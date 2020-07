Barther Flughafenlauf: Am Sonntag geht es auf die bis zu zwölf Kilometer lange Strecke

Barth

Über 140 Teilnehmer haben sich schon für den Barther Flughafenlauf am Sonntag, 19. Juli, angemeldet. Insgesamt dürfen 200 Läufer starten, so hat es der Organisator Ulf Röwer festgelegt. Zuschauer sind an dem Tag nicht zugelassen. Anmelden können sich die Sportler bis zum 18. Juli um 18 Uhr online unter www.flughafenlauf.com. Eine Nachmeldung vor Ort ist in diesem Jahr nicht möglich. Die Startgebühr wird vor Ort bar bezahlt.

Die ersten Läufer starten am Sonntag um 9 Uhr auf dem Gelände des Ostseeflughafens Stralsund-Barth, Flughafenallee in Barth. Ein Massenstart ist in diesem Jahr nicht möglich, stattdessen gehen die Läufer hintereinander in Zehner-Blöcken an den Start.

Erstmals auch zwei Nordic-Walking-Strecken

Wählen können die Teilnehmer zwischen vier, acht und 12 Kilometern. Zusätzlich gibt es in diesem Jahr erstmals auch zwei Nordic-Walking-Strecken über vier und acht Kilometer. Der Kinderlauf findet in diesem Jahr allerdings nicht statt.

Vor zwei Jahren hat Ulf Röwer die Laufveranstaltung auf dem Barther Flughafen ins Leben gerufen. Bei der ersten Auflage des Flughafenlaufs im Jahr 2018 nahmen rund 60 Läufer teil, im vergangenen Jahr waren es knapp 200.

Corona-Beschränkungen schreckten ihn nicht ab

Die Corona-Beschränkungen haben den 28-Jährigen nicht davon abgehalten, den Lauf auch in diesem Jahr wieder auf die Beine zu stellen. Viel zu viele Veranstaltungen seien schon abgesagt worden oder finden nur als virtuelle Läufe statt, bei denen jeder die Strecke für sich läuft und die Zeit mit dem Handy aufzeichnet. Ulf Röwer wollte den Sportlern endlich mal wieder einen realen Lauf bieten.

„Der Flughafenlauf ist mein neues Steckenpferd. Er soll in den kommenden Jahren auch noch größer werden“, sagt der Barther, der die Organisation des Laufs neben seinem Beruf – Ulf Röwer ist Schulsekretär am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten – in seiner Freizeit stemmt. Hilfe bekommt er dabei von seiner Frau und seinem besten Kumpel und am Veranstaltungstag selbst steht ihm ein fünf- bis zehnköpfiges Team zur Seite.

Von Anika Wenning