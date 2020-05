Barther Künstlerin Margret Middell: „Die Arbeit hält mich lebendig“

Barth

Eine riesengroße Feier hatte Margret Middell zu ihrem 80. Geburtstag am Freitag, 8. Mai, nicht geplant. „Ich bin ja keine Person, die so in der Öffentlichkeit steht“, sagt die bekannte Bildhauerin und Grafikerin, deren Werke unter anderem in Berlin, Rostock und Greifswald stehen, bescheiden.

Im Kreise ihrer Lieben wollte die Bartherin ihren Ehrentag begehen. Doch aufgrund der Corona-Pandemie ist dies nun nicht möglich. „Meine Familie kommt aus Berlin, München und aus dem Norden. Wir werden die Feier irgendwann nachholen.“

1976 zog Margret Middell gemeinsam mit ihrem Mann, dem Bildhauer und Grafiker Karl Lemke, und ihren Kindern von Berlin nach Barth. Das ehemalige Bauerngehöft liegt abseits in Glöwitz am Bodden. Im ehemaligen Stallgebäude richteten sich das Ehepaar ein Atelier ein. „In Barth konnten wir Beruf und Familie viel besser vereinen. In Berlin hatte mein Mann an einem Ende der Stadt ein Atelier und ich am anderen Ende“, berichtet die Künstlerin.

Sehnsucht nach Großstadt

Die Großstadt vermisste sie trotzdem immer. Es sei ihr anfangs sehr schwer gefallen in einer Gegend zu leben, in der es zwar viel Landschaft aber nur wenige Menschen gibt. Auch für ihr künstlerisches Schaffen sei das schwierig gewesen. In einer Großstadt gebe es viel mehr Anregungen. Bis 2014 hatte sie deshalb auch immer noch eine Wohnung in Berlin und war regelmäßig dort.

Seit dem Tod ihres Mannes, der 2016 im Alter von 92 Jahren starb, lebt Margret Middell allein in Glöwitz und verbringt viel Zeit in ihrem Atelier. Während ihr Fokus früher auf der Bildhauerei lag, rückt mittlerweile die Grafik mehr in den Vordergrund. „Das ist körperlich nicht so anstrengend“, sagt die Künstlerin.

„Die Arbeit hält mich lebendig“

Allein in diesem Jahr seien zwei Ausstellungen geplant – in der Galerie im Kloster in Ribnitz-Damgarten und im Kunstmuseum Ahrenshoop. „Ich habe immer gearbeitet und solange es mir Freude macht und mir auch immer etwas Neues einfällt, werde ich auch weiter arbeiten. Es gibt momentan keinen Grund, aufzuhören. Die Arbeit hält mich lebendig. Gerade in der Corona-Zeit merke ich das ganz besonders“, sagt die gelernte Tischlerin, die nach der Lehre ein Studium der Bildhauerei an der Kunsthochschule Berlin absolvierte. Ob ihre Ausstellungen auch in Zeiten der Corona-Krise stattfinden können, weiß sie allerdings noch nicht.

Ihr Atelier ist voll mit Arbeiten aus den vergangenen Jahren und es kommen immer neue hinzu. Am besten arbeiten kann die Bartherin bei Tageslicht, das sei besser als künstliches Licht. Seitdem sie allein lebe, teile sie sich ihre Zeit etwas flexibler ein. Feste Zeiten für die Mahlzeiten seien da nicht mehr so wichtig. Wenn sie gerade im Atelier gut voran kommt, arbeitet sie lieber weiter.

Kunstwerke auch nach der Wende noch gewollt

Obwohl viele ihrer Kunstwerke im öffentlichen Raum stehen, zog es die Künstlerin selbst selten in die Öffentlichkeit. Als junge Bildhauerin erhielt sie 1969 den Will-Lammert-Preis der Akademie der Künste der DDR, war national wie international immer wieder an Ausstellungen mit überregionaler Ausstrahlung beteiligt. „Ich hatte das Glück, dass meine Kunstwerke auch nach der Wende noch gewollt waren. Bei vielen Kollegen war das nicht so. Ihre Arbeiten wurden weggestellt oder sogar vernichtet“, blickt die Bildhauerin zurück.

Noch vor Kurzem habe sie erfahren, dass ihre Plastik – der Sportler, ein nackter Mann – vor dem Planetarium in Berlin, im Winter immer angezogen werde. „Das spricht dafür, dass die Menschen meine Arbeit mögen. Sie haben im Winter Mitleid mit dem Mann.“ Bedauern würde sie, dass es immer häufiger zu Vandalismus bei Kunstwerken komme. „Die Kunstwerke werden beschmiert und besprüht. Es ist schwer, die Arbeiten zu reinigen und für den Künstler ist es deprimierend. Er hat sein Herzblut in dieses Kunstwerk gesteckt.“

Von Anika Wenning