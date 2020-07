Barth

Für Ulf Röwer war von Anfang an klar, wenn die Corona-Bestimmungen es zulassen, wird die dritte Auflage des Barther Flughafenlaufs am 19. Juli auch stattfinden. „Aber natürlich mache ich mir auch Gedanken, was alles passieren kann“, sagt der 28-Jährige und denkt dabei an die Corona-Infizierten nach den Pfingstgottesdiensten in Vorpommern. Rund 350 Menschen wurden in Quarantäne geschickt. „Da überlegt man schon, was ist, wenn das bei der eigenen Veranstaltung passiert. Aber wie sagt man so schön: No risk, no fun“, gibt sich der Barther entschlossen.

Denn viel zu viele Veranstaltungen seien in diesem Jahr schon abgesagt worden. „Ich war selbst früher aktiver Läufer und finde es sehr schade, dass momentan fast nur virtuelle Läufe stattfinden“, berichtet Ulf Röwer, der beim SV Motor Barth Jugendwart ist und die Abteilung Leichtathletik leitet. Beim virtuellen Lauf läuft jeder für sich, Zeit und Strecke werden mit dem Handy aufgezeichnet.

Schon 90 Anmeldungen

„Aber ich möchte den Leuten einen echten, realen Lauf bieten“, sagt der Organisator des Barther Flughafenlaufs. Und die Nachfrage sei groß. „Wir haben schon 90 Anmeldungen“, freut sich der Barther, dabei habe er bisher noch gar nicht groß die Werbetrommel gerührt. Bei der ersten Auflage des Flughafenlaufs im Jahr 2018 nahmen rund 60 Läufer teil, im vergangenen Jahr waren es knapp 200.

Bei der Planung und Durchführung der Laufveranstaltung halte er sich natürlich an die Corona-Vorschriften. Beim Landkreis Vorpommern-Rügen musste er ein Hygienekonzept einreichen. So müssen sich die Läufer beim Betreten des Veranstaltungsbereiches die Hände desinfizieren.

In geschlossenen Räumen, also bei der Anmeldung und beim Urkundendruck, muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Außerdem muss auf den Mindestabstand von 1,5 Metern geachtete werden.

Nur online anmelden

Teilnehmer müssen sich bis zum 18. Juli um 18 Uhr online unter www.flughafenlauf.com anmelden. Eine Nachmeldung vor Ort ist in diesem Jahr nicht möglich. Die Startgebühr wird vor Ort bar bezahlt. Ein Massenstart ist nicht möglich, stattdessen werde in Zehner-Blöcken gestartet.

Bei der Teilnehmerzahl gehe er auf Nummer sicher und habe sie auf 200 Läufer begrenzt, auch wenn eigentlich bei Veranstaltungen mehr zugelassen seien. Zuschauer seien nach jetzigem Stand nicht erlaubt. Da die Landesregierung ab dem 10. Juli allerdings weitere Lockerungen beschlossen hat, könne sich das noch ändern. „Wir können nur vom jetzigen Stand ausgehen“, erklärte der Sprecher des Landkreises, Olaf Manzke. „Die neue Verordnung ist noch nicht in Kraft.“ Am 1. Juli hatte Ulf Röwer eine E-Mail vom Landkreis erhalten, dass der Flughafenlauf nur mit begrenzter Teilnehmerzahl und ohne Zuschauer stattfinden könne. Allerdings wurde in der E-Mail betont, dass Änderungen noch möglich seien.

4, 8 und 12 Kilometer

Die Läufer können sich in diesem Jahr wieder für vier, acht und zwölf Kilometer anmelden. „Der 500-Meter-Kinderlauf wird in diesem Jahr leider nicht stattfinden, aber Kinder, die sich zutrauen, vier Kilometer zu laufen, können sich gerne anmelden“, berichtet Ulf Röwer. Dafür gebe es in diesem Jahr aber erstmals zwei Nordic Walking-Strecken über vier und acht Kilometer.

Wie die Sieger aller Läufe am Ende des Tages gekürt werden, weiß der Organisator noch nicht. „Da muss ich mir noch etwas einfallen lassen. Dass alle zusammenkommen und die Sieger feiern, geht in diesem Jahr nicht.“

Unterstützung bekommt der Barther, der die Veranstaltung ehrenamtlich und in seiner Freizeit organisiert, von seiner Frau und einem guten Freund. „Und am Veranstaltungstag selbst sind wir ein Team von fünf bis zehn Leuten“, sagt der 28-Jährige. In den kommenden Jahren will er noch größer denken und auch einen Halbmarathon anbieten. Aber jetzt ist er erst einmal froh, wenn der Flughafenlauf am 19. Juli reibungslos über die Bühne geht.

