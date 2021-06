Barth

Zum 22. Mal in Folge wurde dem Barther Hafen das Umweltsymbol „Blaue Flagge“ verliehen, für das strenge Kriterien bezüglich Umweltmanagement und Umweltkommunikation zu erfüllen sind, so zum Beispiel hinsichtlich der Entsorgung von Schadstoffen, Abwasser und Abfall.

Einen großen Teil der nötigen Infrastruktur stellt der Barther Yachtservice für den gesamten Hafen zur Verfügung. Deshalb weht das verliehene Umweltsymbol sowohl auf der Ballastkiste als auch an der Steganlage des Barther Yachtservice.

In Mecklenburg-Vorpommern sind in diesem Jahr fünf Sportboothäfen mit der Blauen Flagge ausgezeichnet worden - in der gesamten Bundesrepublik sind es 92 (See und Binnen).

Keine Auszeichnungsveranstaltung

Zur Enttäuschung der Barther Verantwortlichen konnten die Flaggen und entsprechenden Urkunden wegen der Corona-Situation nur per Post zugeschickt werden; eine Auszeichnungsveranstaltung durfte, wie schon im Vorjahr, nicht stattfinden. Mit der Ausrichtung der Feierstunde wäre bereits im vergangenen Jahr Barth an der Reihe gewesen, damals wurde die Stadt auf dieses Jahr vertröstet. Weil der Anspruch nicht verloren geht, hoffen die Barther Beteiligten nun auf das Jahr 2022.

Hafenmeister Stephan Wenke, Yachtservice-Geschäftsführer Torsten Brand und Bauamtsleiter Manfred Kubitz mit der Blauen Flagge. Quelle: Volker Stephan

Der Öffentlichkeit präsentierten Bauamtsleiter Manfred Kubitz, Yachtservice-Geschäftsführer Torsten Brandt und Hafenmeister Stephan Wenke ihr gemeinsam errungenes Umweltsymbol im Rahmen einer kleinen Hafenrundfahrt mit dem Hafenmeisterboot. Bei dieser Gelegenheit gaben sie Auskunft zur aktuellen Situation und zu Vorhaben der nächsten Zeit.

Pier soll verlängert werden

Die halbstündige Tour führte zunächst zum alten Wirtschaftshafen und anschließend bis in die Hafenanlage von Schiffswerft/Yachtservice. Die Teilnehmer konnten sich dabei ein Bild vom Baufortschritt am neuen Sportboothafen der Hafen-Residenz machen. Beim Passieren des früheren Bossow-Anlegers, der zukünftigen Einfahrt in das L-förmige neue Sportbootbecken, setzte ein Arbeitsponton mit Ramme von der Seite des Anglervereins zur gegenüberliegenden Seite der Fischereipier über, um auch hier die stählernen Spundwände zu rammen.

Vor der Ballastkiste berichtete der Bauamtsleiter über eine erfolgte Baugrunduntersuchung zwecks geplanter Verlängerung der Pier. Die macht sich erforderlich, weil Barth zunehmend zum Zielhafen von Flusskreuzfahrtschiffen wird. Wenn diese beidseitig der Ballastkiste liegen, würden die langen Schiffsrümpfe das Anlegen der Zingst-Fähren behindern. Bei der Untersuchung wurde durch ein Stralsunder Unternehmen bis in zwölf Meter Tiefe gebohrt. „Theoretisch könnte bereits im Januar mit dem Bau begonnen werden, doch leider wurde der gestellte Förderantrag bisher noch nicht bestätigt“, so Manfred Kubitz.

Nordufer soll befestigt werden

Parallel ist auch vor der Mündung des Grabens 44 am westlichen Hafenende gebohrt worden. Hier will die Stadt das bisher nicht befestigte Nordufer des Anglervereins „Am Borgwall“ mit etwa 60 bis 70 Metern Spundwand versehen, um Ersatzliegeplätze für die Angler zu schaffen. Die müssen nämlich ihre angestammten Plätze im Werftbecken räumen, weil der Eigentümer der Wasserfläche dort anderes plant. Einen Steg werden die Angler in eigener Regie bauen. Wunschziel für den Baubeginn der Spundwand sei auch hier der Januar 2022, informierte der Bauamtsleiter. Für beide Maßnahmen - Ballastkiste und Angler-Spundwand - wären Mittel im Haushalt von 2022 eingeplant.

Die Wiedereröffnung des Steuerhauses soll aller Voraussicht nach am 1. Juli erfolgen, wenn die E-Installation abgeschlossen ist. Für den Betrieb der Information hatte die Stadt zwei befristete Stellen ausgeschrieben. Seit einiger Zeit ist auch eine neue Web-Kamera des Steuerhauses in Betrieb, die Live-Videos vom gesamten Hafenbereich überträgt (www.stadt-barth.de/live/).

Das Nordufer des Anglervereins „Am Borgwall“ soll mit einer Spundwand befestigt werden. Quelle: Volker Stephan

Der Barther Yacht-Service hat seine Stellmöglichkeiten für Caravans und Wohnmobile auf der früheren Teetz-Wiese erweitert, wie von Torsten Brandt zu erfahren war. Neben der Erweiterung der Fläche auf insgesamt 70 Plätze wären auch die E-Anschlüsse überarbeitet und die Sanitäreinrichtungen erneuert worden.

Corona sorgt für Verzug

Mit dem Einsetzen der Boote aus dem Winterlager sei man aufgrund der Corona-Situation in Verzug geraten, weil bis zum Frühsommer viele Eigner nicht einreisen durften. „Deshalb werden wir in diesem Jahr noch bis Anfang Juli kranen müssen“, so der Geschäftsführer, der sieben Mitarbeiter beschäftigt. Die bis zu 380 Stellplätze des Winterlagers wären zu 100 Prozent ausgelastet gewesen. Etwa 80 Prozent der 150 Wasserliegeplätze würden Dauerlieger beanspruchen, die übrigen stünden Gastliegern zur Verfügung. Einige Kunden des Yachtservice würden sogar in Österreich, in der Schweiz, in Holland und in Frankreich zu Hause sein.

Ihr Newsletter für die Region Ribnitz-Damgarten Die wichtigsten Nachrichten der Woche von der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst und der Region Ribnitz-Damgarten - jeden Freitag um 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Gegenwärtig sei man auf der Suche nach einem neuen Betreiber für die Imbisshütte, die vom Werftgelände an einen Standort zwischen Yachtladen und Windjammermuseum versetzt worden ist. Diente sie früher ausschließlich der Versorgung der Mitarbeiter von Werft/BYS sowie der Boots- und Campinggäste, soll sie zukünftig öffentlich zugänglich sein.

Hafenmeister Stephan Wenke hofft, dass im Herbst wieder ein sogenannter Stammtisch der professionellen Hafennutzer mit Vertretern der Stadt möglich ist, wo Ideen, Vorschläge oder Wünsche geäußert sowie Probleme auf dem kurzen Dienstweg aus dem Weg geräumt werden können.

Von Volker Stephan