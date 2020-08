Barth

Endlich ist es so weit. Mit einer kleinen Feier sind am Freitag offiziell die Bauarbeiten am Papenhof in Barth gestartet. Geladen waren all jene, die das Projekt vorangetrieben und unterstützt hatten. Auf den obligatorischen ersten Spatenstich wurde zwar verzichtet. Stattdessen gab es das Barther Lied und vor allem zahlreiche Wortes des Dankes.

„Der Papenhof ist ein großartiger Schatz unserer Stadt“, sagte Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig anlässlich des Beginns des Umbaus. Vor 15 Jahren sah dies jedoch noch anders aus. „Damals war das ein grauer Klotz.“ Und auch im Bauamt, in dem Hellwig damals noch tätig war, war niemand wirklich überzeugt vom Potenzial, das hinter dem mausgrauen Putz stecken könnte. „Auch ich selbst hatte dem Gebäude damals keine Bedeutung zugemessen“, gestand Hellwig ein. Doch glücklicherweise gebe es in der Vinetastadt engagierte Akteure, die ein Herz für die Historie Barths haben.

Immer wieder piken

Allen voran Gerd Albrecht, seit 2007 Leiter des Vineta-Museums. Er war die treibende Kraft für den Erhalt des Papenhofs. „Das Einrasten auf ein Thema und immer wieder piken, bis sich etwas bewegt“, habe das Agieren Albrechts laut Hellwig ausgemacht. Oder anders ausgedrückt: „Danke, dass Sie mich in dieser Unbequemlichkeit ertragen haben“, sagte Albrecht selbst am Freitag.

2009 entstand die Idee, das historische Gebäude zu erhalten. Doch es war einiges an Überzeugungsarbeit notwendig. Zwischenzeitlich stand das Gebäude bereits kurz vor dem Abriss. Es sei ein langer Weg gewesen, die Barther Kommunalpolitik und auch die Verwaltung zu überzeugen. 2012 entschieden sich die Barther Stadtvertreter für den Erhalt.

Zusammenarbeit zwischen Bund, Land und Kommune

Eine der wohl wichtigsten Fragen bei jedem Projekt dieser Art: Die Finanzierung. „Der Papenhof ist ein wunderbares Beispiel für die gute Zusammenarbeit in der Großen Koalition“, sagte die Bundestagsabgeordnete Sonja Steffen ( SPD). Sie und der CDU-Bundestagsabgeordnete Eckhardt Rehberg hätten sich in Berlin für Fördermittel starkgemacht. „Und es ist ein wunderbares Beispiel für die Zusammenarbeit von Bund, Land und Kommune“, so Steffen weiter.

Treibende Kraft beim Erhalt des Papenhofes: Dr. Gerd Albrecht, Leiter des Vineta-Museums in Barth. Quelle: Robert Niemeyer

Rund 3,3 Millionen Euro steuert das Wirtschaftsministerium des Landes für das Projekt bei. Das Geld stammt aus Mitteln der Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ (GRW) in Verbindung mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE). Weitere Fördermittel kommen von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, dem Leader-Programm und dem Denkmalschutz-Sonderprogramm. Die Gesamtkosten des Vorhabens betragen rund 5,4 Millionen Euro.

Identität, Geschichte und Tradition bewahren

„Ohne das Denkmalschutzprogramm des Bundes wäre das Projekt nicht Wirklichkeit geworden“, sagte Eckhardt Rehberg. Gerade die eigene Identität werde in den nächsten Jahren jedoch wichtig. Historische Gebäude wie der Barther Papenhof würden diese Identität stiften. „Für Barth ist das ein toller Tag. Wir wollen hier für die Nachwelt Geschichte und Tradition bewahren“, sagte Wirtschaftsminister Harry Glawe.

Die Bundestagsabgeordneten Eckhardt Rehberg (CDU, v. l.) und Sonja Steffen (SPD) sowie Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) freuten sich ebenso über den Start der Umbauarbeiten wie Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig (v. r.) und Dr. Michael Bednorz, Leiter des Landesamtes für Kultur und Denkmalpflege. Quelle: Robert Niemeyer

Geplant ist, das denkmalgeschützte Gebäude zu sanieren und zudem einen Anbau zu errichten. Während in dem alten Haus eine große Ausstellung auf zwei Etagen entstehen soll, sollen sich im Anbau das Foyer, eine Treppe und ein Aufzug sowie die Toiletten befinden. Das Obergeschoss soll dem stadtgeschichtlichen Teil vorbehalten bleiben, im Erdgeschoss werden Barther oder in Barth wirkende Persönlichkeiten gewürdigt.

Der Papenhof ist der älteste erhaltene Profanbau zwischen Rostock und Stralsund. 1388 wurde er erstmals erwähnt. Das Bauwerk wurde im Mittelalter gebaut und in der Renaissance erweitert.

Von Robert Niemeyer