Barth

Endlich wieder Shopping für alle in MV! Seit drei Wochen heißt es: 2G ade im Einzelhandel – nach gut zwei Monaten der Einschränkung. Die Zettel mit dem Hinweis „Zutritt nur für Geimpfte oder Genesene“ sind von den Türen und aus den Schaufenstern verschwunden – dafür gilt nun FFP2-Maskenpflicht. Doch hat das tatsächlich etwas verändert? In der Kleinstadt Barth im Kreis Vorpommern-Rügen sieht es nicht danach aus. Am Mittwochmittag ist die Einkaufsstraße, die Lange Straße, trotz wolkenlosem Himmel nahezu ausgestorben.

„Zu dieser Jahreszeit ist einfach generell wenig los in Barth“, tut Ulrike Pohla vom gleichnamigen Uhren- und Schmuckladen die derzeitige Lage ab. Das habe nicht unbedingt etwas mit Corona zu tun. „Eigentlich ist es so wie immer.“ Euphorie klingt dennoch anders.

Geschäft seit 2G-Regel eingebrochen

Deutlichere Worte findet Harjinder Singh, Inhaber des Bekleidungsgeschäfts „For you“: „Gucken Sie raus, die Innenstadt ist leer. Die bestellen alle nur noch online.“ Vielleicht habe sich in größeren Städten durch den Wegfall der 2G-Regel etwas geändert, in Barth sei das nicht der Fall.

Das bestätigen auch zwei Mitarbeiterinnen der Modekette „Ernsting’s family“, die ihre Namen nicht in der Zeitung lesen wollen. „Seit der Einführung der 2G-Regel ist das Geschäft eingebrochen“, berichtet eine der beiden. Daran habe sich auch in den vergangenen drei Wochen nichts geändert. Die Schuld sehen sie auch in der Maskenpflicht: „Gerade die FFP2-Maske mögen viele nicht.“

Einkaufen mit FFP2-Maske zu anstrengend

Ähnliches berichtet eine Mitarbeiterin des Modeladens „Jeans & Meer“: „Es ist alles so wie vorher, höchstens ein bisschen mehr geworden.“ Und wieder kommt die Mund-Nasen-Bedeckung zur Sprache: Sie störe eben immer noch – die FFP2-Maske mehr als eine OP-Maske.

Dass gerade die jetzt vorgeschriebene Atemschutzmaske ein Problem für ihre Kunden darstellt, weiß Anke Schwerin, Chefin des Schuhhauses Barth: „Die meisten Leute sind sehr genervt davon. Und nicht nur das: Man bekommt doch deutlich schwerer Luft darunter. Vor allem für meine älteren Kunden wird das Einkaufen damit anstrengend.“ Der Winter sei zwar ohnehin die umsatzschwächere Jahreszeit, aber aktuell sei definitiv noch weniger los als vor Corona. Dennoch bleibt Schwerin positiv: „Mal sehen, wie jetzt der Frühling wird. Das Schaufenster ist dekoriert und die meisten Leute kommen gezielt um die Frühjahrsmodelle zu kaufen.“

Nicht die richtige Saison für neue Kleidung

Sogar schlechter anstatt besser ist es dem Eindruck von Daniela Lühe-Sziegoleit nach geworden. Sie ist Inhaberin des Modegeschäfts „Natürlich kleiden“. „Ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht Corona, vielleicht auch, weil jetzt so eine Übergangszeit ist: Die Leute wollen keine Wintersachen mehr kaufen, aber für Frühlingsmode ist es auch noch zu früh“, versucht sie sich an einer Erklärung für die wenige Kundschaft. Der November sei immer der schwächste Monat und dieser Winter fühle sich eben an wie ein sehr langer November.

„Ja, ist nicht doll, einfach nichts mehr los“, bedauert Rentnerin Edeltraud Rüping. Die Bartherin ist an diesem Mittag in die Innenstadt gekommen, um einige Besorgungen zu machen. Wie sie die FFP2-Maske empfindet? „Das ist völlig ok für mich“, sagt sie.

Ihr kostenloses Urlaubsupdate aus den schönsten Gegenden an der Ostsee in MV Die wichtigsten News von der Ostseeküste für Urlauber und Einheimische - kostenlos per Mail jede Woche Freitag 8.00 Uhr. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ungeimpfter: „Lust auf Einkauf vergangen“

Niemals aufsetzen würde „so ein Ding“ Christoph Zechlin. „Ich habe immer eine OP-Maske dabei, aber auch die nur zur Not“, sagt der 55-Jährige. Er hat ein Problem mit den Bestimmungen, ist ungeimpft. „Selbst jetzt, wo ich wieder in die Geschäfte darf, gehe ich nicht. Ich hab keine Lust mehr, kein Bedürfnis danach“, betont er.

Und so kommen wohl viele Gründe zusammen, warum die Einkaufsstraße der kleinen Stadt Barth auch drei Wochen nach dem Ende der 2G-Regelung keinen Aufschwung erlebt. Gehofft wird hier nun auf den Sommer – und die Touristen.

Von Maria Lentz