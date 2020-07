Barth

Die Lage der Stadt Barth am Bodden bescherte den Einwohnern viele Besucher und eine neue Branche. Der Tourismus entwickelte sich zu einem wichtigen Standbein der Barther Wirtschaft. Der Hafen wurde zu einer Flaniermeile mit maritimer Gastronomie umgebaut.

Der Stadthafen liegt am Südufer des Barther Boddens unmittelbar vor den Toren der historischen Stadt. 1990 ausgebaut, ist der Sportboothafen eine der modernsten Marinas an der Ostsee. Das historische Foto stammt aus dem Jahr 1941.

Der Barther Hafen heute. Im Hintergrund das Speicherhotel (l.) und der Speicher II Quelle: Mario Galepp

Das alte Speichergebäude wurde zu einem Hotel umgebaut. Das Restaurant öffnete im Juli 1997 seine Türen, 1998 kamen die ersten Hotelgäste. Das alte Speichergebäude wurde 1897 erstmals in der Barther Zeitung erwähnt und diente bis 1993 zur Lagerung von Getreide. Mit Liebe zum Detail ist es gelungen, die Ursprünglichkeit des Gebäudes zu erhalten. Die Familie Johnson wagte damals den Schritt, das alte Gebäude in ein Hotel umzubauen. Neuer Blickfang am Barther Hafen ist der „Speicher II“, in dem sich private Wohnungen befinden.

