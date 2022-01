Manuela Haugk tritt nach den Februarferien offiziell ihre neue Stelle als Sekretärin am Gymnasium in Barth an. Sie übernimmt den Posten von ihrer Vorgängerin, da diese in den Ruhestand geht. Davor hat sie in der Grundschule gearbeitet und freut sich jetzt auf die neue Herausforderung mit den größeren Schülern.