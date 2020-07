Barther Markthalle: So geht es mit dem Projekt weiter

Barth

Die Zeit läuft. Ende Juli ist die Förderperiode für die Barther Markthalle in der Langen Straße beendet. Die Stadt hatte im vergangenen Jahr Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds für das Geschäft, der regionale Produkte anbietet, erhalten. Davon konnten ein Jahr lang die Gehälter der beiden Projektkoordinatorinnen bezahlt werden. Doch Ende Juli ist damit offiziell Schluss.

Die Stadt Barth hat allerdings einen Antrag für das zweite Förderjahr beim zuständigen Regionalbeirat Vorpommern gestellt. Da dieser allerdings erst nach dem offiziellen Projektende tagt und erst dann eine Entscheidung getroffen werden kann, wurde eine Projektverlängerung bis Ende September beantragt.

„Es sind noch Fördermittel vorhanden“, berichtet Karen Hoppenrath, Sachgebietsleiterin Räumliche Planung/Bauverwaltung. Denn zu Beginn des Projektes – während der Vorbereitungszeit – sei zunächst nur eine Koordinatorin angestellt gewesen. Eröffnet hatte die Barther Markthalle erst im November vergangenen Jahres.

Kritik vor der Eröffnung

Nachdem es heftige Kritik seitens einiger Gewerbetreibender aber auch einiger Stadtvertreter gegeben hatte, dass die Stadt als öffentliche Hand in die Wirtschaft eingreife, wurde das Konzept vor der Eröffnung auch noch einmal geändert.

Aus dem geplanten Regionalladen, in dem die Ausstattung des Ladenlokals über den Vorpommern Fonds finanziert werden sollte, wurde die Barther Markthalle. Jeder regionale Erzeuger, der seine Produkte anbietet, muss seinen Stand selber herrichten und zahlt, wie bei einem Wochenmarkt, eine monatliche Gebühr beziehungsweise ein Entgelt.

Spätestens nach zwei Jahren ist Schluss

Sollte das zweite Förderjahr bewilligt werden, soll laut Karen Hoppenrath der Fokus darauf stehen, einen Businessplan zu erstellen. Denn nach den zwei Jahren wolle sich die Stadt definitiv aus dem Projekt zurückziehen.

Katy Linke (r.) und Sandra Gellin verkaufen die regionalen Produkte in der Markthalle in Barth. Quelle: Anika Wenning

Danach gebe es verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen könne. So könnten sich die Erzeuger zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, die beiden Koordinatorinnen könnten sich selbstständig machen oder ein Dritter könnte die Markthalle übernehmen.

Schließen wird die Markthalle nicht

Doch was ist, wenn der Antrag abgelehnt wird? „Dann müssen wir sehr kurzfristig eine andere Lösung finden. Schließen wird die Markthalle aber auf jeden Fall nicht“, sagte Karen Hoppenrath. Schließlich laufe das Geschäft mit den regionalen Produkten sehr gut. „Seit die Läden wieder öffnen dürfen, läuft es super und auch die Vorweihnachtszeit war sehr gut. Die Umsätze sind toll und auch die Erzeuger sind zufrieden.“

Das kann auch Sandra Gellin, eine der Projektkoordinatorinnen, nur bestätigen. „Es kommen viele Urlauber zu uns. Viele bekommen auch den Tipp von ihren Vermietern. Aber wir haben auch viele einheimische Stammkunden.“ Das umfangreiche Sortiment überzeuge die Kunden. „Und natürlich empfehlen wir den Kunden auch andere Läden oder einen Besuch im Vineta-Museum.“

Revitalisierung der Altstadt

Obwohl die Markthalle auch während der coronabedingten Ladenschließungen hätte öffnen können, da vorwiegend Lebensmittel verkauft werden, hatte die Stadt sich dagegen entschieden. „Das wäre den anderen Einzelhändlern in der Langen Straße gegenüber nicht fair gewesen“, sagte der Barther Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig, der froh ist, dass es nur noch wenige Kritiker gibt. „Es war auf jeden Fall richtig, dass wir das Konzept geändert haben.“

Ziel des Projektes sei es von Anfang an gewesen, mit der Eröffnung der Markthalle, einen Beitrag zur Revitalisierung der Altstadt zu leisten. „Ich denke schon, dass uns das gelungen ist, aber durch Corona haben wir keine belastbaren Zahlen“, meinte Friedrich-Carl Hellwig. Denn gerade in der touristenärmeren Zeit mussten die Läden komplett schließen.

„Aber die Markthalle ist auf jeden Fall ein weiteres touristisches Angebot, was uns attraktiver macht“, ist sich Hellwig sicher. Über kurz oder lang sei es sicherlich auch sinnvoll, das Einzelhandelskonzept auf den Prüfstand zu stellen. „Das ist schon einige Jahre alt und in der Zeit hat sich einiges verändert. Aber so ein Konzept kostet relativ viel Geld.“

Von Anika Wenning