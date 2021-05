Barther Innenstadt: So steht es um die drei großen Straßenbaustellen

Barth

In Barth gehen in gleich drei Straßen in Zentrumsnähe die im Januar begonnenen Sanierungsmaßnahmen mit den entsprechenden Leitungserneuerungen voran: In der Barthestraße im Abschnitt zwischen Eichgraben und Dorfstellenstraße sowie in der Burgstraße und Schillerstraße, die zur sogenannten Klosterkoppel gehören.

Besonders die Bewohner der Burg- und der Schillerstraße sind froh, dass ihre Straßen endlich in einen zeitgemäßen Zustand versetzt werden. Sie gehörten zu den letzten Barther Straßen, die nur ein holpriges Kopfsteinpflaster zu bieten haben. Das ist hier abtransportiert worden und soll zum Schluss durch eine glatte Asphaltoberfläche ersetzt werden. In beiden Straßen sind die Trinkwasserleitungen bereits verlegt. Die Schmutz- und Regenwasserleitungen in der Schillerstraße sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch in Arbeit.

Burgstraße: Kanalbau kommende Woche

In der Burgstraße ist die Maßnahme noch nicht ganz so weit. Erst in der kommenden Woche wird dort mit dem Bau der Schmutz- und Regenwasserkanäle begonnen. Voraussetzung dafür ist die Vollendung der neuen Gaszuleitung durch den Auftragnehmer der Stadtwerke Barth – sie soll zum Wochenende mit dem Anschluss der letzten Häuser erfolgt sein. „Erst danach kann die alte Gasleitung raus, die uns im Wege wäre“, erklärte Polier Holger Strelow. Andernfalls hätten die Bewohner zeitweise ohne Gas auskommen müssen. Die Gesamtfertigstellung beider Straßen sei nicht vor Ende Juli zu erwarten, informierte Thomas Kröger, einer der BaSeCo-Geschäftsführer.

Im vergangenen Jahr hatte das Dettmannsdorfer Tiefbauunternehmen BaSeCo GmbH den Zuschlag für alle drei Baustellen erhalten. Die Arbeiten, deren Leitung Peter Voigt vom Marlower Planungsbüro Voß & Muderack obliegt, beinhalten neben der Erneuerung der unterirdischen Ver- und Entsorgungsleitungen auch die anschließende Neugestaltung von Fahrbahnen und Fußwegen.

Während für die Gas- und Stromleitungen inklusive der Hausanschlüsse die Barther Stadtwerke verantwortlich sind, liegt die Erneuerung der Trink- und Abwasserleitungen in der Zuständigkeit der Dettmannsdorfer.

Barthestraße am 30. Juni fertig

Als Abnahmetermin für die Barthestraße steht der 30. Juni fest. Auf dem 130 Meter langen Abschnitt soll noch in dieser Woche der Kanalbau (Schmutz- und Regenwasser) beendet werden. Die Trinkwasserleitung liegt bereits und auf der Südseite (stadtauswärts links) sind auch schon die Strom- und Gasleitungen im Boden. Auf der Nordseite sind diese noch zu verlegen.

Nördlich der asphaltierten Fahrbahn wird ein 1,20 bis 1,60 breiter Gehweg gepflastert, während man die Südseite als kombinierten Geh- und Radweg von 2,50 Meter Breite ausführen wird.

Die Baustelle in der Burgstraße in Barth. Quelle: Volker Stephan

Verkomplizierend auf das Baugeschehen in der Barthestraße wirkte sich eine unter der alten Asphaltdecke verborgene, 20 bis 30 Zentimeter starke Betonstraße aus, die mühsam Stück für Stück abgetragen werden musste. Die mit Erschütterungen verbundenen Arbeiten seien laut Thomas Kröger zwecks Dokumentation eventueller Schäden an Häusern durch einen Gutachter begleitet worden.

Archäologische Funde

Vor dem Haus Nr. 5 – nicht weit vom Dammtor entfernt – entdeckten die Tiefbauer eine alte Mauer, die durch die dokumentierende Archäologin dem einstigen Vortor zugeordnet werden konnte. Auch in der Einmündung der Trienseestraße stieß der Bagger auf eine alte Feldsteinmauer, die dem Verlauf der Schmutzwasserleitung im Wege war und ebenfalls dokumentiert worden ist. Weitere Überraschungen seien nun nicht mehr zu erwarten, sind die Verantwortlichen überzeugt.

Rechnerisch beliefen sich die Gesamtkosten aller drei Maßnahmen zum Zeitpunkt der Ausschreibung auf etwa 1,6 Millionen Euro. In Anbetracht der seither enorm gestiegenen Preise und der internationalen Materialverknappung zeigte sich Holger Strelow froh, dass der gesamte Bedarf (z.B. die Polymer-Abwasserschächte aus Polen) bereits im Dezember geliefert bzw. bestellt worden ist. „Heute wäre vieles gar nicht mehr zu bekommen.“

Von Volker Stephan