leicht zurückgegangen (minus fünf), dafür konnten aber zwei zusätzliche Gastfahrer gewonnen werden. Deren Zahl erhöhte sich damit auf sechs. Bei ihnen handelt es sich laut Andreas Koch um Mitglieder benachbarter Feuerwehren des Amtsbereiches, die im Besitz des Lkw-Führerscheins sind. „Meist arbeiten sie in Barth und sind deshalb tagsüber verfügbar. Zu Konfliktsituationen könnte es nur kommen, wenn die eigene und die Barther Wehr zugleich alarmiert werden“, räumte er ein.

Um langfristig auf der sicheren Seite zu sein, werde ständig an der Aufstockung des eigenen Fahrerbestandes gearbeitet. Üblicherweise ermögliche man jährlich einem Mitglied den Erwerb des Führerscheins. „Den suchen wir uns aber vorher genau aus. Schulabgänger und Azubis, die noch nicht wissen, wo ihr weiterer Weg sie hinführen soll, scheiden aus. Ideal sind Bewerber, die bereits eine Familie gegründet haben sowie in Barth leben und arbeiten“, nannte Andreas Koch die entscheidenden Kriterien. Nur so sei der nachhaltige Nutzen der teuren Ausbildung gesichert.

100 Einsätze im vergangenen Jahr

Im Jahr 2019 rückte die Barther Feuerwehr zu 78 Einsätzen in der Stadt aus, zu zehn weiteren im Amtsbereich sowie zu zwölf im übrigen Kreisgebiet. Von den insgesamt 100 Einsätzen dienten 27 der Brandbekämpfung, während die restlichen 73 in Hilfeleistungen unterschiedlichster Art bestanden. Türöffnungen und Tragehilfen standen mit 26 Fällen ganz oben auf der Liste der Hilfeleistungen, gefolgt von der Beseitigung von Unwetterfolgen (17) sowie der Alarmierung durch Brand- und Rauchmeldeanlagen (zusammen 11).

Auch bei sechs Verkehrsunfällen leisteten die Barther Feuerwehrleute den Rettungskräften Unterstützung. Gewöhnlich kommen dabei eine hydraulische Schere sowie der sogenannte Spreizer zum Einsatz, um Verletzte aus Fahrzeugwracks zu befreien. Beide Geräte sind bei der Barther Feuerwehr als Doppelpack vorhanden, um bei technischem Versagen eines Teils trotzdem helfen zu können.

Meisten Einsätze waren am Mittwoch

Bei der Verteilung der Einsätze nach Wochentagen dominierte der Mittwoch (26), wogegen es am Sonntag (5) am ruhigsten blieb. In der Häufung nach Monaten überwog der Juni (20), das Schlusslicht bildete hier der Februar (4).

Hinsichtlich der Brandeinsätze im vergangenen Jahr erinnerte er an die alte Badeanstalt am 21. März, einen Scheunenbrand in Wieck am 27. März und einen Gebäudebrand in Fuhlendorf am gleichen Tag sowie an den Hotelbrand in Wustrow am 14. Juni. Größter Löscheinsatz sei jedoch der Brand auf dem Schrottplatz in Duvendiek am 30. Juni gewesen, an dem etwa 160 Feuerwehrleute beteiligt waren.

Auch in diesem Jahr waren die Barther Kameraden bereits bei einigen größeren Einsätzen gefordert wie beispielsweise bei den schweren Unfällen auf der Strecke zwischen Barth und Löbnitz in den vergangenen Wochen.

Jugendabteilung wird wieder aktiviert

In der Kindergruppe sind gegenwärtig 16 Mitglieder im Alter von 6 bis 10 Jahren registriert, in der Jugendgruppe der Zehn- bis 16-Jährigen sind es 17. Sie alle wieder zu den Zusammenkünften und Übungen nach der langen Zeit des Corona-Stillstands zu aktivieren, bezeichnete Andreas Koch als große Herausforderung. „Wir fangen jetzt langsam wieder an.“

Einer der Jugendwarte bleibt weiterhin Lars Lohnke, hingegen scheidet Oliver Pastow zum Jahresende aus. Auch der Lehrgangsbetrieb für die aktiven Mitglieder nehme langsam wieder Fahrt auf und solle ab September wieder in normalen Bahnen verlaufen.

Zu wenige Parkplatze sind Gefahrenquelle

Gegenwärtig erstelle ein Ingenieur-Büro für Brandschutz eine Bedarfsermittlung für die Barther Feuerwehr, informierte der Wehrführer. „Die untersuchen einfach alles - vom Gebäude über die Fahrzeuge und die personelle Besetzung bis hin zum Ausbildungsstand. Im Ergebnis geben sie eine Empfehlung an die Stadtvertretung. Wir rechnen in der Konsequenz mit einigen Baustellen, denn im Laufe der Jahre haben sich viele Anforderungen geändert“, erklärte er.

So sei heute schon klar, dass die Fahrzeughalle mit acht Fahrzeugen auf eigentlich fünf Stellplätzen eine Gefahrenquelle darstellt. Auch der alte Rüstwagen dürfte mit 20 Jahren Einsatzdauer fast ausgedient haben. Andreas Koch machte aber auch klar, dass der gegenwärtige Fahrzeugbestand keinesfalls zu groß sei, sondern die ideale Zusammenstellung für die Barther Anforderungen aufweise.

Von Volker Stephan