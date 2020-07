Barth

Bis zuletzt hatten Katrin Gutzmann und Ariane Schulzki gehofft, dass ihre Kinder in der Kita „ Eulennest“ in Barth bleiben können. Doch mit der Ablehnung des Jugendamtes des Landkreises Vorpommern-Rügen ist diese Hoffnung zerplatzt. Der Träger der Kita, der Verein Jugendhaus „ Storchennest“ in Niepars, hatte am 25. März einen Antrag auf Änderung der Betriebserlaubnis gestellt.

Bislang werden in der Kita, die am 1. August 2015 in der ehemaligen Coppi-Schule in Barth-Vogelsang eröffnet wurde, nur Krippenkinder betreut. Nun wird der Südflügel zum Kindergarten umgebaut. Damit die 15 Mädchen und Jungen, die während der rund einjährigen Bauzeit drei Jahre alt werden, dennoch in der Einrichtung bleiben können, stellte der Verein einen Antrag beim Jugendamt.

Anzeige

Gebäude ist nur für Krippenkinder

Doch am 9. Juni kam die Ablehnung. Die Begründung des Jugendamtes: Da der Verein für die Sanierung der ehemaligen Coppi-Schule Fördermittel aus dem Invest-Programm „Kinderbetreuungsfinanzierung 2013–2014“ erhalten hat, besteht eine Zweckbindung für das Gebäude.

Weitere OZ+ Artikel

Demnach darf es 15 Jahre lang nur als Krippe, also für Kinder bis drei Jahre, genutzt werden. Eine Nutzung durch Kindergartenkinder ist ausgeschlossen. Ein weiterer Ablehnungsgrund sei das Betreuungsangebot in Barth und Umgebung. Hier würden genügend Kindergartenplätze in anderen Einrichtungen zur Verfügung stehen.

Die Kita „Eulennest“ in Barth: Der Südflügel wird zum Kindergarten umgebaut. Quelle: Anika Wenning

Für die Eltern der betroffenen Kinder war das ein Schlag ins Gesicht. „Wir haben nicht mit einer Ablehnung gerechnet. Wir haben gedacht, dass der Antrag nur eine Formalie ist“, sagt Ariane Schulzki. „Das geht alles zulasten der Kinder, vor allem jetzt in Zeiten von Corona. Ich kann nicht verstehen, dass man in einer solchen Situation nicht eine Ausnahme machen kann.“

Schließlich gehe es nicht darum, mehr Kinder in der Einrichtung zu betreuen. „Der Platz ist da und die Kinder könnten in ihrem gewohnten Umfeld bleiben“, sagt die Bartherin. Ihr Sohn Phillipp ist Ende Juni drei Jahre alt geworden und hatte damit – so sagen es die Vorschriften – Ende Mai seinen letzten Tag in der Kita „ Eulennest“. „Seit Mitte Februar ist Phillipp zu Hause. Erst war er krank und dann kam Corona. Im Mai durfte er noch eine Woche in die Kita und dann lief der Vertrag aus.“ Die neue Einrichtung in Pruchten darf er erst seit dieser Woche besuchen. Vorher war eine Eingewöhnung aufgrund der Corona-Beschränkungen nicht möglich.

„Nach und nach gehen alle seine Freunde“

Katrin Gutzmanns Sohn Ahre wird im September drei Jahre alt, er darf also noch bis Ende August in der Kita „ Eulennest“ bleiben. „Aber nach und nach gehen all seine Freunde“, berichtet die Bartherin. Insgesamt sind 15 Kinder von dem Wechsel in eine neue Einrichtung betroffen.

Zwar hätten die Eltern bei der Anmeldung der Kinder gewusst, dass es zu diesem Zeitpunkt nur einen Krippenbereich gibt, aber der Umbau für die Kindergartenkinder war schon in Planung. „Uns wurde nichts versprochen, aber es klang alles sehr zuversichtlich“, meint Katrin Gutzmann. „Wir haben uns ja bewusst für diese Kita entschieden und bis zuletzt gehofft, dass es eine Lösung gibt.“ Die Kita sei klein und familiär, es werde frisch gekocht und sie ist nur wenige Gehminuten von zu Hause entfernt, zählt die Bartherin einige Vorteile auf.

Rückforderung der Fördermittel droht

Olaf Manzke, Sprecher des Landkreises, kann die Sorgen der Eltern verstehen. „Aber wir müssen den Träger auch schützen.“ Wenn dieser sich nicht an die Zweckbindung halte, könne es passieren, dass eine Rückforderung der Fördermittel ins Haus flattere. „Es geht hier ja auch nicht nur um ein paar Wochen, sondern um einen längeren Zeitraum“, erklärt Olaf Manzke. Und wenn die Zahl der Kinder sich nicht verändere, würde das im Umkehrschluss ja auch bedeuten, dass in dieser Bauzeit keine neuen Krippenkinder aufgenommen werden können. Damit könnte sich ein Problem für Eltern ergeben, die gerade einen Krippenplatz in Barth suchen.

Die Geschäftsführerin des Vereins Jugendhaus „ Storchennest“ kann die Sorgen der Eltern verstehen. „Aber ich kann auch die Begründung des Jugendamtes nachvollziehen. Es gibt nun einmal Vorgaben, an die sie sich halten müssen“, sagt Anke Ehrecke.

Katrin Gutzmann und Ariane Schulzki haben trotz der Ablehnung des Jugendamtes die Hoffnung noch nicht aufgegeben. In einem Brief an den Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig wollen sie ihre Sorgen noch einmal darlegen und hoffen auf seine Unterstützung. „Wenn wir gar nichts tun, wird sich auch nichts ändern. Wir müssen es zumindest versuchen“, sagt Katrin Gutzmann.

Von Anika Wenning