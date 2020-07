Barther Flughafenlauf: Teilnehmer waren bei sommerlichem Wetter heiß auf Wettbewerb

Barth

Die Anstrengung war jedem Läufer anzusehen. Sommerliche Temperaturen, keine Wolke am Himmel, kein Schatten, so gut wie kein Wind, der 3. Barther Flughafenlauf war eine echte Herausforderung für die knapp 200 Sportler.

Zu sehen war aber auch, wie glücklich jeder einzelne Teilnehmer war. Endlich wieder Wettbewerb, sich nach monatelanger Corona-Pause endlich wieder mit anderen Läufern auf der Strecke messen, endlich wieder die besondere Gemeinschaft der Laufszene erfahren. Und ein Organisationsteam, das unter Beweis gestellt hat, dass auch in Corona-Zeiten solche Veranstaltungen auf die Beine gestellt werden können.

„Eigentlich war es kaum anders als in den vergangenen Jahren“, resümierte Organisator Ulf Röwer nach der Veranstaltung. Der Ablauf habe wunderbar funktioniert, die Corona-Beschränkungen hätten die Stimmung kaum beeinflusst. „Alle kannten die Rahmenbedingungen und haben sich daran gehalten“, so der 28-Jährige.

200 Läufer und eine lange Gerade

Neben dem üblichen Anderthalb-Meter-Abstand mussten die Teilnehmer bei der Anmeldung in der Wartehalle des Flughafengebäudes eine Maske tragen. Auf einen Massenstart wurde verzichtet. Stattdessen gingen die Läufer zeitlich versetzt in Zehnerblöcken auf die Strecke. Dank moderner Zeiterfassung mit Chip-Unterstützung konnten die Laufzeiten regulär erfasst werden.

200 Läufer hatten sich für den diesjährigen Barther Flughafenlauf gemeldet. Ein paar weniger waren es am Ende tatsächlich auf der Strecke. Deren besondere Herausforderung: Die scheinbar nie enden wollende, knapp 1,7 Kilometer lange Start- und Landebahn des Flugplatzes, die die Läufer in jeder Runde gleich zweimal in voller Länge bewältigen mussten. Über vier, acht und zwölf Kilometer gingen die Läufer an den Start. Walker und Nordic Walker konnten zwischen Streckenlängen von vier und acht Kilometern wählen.

Start zum Barther Flughafenlauf. Knapp 200 Läufer nahmen teil. Quelle: Robert Niemeyer

„Es war heiß, kein Wind. Es war anstrengend“, sagte Kathrin Glander. „Aber hinterher ist das schnell wieder vergessen.“ Vor allem, wenn man einen Siegerpokal mit nach Hause nehmen kann. Glander, die für den SV Motor Barth startete, war bei ihrem Heim-Lauf die schnellste Frau über die Zwölf-Kilometer-Strecke.

Schnellste Frau über die Zwölf-Kilometer-Strecke: Kathrin Glander vom SV Motor Barth. Quelle: Robert Niemeyer

Nach drei Runden über den Flugplatz und 57.06 Minuten überquerte sie freudestrahlend die Ziellinie. „Ich bin sehr froh, dass die Organisatoren den Lauf durchgezogen haben. Es ist schade, dass so viele Läufe ausfallen mussten“, so die Dabitzerin.

Gegenseitige Unterstützung

Die Einhaltung der Corona-Regeln sei zwar schon merkwürdig gewesen. „Aber die Sportler waren alle sehr rücksichtsvoll“, so Glander. Und die fehlende Unterstützung von Zuschauern an der Strecke sei durch gegenseitiges Anfeuern wettgemacht worden.

Finn Große-Freese war der Schnellste über die Zwölf-Kilometer-Strecke. Quelle: Robert Niemeyer

„Alle Teilnehmer waren froh, endlich mal wieder unter realen Wettkampfbedingungen laufen zu können“, fasst Veranstalter Ulf Röwer die Stimmung unter den Läufern zusammen. 15 Helfer hatten für einen reibungslosen Ablauf gesorgt. Auch Landrat Dr. Stephan Kerth, ehemaliger Bürgermeister der Stadt Barth, schaute vorbei. „Dass endlich wieder Wettkämpfe stattfinden, haben sich alle hier herbeigesehnt“, so Kerth.

Ergebnisse des Barther Flughafenlaufs 2020 Zwölf Kilometer, männlich: 1. Finn Große-Freese ( Rostock), 42.51 Minuten; 2. Ole Reinholdt ( Sportclub Laage), 48.23 Minuten; 3. Patrick Heiler ( Hamburg), 49.53 Minuten. Zwölf Kilometer, weiblich: 1. Kathrin Glander (SV Motor Barth), 57.06 Minuten; 2. Steffi Volkmann (Barib-Yoga), 57.49 Minuten; 3. Dr. Sabine Engelmann (1. LAV Rostock), 59.29 Minuten. Acht Kilometer, männlich: 1. Tom Landmann (Team Bäckerei Krämer), 30.27 Minuten; Arne Welenz (TC Fiko Rostock), 30.43 Minuten; 3. Julian Franz (LAC Olympia 88 Berlin), 31.48 Minuten. Acht Kilometer, weiblich: 1. Sophie Meinke (Team Laufrausch Oldenburg), 35.35 Minuten; Kirsten Sellmer (LG Flensburg), 37.28 Minuten; 3. Tatjana Rüggeberg (1. LAV Rostock), 37.54 Minuten. Vier Kilometer, männlich: 1. Toni Röwer (SV Motor Barth), 13.50 Minuten; 2. Justin Zabel (Team Bäckerei Krämer), 15.49 Minuten; 3. Martin Blodow (#rostockrunningcrew), 15.56 Minuten. Vier Kilometer, weiblich: Katja Liedemit (1. LAV Rostock), 18.07 Minuten; 2. Pia Behn ( Sportclub Laage), 18.57 Minuten, 3. Franziska Blaudow ( Barth), 19.16 Minuten. Acht Kilometer Walking/Nordic Walking, männlich: 1. Dirk Hauschild (#teamhauschild), 58.29 Minuten; 2. Bernd Schünemann ( Barth), 1:09.53 Stunden; 3. Heino Schmidt, 1:10.26 Stunden. Acht Kilometer Walking/Nordic Walking, weiblich: 1. Sandra Leuschner ( Jakobsdorf), 1:05.42 Stunden; 2. Anke Behncke ( Cammin), 1:06.36 Stunden; 3. Andrea Hecker ( Cammin), 1:10.15 Stunden. Vier Kilometer Walking/Nordic Walking, männlich: 1. Marco Blasi ( SC Kramerhof), 26:51 Minuten; 2. Alfred Waschlewski ( Goldberg), 33.06 Minuten; 3. Werner Miehlke ( Dierhagen), 35.38 Minuten. Vier Kilometer Walking/Nordic Walking, weiblich: 1. Alrun Romanus ( Goldberg) 32.18 Minuten; 2. Anja Miehlke ( Dierhagen) 34.07 Minuten; 3. Sigrid Brunzel ( Barth), 36.11 Minuten.

Vorpommern-Rügens Landrat überreichte schließlich auch dem Gewinner des Hauptlaufes seinen Siegerpokal und seine Urkunde. Finn Große-Freese absolvierte die drei Runden über den Flugplatz in 42.51 Minuten und war damit der Schnellste über zwölf Kilometer. „Die Sonne hat richtig gebrannt, und dazu diese lange Gerade“, sagte der 19-Jährige kurz nach dem Zieleinlauf. „Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Nach vier Monaten endlich wieder ein Wettkampf“, so der Rostocker, der eigentlich Triathlet ist und sich bereits jetzt auf den Triathlon in Dierhagen freut, der am 21. August stattfindet.

