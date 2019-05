Barth

Auch während dieser Wassersportsaison wollen die Teilnehmer der Mittwochsregatta das Bild des Barther Boddens mit ihren Segeln beleben. Das war die eindeutige Meinung aller Teilnehmer der alljährlichen Zusammenkunft in der Clubgaststätte „Vineta-Blick“, zu der Organisator Holger Neu eingeladen hatte. Los gehen soll es nach der Erteilung der Genehmigung durch das Wasser- und Schifffahrtsamt Stralsund schon am kommenden Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr an der Startlinie vor der Barther Mole. Zum letzten Mal werden die Mittwochssegler sich am 12. September auf einen der vorbestimmten Regattakurse begeben. Eingeladen zum Mitmachen sind alle Segler, die ihr Boot rund um den Barther Bodden zu liegen haben, egal ob als Mitglieder eines Vereins oder nicht.

Voraussetzung sei jedoch die rechtzeitige Anmeldung mit Entrichtung des Startgeldes (25 Euro) und Abgabe der Kopie einer Haftpflichtpolice für das jeweilige Boot. Die Annahme übernehme dankenswerterweise wieder das Ladengeschäft des Barther Yacht-Services. Bis zum 8. Mai sollten die Formalitäten erledigt sein, wünschte sich der Organisator. „Wer das nicht schafft, wird bei der ersten Wettfahrt nicht starten“, verwies er auf die Konsequenz.

In Auswertung der Ergebnisse des letzten Segelsommers kündigte Holger Neu die weitere Feinabstimmung der Yardstickzahlen, das sind dynamische Handicapwerte für die unterschiedlichen Bootstypen, an. Die wären im vergangenen Jahr schon ganz gut gewesen, nun gelte es, das Feld zeitmäßig noch weiter zusammenzuziehen, so seine Absicht. Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die schnellen Boote mit geringeren Yardstickzahlen durch ihren meist größeren Tiefgang im Bodden ausgebremst werden, will Holger Neu deren Werte verbessern. Bei einer höheren Yardstickzahl verringert sich die errechnete Zeit, die zur Ermittlung der Platzierung dient. „Wir probieren es, mal sehen, wo es hinläuft“, meinte der Organisator.

2018 wurde nur eine Regatta abgesagt

Wie seine Segelkameraden hofft er 2019 auf einen ähnlich schönen und angenehmen Sommer wie im Vorjahr. Das durchgehend gute Wetter spiegele sich in der Statistik vor allem in der Anzahl der absolvierten Starts wider. Von den 19 angesetzten Regatten habe nur eine abgesagt werden müssen – und zwar wegen Flaute.

Insgesamt wären im vergangenen Jahr von 16 Booten 184 Starts absolviert worden; die kleinste Beteiligung an einer Einzelwettfahrt stellten vier, die größte 15 Boote dar. Im Durchschnitt nahmen an jedem Mittwoch zehn Boote an den Wettfahrten teil. „Das zeigt, wie viel Lust wir alle hatten, das gute Segelwetter auszunutzen“, unterstrich Holger Neu.

Carsten Schmidt holte den Pokal

Bei der Siegerehrung teilten sich alte Bekannte das symbolische Treppchen: Harry Brauer aus Zingst hatte sich mit seinem 20-er Jollenkreuzer „Pirana“ den dritten Platz verdient, Holger Neu aus Barth selbst folgte mit seiner Grand Soleil „Mistral“ auf dem zweiten Platz. Als Sieger durfte wieder einmal Carsten Schmidt (Halbtonner „Home Run“) den Pokal entgegennehmen – übrigens zum zweiten Mal in Folge. Die drei Platzierten erhielten Gutscheine für den Barther Yacht-Service, die sie dort gegen Nützliches fürs Boot eintauschen können.

Applaus und ein Präsent waren auch dem Barther Hafenmeister Stephan Wenke sicher, der in seiner Freizeit bei fast allen Wettfahrten die gesegelten Zeiten gestoppt hatte. Weil er dafür die Hafenbarkasse der Stadt genutzt hatte, gab es einen Dieselgutschein oben drauf.

Bei aller Freude über die bevorstehende Segelsaison bereitet den Segelfreunden die geplante Abschaffung der Zeitumstellung im Jahr 2021 schon jetzt Sorgen. Denn sollte die EU sich entscheiden, statt einer ewigen Sommerzeit die Winterzeit beizubehalten, würde sich das negativ auf die mögliche Länge der Regattaserie auswirken. „Dann müssten wir nämlich schon Mitte August aufhören, weil es abends früh dunkel werden würde“, befürchtet nicht nur Holger Neu.

Anika Wenning