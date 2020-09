Barth

Nach und nach füllt sich das Möbellager des Vereins „Willkommen in Barth“ wieder. Gegen eine Spende werden in der Nelkenstraße in Barth-Süd Möbel an Hilfsbedürftige abgegeben „Die vergangenen ein, zwei Monate haben wir fast keine Möbel bekommen“, berichtet Martina Copp. „Über den Sommer war hier Flaute, aber jetzt geht es allmählich wieder los.“

Baschir Hadschi (r.) und Volkmar Stroth packen im Möbellager in Barth mit an. Quelle: Anika Wenning

Anzeige

Gerade kommen die ehrenamtlichen Helfer von einer Tour aus Zingst zurück und verstauen die mitgebrachten Möbel im Möbellager. Volkmar Stroth packt seit Dezember mit an, Baschir Hadschi nun schon seit vier Jahren. Der Syrer lebt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Barth. „Ich darf nicht arbeiten, da ich immer noch keinen Aufenthaltsstatus habe. Also helfe ich hier mit“, berichtet der 50-Jährige. „Er hat immer Zeit. Ohne ihn wären wir wirklich aufgeschmissen“, sagt Martina Copp.

Weitere OZ+ Artikel

OZ-Serie: Mein Block Die OSTSEE-ZEITUNG möchte in der Serie „Mein Block“ Menschen aus Barth-Süd vorstellen. Wir suchen „Südstadtkinder“, die sich in ihrem Stadtteil engagieren oder die seit Jahrzehnten dort wohnen und über die Entwicklungen berichten können. Menschen, die ihren Balkon oder Vorgarten besonders schön gestalten und so den Stadtteil grüner und bunter machen. Auch Vereine und Institutionen, die sich in Barth-Süd engagieren, können sich gerne melden (E-Mail: ribnitz-damgarten@ostsee-zeitung.de, Telefon: 03821 / 888 633).

Neues Duo an der Spitze

Die 57-jährige Martina Copp leitet seit Kurzem das Möbellager, nachdem die langjährige Leiterin, Hiltrud Uphues, zurück in ihre Heimat Niedersachsen gezogen ist. „Ich bin von Anfang an dabei und mir macht die Arbeit hier sehr viel Spaß“, sagt Martina Copp.

Ihre Stellvertreterin ist Petra John, die sich seit Dezember vergangenen Jahres im Möbellager engagiert. „Ich habe damals aus der Zeitung erfahren, dass noch Helfer gesucht werden, und habe mich gleich gemeldet. Wir sind ein Superteam, und es ist schön, wenn man sieht, dass sich die Leute freuen. Wir bekommen viele Sachen, die noch sehr gut in Schuss sind. Es wäre viel zu schade, die auf den Sperrmüll zu schmeißen.“

Auch Sperrmüll wird vor der Tür entsorgt

Eine defekte Tiefkühltruhe wurde vor dem Eingang des Möbellagers abgestellt. Quelle: privat

Doch den Ehrenamtlichen werden leider nicht immer nur gut erhaltene Möbel angeboten. „Wir wurden auch schon gefragt, ob wir entrümpeln“, berichtet Martina Copp. Und es komme auch schon einmal vor, dass Sperrmüll vor dem Gebäude in der Nelkenstraße entsorgt wird. In der vergangenen Woche stand dort sogar eine defekte Kühltruhe. „Das ist wirklich eine Frechheit und wir müssen uns dann um die Entsorgung kümmern“, sagt die Leiterin des Möbellagers. Im Fall der großen Kühltruhe habe sie sich ans Ordnungsamt gewandet. „Schon am nächsten Tag kam ein sehr freundlicher Mitarbeiter des Bauhofes und hat die Truhe abgeholt.“

Die Entsorgung von Sperrmüll vor dem Möbellager sei aber zum Glück eine Ausnahme. Um sicherzugehen, dass die Möbel auch gut in Schuss sind, schauen sich die beiden Frauen die Stücke vor der Abholung erst einmal an. „Kleine Reparaturen sind kein Problem. Das Übernehmen die Männer dann hier vor Ort. Und wir sind für das Putzen zuständig. Wir sind die beiden Putzfeen. Wir machen aus alt neu. Das macht schon Spaß“, sagt Martina Copp und lacht.

Kräftige Helfer gesucht

Martina Copp und Petra John leiten gemeinsam das Möbellager in Barth. Quelle: Anika Wenning

Unterstützung brauchen die Ehrenamtlichen noch dringend beim Abholen der Möbel. „Junge, kräftige Helfer, die mit anpacken können, wären super“, sagt Petra John. „Wir sind hier mit 57 Jahren die jungen Küken.“ Ein weiteres Problem ist das Fahrzeug, mit dem die Möbel abgeholt werden. „Es ist leider nur ein Zweisitzer. Wir brauchen beim Tragen aber meistens vier Helfer, gerade bei den größeren Möbelstücken. Deshalb müssen wir im Moment immer mit einem zweiten Auto fahren“, berichtet die Leiterin des Möbellagers.

Da die Möbel nicht nur in Barth, sondern unter anderem auch auf der Halbinsel Fischland-Darß-Zingst abgeholt werden, würden sehr viele Kilometer zusammenkommen. „Wir bräuchten ein Auto mit vier Sitzen, zum Beispiel einen Caddy, und hoffen, dass wir einen günstigen Wagen bekommen und unser Auto in Zahlung geben können“, sagt Martina Copp und ihre Stellvertreterin fügt hinzu: „Vielleicht will ja auch jemand sein Auto mit unserem tauschen.“

Öffnungszeiten und Kontakt

Das Möbellager hat immer dienstags und donnerstags von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Interessierte, die sich gerne engagieren möchten, können sich telefonisch unter 0157 / 88 76 11 63 oder 0151 / 57 70 98 93 melden.

Von Anika Wenning