Noch sind es einige Wochen bis Weihnachten. Aber in der Werkstatt von Bildhauer Tobias Bork im Gewerbegebiet Am Mastweg stehen schon die Krippenfiguren bereit. Zwei fehlen allerdings noch. „Joseph und Balthasar“, berichtet der Künstler und zeigt auf einen halben Baumstamm. „Das hier wird Joseph. Der ist als Nächstes an der Reihe.“

Bis der Stamm hochkant an Ort und Stelle stand, hat es gedauert, denn er wiegt etwa 400 Kilo. „Einmal ist er mir umgekippt“, berichtet Tobias Bork. „Da musste ich noch einmal von vorne beginnen. Mittlerweile habe ich aber meine eigene Technik entwickelt, um den Stamm aufzurichten – die Hebeltechnik. Das dauert zwar lange, klappt aber gut.“ Hilfe brauchte der Holzbildhauer nur bei Melchior. Denn dieser Stamm wog rund 600 Kilo. „Das hätte ich alleine nicht geschafft.“

Figuren werden von hinten ausgehöhlt

Um die Krippenfiguren besser transportieren zu können, werden sie von hinten ausgehöhlt. „Dann haben sie weniger Gewicht und sind nicht so anfällig für Feuchtigkeit“, sagt der Holzbildhauer. Am Schluss wiegen die großen Figuren aber immer noch rund 150 Kilo und sind zwischen 1,40 und 1,60 Meter groß.

Es sieht so aus, als wenn Ochs und Esel aus dem Stall herausschauen. Quelle: Anika Wenning

Mit verspielten Erzgebirge-Schnitzereien haben die Krippenfiguren des Barthers nichts gemein. Maria, Joseph und die drei Könige haben keinen Körper, sondern nur Gesicht und Hände. Ausgestellt werden sie in der Seitenkapelle der Marienkirche in Barth. Denn mit der Idee, eine Krippe für Barth zu bauen, stieß Tobias Bork bei Pastor Stefan Fricke auf offene Ohren. Der schlug gleich die Seitenkapelle als Ausstellungsort vor. Und von der war Tobias Bork angetan. „Der Ort ist perfekt. Dort kann die Krippe auch das ganze Jahr über stehen.“

Durch Spenden finanziert

Finanziert wird das Projekt ausschließlich durch Spenden. Privatleute und Firmen haben die einzelnen Figuren und Motive gesponsert. Erst wenn die Finanzierung gesichert war, hat Tobias Bork mit der Arbeit der jeweiligen Krippenfigur begonnen. Die Kosten liegen je nach Größe und Aufwand zwischen 750 und knapp 2000 Euro. Und der Arbeitsaufwand war immens. „Bei den größeren Figuren waren es etwa 50 Stunden“, sagt Tobias Bork. „Einen Stundenlohn brauche ich mir da nicht auszurechnen.“

Doch es geht ihm auch nicht um das Geld, in dem Projekt steckt jede Menge Herzblut. „Seit einem Jahr beschäftige ich mich ausschließlich damit und habe alles andere abgeblasen und mir keine Ruhezeiten gegönnt. Vom Arbeitsumfang ist es schon ein sehr außergewöhnliches Projekt.“ Und gerade am Anfang jeder Figur steht Knochenarbeit. „Das ist Schwerstarbeit. Manche Arbeiten sind wie im Steinbruch. Das Schwierigste ist das Aushöhlen. Das mache ich mit der Kettensäge. Aber ich wusste schon vorher, dass das Projekt böse für die Knochen wird. Das geht mächtig auf die Schultern.“

Durch Zufall auf Projekt gestoßen

Dass er einmal so viel Zeit in den Bau einer Krippe stecken würde, hätte er nicht gedacht. Denn mit der Kirche hat der Künstler, wie er selbst sagt, eigentlich überhaupt nichts am Hut. Nur durch Zufall kam er auf die Idee, eine Krippe zu bauen. Als der Demminer Pastor ihn fragte, ob er für die dortige Kirche eine Krippe bauen könne, entstand die Idee, dass er das auch für Barth tun möchte.

Dass er bei so vielen Barthern auf offene Ohren stieß, damit hatte er nicht gerechnet. „Ich habe schnell gemerkt, dass das Projekt wertgeschätzt wird. Die Spender setzen sich aber damit auch ein Denkmal für immer. Denn alles was in der Kirche steht, bleibt dort auch sehr lange. Das war mir vorher auch gar nicht so bewusst.“ Jede Figur bekommt eine Plakette mit dem Namen des Spenders.

Spender für Schafe gesucht

Während am Anfang seiner Arbeit das Stresslevel sehr hoch war, beginnt der Künstler die Arbeit jetzt zu genießen. „Jetzt bin ich im Finale. Das meiste ist bewältigt. Joseph und Melchior sind auch schon finanziert. Was noch fehlt, sind ein paar Schafe. „Drei habe ich schon, aber ich hätte schon ganz gerne eine ganze Herde“, sagt der Bildhauer, der noch auf Spenden hofft.

Zum ersten Advent, am 29. November, soll die Krippe stehen und Tobias Bork ist sehr gespannt auf die Reaktion der Barther. „Wenn man so viel Arbeit in ein Projekt steckt, lässt einen das natürlich nicht kalt.“

