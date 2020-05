Barth

Fast zwei Monate waren die Museen in Mecklenburg-Vorpommern aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen. Am 5. Mai verkündete Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, dass Museen, Ausstellungen, Gedenkstätten und Galerien ab Montag, 11. Mai, nun endlich wieder öffnen dürfen.

Dr. Gerd Albrecht ist froh über die Nachricht. Nach dem regulären Schließtag am Montag will er das Museum so schnell wie möglich wieder öffnen. Mitte März musste er die Türen des Vineta-Museums schließen. „Ich habe darauf gewartet, dass wir endlich wieder loslegen können“, sagt der Museumsleiter. Den nötigen Mindestabstand könne man problemlos einhalten. In dem ehemaligen Kaufmannshaus in der Langen Straße 16, das sich über vier Etagen erstreckt, sei das gut möglich.

Anzeige

„Wir haben genügend Platz und rechnen auch nicht mit einem Massenansturm, vor allem solange noch keine Touristen in der Region sind“, meint Dr. Gerd Albrecht. Für den Kassenbereich gebe es eine Plexiglasscheibe, wie man sie aus dem Supermarkt kennt.

Weitere OZ+ Artikel

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Bibelzentrum Barth : „Das Außengelände hilft uns“

Der Außenbereich des Bibelzentrums kann nach der Wiedereröffnung gut genutzt werden. Quelle: Hans-Joachim Meusel

Auch das Bibelzentrum will so schnell wie möglich wieder öffnen. „Wir bereiten uns gerade vor, um alles auf den Weg zu bringen“, sagt Nicole Chibici-Revneanu. Derzeit wartet die Einrichtung noch auf die Verordnung der Landesregierung, erklärte die Leiterin des Bibelzentrums am Mittwochmittag.

Sie ist aber sicher, dass die Vorgaben ohne Probleme umgesetzt werden können. „Wir haben viele kleine Räume, die die Besucher einzeln oder eben als Familie betreten können. Desinfektionsmittel haben wir auch genügend. Außerdem haben wir den großen Vorteil, dass wir unser Außengelände haben. Das hilft uns sehr.“ Noch sei allerdings unklar, in welcher Form in Zukunft Veranstaltungen stattfinden können. Das müsse man nun prüfen.

Onlineangebot erweitert

Die Schließzeit haben die Mitarbeiter des Bibelzentrums genutzt, um das Onlineangebot auszubauen. Somit habe die Corona-Zeit auch etwas Gutes. „Wir haben einen Kreativschub erlebt“, sagt Nicole Chibici-Revneanu. Neue Angebote, wie Podcasts oder ein Online-Spiel für Kinder und Jugendliche, seien entstanden. „Einerseits weil wir handeln mussten und natürlich weil wir auch viel mehr Freiräume hatten.“

Schon kurz nach der Schließung der Einrichtung habe es neue Onlineangebote gegeben. „Wir haben schnell reagiert und das hat sich ausgezahlt. Die Resonanz war super“, freut sich die Leiterin des Bibelzentrums. Und die Zugriffszahlen auf die Homepage sprechen für sich. Während es vor Corona rund 80 Besuche pro Tag gab, waren es Ende März etwa 110 pro Tag und zuletzt sogar zwischen 400 und 680 pro Tag. Trotz der Wiedereröffnung des Bibelzentrums soll es diese Online-Angebote auch weiterhin geben. „Das machen sehr viele kirchlichen Einrichtungen, dass sie zweigleisig fahren, und wir schließen uns an. Schließlich gibt es immer noch Menschen, die nicht rausgehen dürfen oder die unsere Einrichtung noch nicht besuchen möchten.“

Windjammer-Museum: Besuch erst einmal nur nach Anmeldung

Bernd Koppehele freut sich auf Besucher im Windjammer-Museum. Vorerst ist ein Besuch aber erst nach Anmeldung möglich. Quelle: Anika Wenning

Auch das Windjammer-Museum in der Hafenstraße 22 in Barth bereitet sich auf eine Öffnung vor. „Bereits ab dem 12. Mai wird es möglich sein, das Museum nach vorheriger Anmeldung zu besichtigen. Die Anmeldung kann per E-Mail oder auch telefonisch erfolgen“, informiert der Leiter des Museums, Bernd Koppehele. Das Museum ist telefonisch unter 03 82 31/40 01 40 und per Mail, info@windjammer-museum.de, erreichbar.

Das Museum bereite sich zudem auf eine reguläre Öffnung ohne Voranmeldung vor. Zunächst müsse man schauen, wie man die Vorgaben der Landesregierung umsetzen kann.

Lesen Sie auch:

Von Anika Wenning