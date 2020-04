Barther Marktplatz: Früher Kaiser-Denkmal, heute Brunnen

Barth

Die großen Kaiser-Wilhelm-Denkmäler lösten einen regelrechten Denkmalboom aus. Schon Mitte der 1890er Jahre waren die Bemühungen in der vorpommerschen Kleinstadt Barth groß, für Kaiser Wilhelm I. ein Denkmal zu errichten. Eine erste Ehrung erhielt Wilhelm I. in Barth schon im Jahre 1886 mit der Würde des Schützenkönigs, nachdem Kommerzienrat Wallis beim Schützenfest für den Kaiser schoss und den besten Treffer erzielte.

Bereits im Oktober 1895 wurde ein Komitee zur Errichtung eines Denkmals gebildet. Dieses Komitee bestand aus 28 Personen des öffentlichen Lebens unter Vorsitz des Bürgermeisters. Ratsherren, Repräsentanten, Beamte, Pastoren, Handwerksmeister, Fabrikbesitzer, Kaufleute, Ärzte und überregionale Künstlern gehörten zum Komitee. Einer der bekanntesten Bürger, der im Komitee mitwirkte, war Louis Douzette. Es wurden Spenden gesammelt, dazu wurden eigens für das Kaiser-Denkmal Lose vergeben.

Enthüllung am Geburtstag des Kaisers

1901 wurde dann der Barther Marktplatz als Standort festgelegt. Ursprünglich war die Enthüllung des Denkmals für den 18. Oktober 1902 vorgesehen, dann aber doch erst am 22. März 1903 zum Geburtstag von Kaiser Wilhelm I. vollzogen. Ein an den Kaiser gesendetes Telegramm über die Enthüllung wurde umgehend beantwortet; zudem wurde dem Bürgermeister das Tragen der Amtskette (wieder) erlaubt und zwei Komitee-Mitgliedern wurde der Rote Adlerorden IV. Klasse verliehen.

Der Sockel des Denkmals aus Fichtelgebirgsgranit war 3,30 Meter hoch. Er trug das in Kupferarbeit ausgeführte 2,60 Meter hohe Standbild des Kaisers. Die Kosten des Denkmals beliefen sich auf 15 000 Mark. Das historische Foto stammt aus dem Jahr um 1920.

1947 ließ der damalige Bürgermeister Lemke das Denkmal demontieren. Fünf Jahre später, am 17. Juni 1952, wurde es allerdings erst verschrottet. Damit endete die Geschichte des Kaiserdenkmals von Barth. Ein Teil des Granitsockels ist noch in Barth zu finden. 1959 wurde der Brunnen an der Stelle des Kaiser-Wilhelm-Denkmals eingeweiht.

Von Mario Galepp