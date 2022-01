Barther Osthafen: So könnte Verkehr beruhigt werden

Barth

So wie die Entscheidung über die Verkehrsführung in der Barther Altstadt verschob der Ausschuss für Bau, Umwelt, Ordnung und Sicherheit auch den Tagesordnungspunkt zur Verkehrssituation am Stadthafen auf eine geplante gemeinsame Sitzung mit dem Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur.

In einer vorherigen kurzen Diskussion wurde beispielsweise durch Andi Wallis angeregt, den bereits für den Westhafen beschlossenen verkehrsberuhigten Bereich auch auf das Osthafengelände auszudehnen. Allerdings sei dazu noch keine Bürgerbefragung unter den Anliegern durchgeführt worden, räumte er ein. Seiner Ansicht nach könnte die Verkehrsberuhigung auf wirkungsvolle Weise über verschließbare Poller, zu denen nur die Anlieger, die Polizei und die Feuerwehr Schlüssel besäßen, durchgesetzt werden.

Ausschussvorsitzender Ernst Branse will jedoch auch die Eigner und Chartergäste dort liegender Boote berücksichtigt wissen. „Wenn die ein Boot für einen 14-tägigen Urlaub ausrüsten, gibt es eine Menge Gepäck und Vorräte umzuladen. Da kann nicht jedes Mal einer mit dem Pollerschlüssel hinlaufen.“ Es wurde sogar die Installation absenkbarer Poller ins Gespräch gebracht – aber auch auf deren hohe Kosten hingewiesen. Nun hofft man, mit dem WiFö-Ausschuss zu einer abstimmbaren Vorlage für die Stadtvertreter zu kommen.

Plan muss geändert werden, um Wohnungen bauen zu können

Der im Publikum anwesende Vorsitzende des WiFö-Ausschusses, Mario Galepp, mahnte die Umsetzung eines Beschlusses der Stadtvertretung an, die kurze Straße zwischen Speicher II und dem ehemaligen Fischfabriksgelände bis zum Baubeginn des geplanten Vinetariums wieder freizugeben. So sei es einst mit dem Investor beider Objekte vereinbart worden. Gegenwärtig ist die Durchfahrt durch Poller versperrt, so dass der Verkehr zur Fischereipier und zum Hotel Speicher über die parallel zur Fischfabrikswiese verlaufende Osthafenstraße rollt.

Die östliche Fortführung der Straße „Am Wirtschaftshafen“ in Richtung des früheren Rübenplatzes, die bisher nur als provisorischer Weg existierte, soll nun zu einem 200 Meter langen Straßenabschnitt ausgebaut werden. Dieser wird dann auf der nördlichen Seite durch die Segelmacherei Konow und den zukünftigen Stadtbauhof (jetzt schon Lagerplatz) sowie auf der südlichen Seite durch eine bereits aufgeschüttete Freilager-Fläche der Firma Boote-Lingrön begrenzt. Die 3,50 Meter breite von einem 2,50 Meter breiten Geh- und Radweg begleitete Fahrbahn soll vorrangig als Zufahrt für den neuen Stadtbauhof dienen und perspektivisch auch eine Verbindung zum geplanten Baugebiet Monser Haken herstellen.

Dieses wilde Gehölz auf dem Gelände der einstigen Stadtwirtschaft zwischen dem Weidenweg und dem Graben 44 wird mittlerweile durch die Forstbehörde als „Wald“ betrachtet. Quelle: Volker Stephan

Um die mögliche 80-prozentige Förderung zu erhalten, müssen vom Straßenbau mehrere, mindestens aber zwei Unternehmen profitieren, wie Bauamtsleiter Manfred Kubitz erklärte. Diese Voraussetzung werde nun durch die langfristige Verpachtung der Freilagerfläche an die Fa. Boote-Lingrön erfüllt und müsse im B-Plan Nr. 8 berücksichtigt werden.

Auch ein Aufstellungsbeschluss zur 9. Änderung des Flächennutzungsplanes, in diesem Falle das Erschließungsvorhaben Weidenweg betreffend, wurde durch den Bauamtsleiter vorgestellt. Die Änderung bezieht sich konkret auf den hinteren (westlichen) Bereich des aus drei Teilplänen bestehenden Baugebietes, der zur gegenwärtigen Zeit fast ausschließlich aus Pachtgärten besteht, was auch so im Flächennutzungsplan festgesetzt ist. Deshalb muss dieser geändert werden, um die Bebauung mit Wohnungen zu gestatten. Weiterer Klärungsbedarf entsteht, weil die Forstbehörde ein wild gewachsenes Gehölz im vorderen Bereich (Gelände der einstigen Stadtwirtschaft) als „Wald“ betrachtet. „Sie lassen in dieser Hinsicht nicht mit sich reden, deshalb sind wir am Verhandeln, auf einer angrenzenden Wiese eine gleich große Ersatzpflanzung vornehmen zu dürfen“, berichtete er.

Lärmgutachten noch nicht fertiggestellt

Eine Verzögerung anderer Art ergibt sich hinsichtlich der Genehmigungen der Umweltbehörde. Zwar sei die Kartierung des Geländes (Erfassung von Pflanzen, Kleintieren usw.) abgeschlossen und Untersuchungen für ein Lärmgutachten bezüglich der angrenzenden Darßbahntrasse angestellt worden, doch hätten es die Gutachter bisher nicht geschafft, ihre Gutachten auch fertigzustellen.

„Die UBB würde den Lärmschutz sogar bauen, wenn die Stadt ihn finanziert. Dafür dürften dann auf vertraglicher Basis die Randflächen des Bahngeländes genutzt werden“, erklärte der Bauamtsleiter. „Allerdings würde der Lärmschutz erst dann errichtet werden, wenn auch die Bahnstrecke gebaut wird.“

Von Volker Stephan