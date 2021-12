Barther Kultgaststätte und Szenekneipe schließen – wegen 2G plus

Barth

Gastronomen in Barth hadern mit der 2G-plus-Regelung im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Einige haben die Reißleine gezogen und ihre Einrichtung auf unbestimmte Zeit geschlossen. Einer von ihnen ist Dirk Schottenhammel. „Weil es sich nicht lohnt, unter diesen Bedingungen zu öffnen“, erklärt er kurz und knapp die telefonische Nachfrage, warum er seine Gaststätte „Vinetablick“ am Westhafen geschlossen hat.

„Wer meint, er müsse sein hart erarbeitetes Geld verpulvern, indem er Kosten produziert, auf der anderen Seite aber keine Einnahmen hat, der soll das tun – ich aber nicht“, begründet der Gastronom, der in der Vinetastadt als „Moppi“ bekannt ist.

Weihnachten nahezu ausgebucht

Eine Ausnahme mache er am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Dann aber sei seine Gaststätte auch nahezu ausgebucht. „An den beiden Tagen machen wir den Mittagstisch, aber auch nur den“, berichtet er. „Vorbestellungen für diese beiden Tage wurden nur sehr wenig storniert. Nur noch wenige Plätze kann ich bei vorheriger Reservierung vergeben“, fügt er hinzu.

Ganz anders sei es bei den gebuchten Weihnachtsfeiern gewesen. Alle seien abgesagt worden, was ihn letztlich zu dem Entschluss brachte, die Gaststätte vorerst zu schließen. „Wir haben eine gute Saison gehabt, die aber auch sehr stressig war, weil die Einschränkungen und die sich ständig ändernden Regelungen für viel Unmut bei den Gästen gesorgt haben“, erzählt Dirk Schottenhammel.

Gute, aber stressige Saison aufgrund der Corona-Regeln

Immer wieder habe er sich, beziehungsweise hätten sich seine Mitarbeiter, mit verärgerten Menschen auseinandersetzten müssen. „Ich hätte mir von einigen etwas mehr Verständnis für uns gewünscht. Schließlich haben wir uns nur an die Regeln gehalten. Und das, um weiter für Gäste da sein zu können“, betont er.

Jede Woche neue Freizeit-Tipps als Newsletter Alle News und Tipps rund um Freizeit, Urlaub in MV sowie das Wochenendwetter. Jede Woche Donnerstag gegen 10 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nun ist es doch anders gekommen. Nun „bummeln“ seine Mitarbeiter die aufgelaufenen Überstunden oder Urlaubstage ab. Eigentlich werden diese für die Monate Januar und Februar angespart, wenn in der Gastronomie eh Saure-Gurken-Zeit herrscht. Für diese Zeit hat der Gastronom nicht zuletzt deshalb auch Baumaßnahmen geplant. „Der Fußboden in der Küche muss erneuert werden“, berichtet er. Seine Mitarbeiter müssen nun für die Zeit in Kurzarbeit oder sogar in die Arbeitslosigkeit gehen.

Gastronom hofft auf mehr Normalität im Frühjahr

Von Dauer soll die Schließung des „Vinetablicks“ aber definitiv nicht sein. „Wir starten im Frühjahr wieder – dann hoffentlich mit etwas mehr Normalität“, wünscht sich Dirk Schottenhammel.

Bereits auf den Januar setzen die Betreiber der Pizzeria Il Fornaio Barth in der Langen Straße. „Aufgrund der aktuellen Corona-Situation schließen wir leider unsere Pizzeria für die nächsten Wochen. Wir hoffen, im Januar wieder alle Menschen bewirten zu dürfen“, heißt es auf deren Facebook-Seite.

2G-plus-Regel kommt Lockdown gleich

Auch der Inhaber und Betreiber des Kneipenschiffes „Granitz“, Sven Sand, hat sich schweren Herzens dazu entschlossen, bis auf wenige Ausnahmen eine Winterpause einzulegen. Nach fast achtmonatigem Lockdown konnte der 48-Jährige seine urige Szenekneipe erst wieder im Juni 2021 öffnen. Nach zu kurzer Saison und nur kleiner finanzieller Entspannung ist sie jetzt schon wieder zu.

Oliver Pastow, DJ Frank Nehls, Kamerakind Clara Nehls und Gastwirt Sven Sand (von links) am Tresen der „Granitz“ bei der Absprache des Weihnachtsradios. Quelle: Volker Stephan

Zwar wurde dieses Mal kein Lockdown von staatlicher Seite verfügt, doch die angeordnete Zutrittsregel 2G plus wirkt quasi ebenso: Denn kaum jemand lasse sich aufwendig testen, nur um in einer Kneipe ein paar Bier zu trinken, ist er überzeugt. „Für die sehr wenigen Gäste pro Woche muss ich mich hier nicht hinstellen und warten“, so der desillusionierte Wirt, der wie viele andere seiner Branche Ende November die Konsequenz zog und seine Kneipe abschloss.

Partyschiff wird zum Radiosender

Ihm bleibt die vage Hoffnung, dass der Zustand nicht allzu lange anhält. „Noch einmal acht Monate könnte ich nicht durchstehen, dann wäre endgültig Schluss.“

Sein Kneipenschiff öffnet er in diesem Jahr noch zweimal: am 17. und am 25. Dezember ab 18 Uhr. An diesen Abenden ist nämlich das Barther Radio-Duo DJ Frank & Olli auf dem Schiff und geht mit seinem Weihnachtsradio live auf Sendung.

Von Anja Krüger und Volker Stephan