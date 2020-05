Barther Pastor über Corona-Krise: „Gerade um die Älteren mache ich mir Sorgen“

Barth

Weniger Stress und weniger Termine in Zeiten von Corona? Bei dem Pastor der evangelischen Kirchengemeinde St. Marien kann davon keine Rede sein. Denn auch wenn wochenlang die Gottesdienste untersagt waren und die Veranstaltungen im Gemeindesaal abgesagt werden mussten, gibt es eine Menge zu tun. „Wir sind eben auch ein Unternehmen und es gibt viel zu organisieren. Es wird deutlich, wie viele Aufgaben wir unabhängig von den Gottesdiensten erfüllen“, erklärt der Pastor.

Zur Kirchengemeinde gehört auch die evangelische Kindertagesstätte. „Hier müssen wir uns unter anderem um die Notbetreuung kümmern“, sagt Pastor Stefan Fricke. Dadurch, dass nun mehr Familien ein Anrecht auf die Kinderbetreuung hätten, sei die Zahl der betreuten Kinder deutlich gestiegen.

Auch die Restaurierung der Marienkirche geht voran (die OZ berichtete). Wegen der Corona-Krise gebe es allerdings keine Vor-Ort-Termine, unter anderem mit dem Landesamt für Denkmalpflege. „Die Abstimmung kostet nun viel mehr Zeit. Wir müssen alles mit Fotos dokumentieren und dem Landesamt zuschicken“, berichtet der Barther.

Sonntagspredigt wird ausgedruckt und verteilt

„Gerade in den Pflegeheimen sind Menschen, die jemanden brauchen, der einfach mal ihre Hand hält.“ Pastor Stefan Fricke Quelle: Moritz Naumann

Seine Sonntagspredigt hat der Pastor in den vergangenen Wochen aufgeschrieben. Die Predigt wurde ausgedruckt und verteilt. „Wir müssen Rücksicht darauf nehmen, dass 75 Prozent unserer Zielgruppe ältere Menschen sind. Es genügt also nicht, das Dokument einfach ins Internet zu stellen“, sagt der Pastor.

Gerade um die älteren Menschen macht sich Stefan Fricke besonders Sorgen. Mit der Unterstützung einiger Mitglieder der Kirchengemeinde werden Besuche bei den Älteren organisiert. „Wir halten uns natürlich dabei an die Abstandsregelung. Bleiben nur an der Haustür stehen. Viele bitten uns rein, aber das machen wir nicht. Das Problem ist, dass wir nicht alle besuchen können. In die Pflegeheime kommen wir momentan nicht hinein und gerade dort sind Menschen, die jemanden brauchen, der einfach mal ihre Hand hält. Das bereitet mir Sorgen.“ Schließlich könne das Pflegepersonal nun mal nicht allen Bewohnern so viel Zeit widmen. Das sei nicht zu schaffen. Und gerade ältere Menschen, die nicht mehr lesen oder auch sprechen könnten, bräuchten die körperliche Nähe.

Gottesdienste erlaubt, aber es gibt Vorschriften

Der Pastor glaubt, dass die Corona-Pandemie unser Verhalten auch in Zukunft grundlegend verändert. „Wir sind es mittlerweile gewohnt, Abstand zu halten, und es ist normal, dass man sich zur Begrüßung nicht mehr die Hand gibt. Das wird Auswirkungen haben.“

Froh ist er, dass Gottesdienste nun wieder erlaubt sind. Allerdings müsse die Kirchengemeinde nun erst einmal schauen, wie die Vorschriften eingehalten werden können. Denn um den Abstand zu wahren, ist die Zahl der Gottesdienstbesucher begrenzt. „Wir wollen natürlich niemanden wegschicken, deshalb überlegen wir, wie wir das organisieren können. Es ist nicht einfach, die Auflagen zu erfüllen“, sagt der Pastor.

Denkbar sei, mehrere Gottesdienste hintereinander anzubieten, um das Ganze zu entzerren. Anmeldungen könne man über das Gemeindebüro organisieren, das auch weiterhin besetzt ist. „Wir müssen uns ein System überlegen. Die Menschen vermissen die Gottesdienste. Der Bedarf ist also auf jeden Fall da“, sagt der Pastor.

Konfirmation auf Herbst verschoben

Noch bleibt der Kirchengemeinde etwas Zeit. Denn durch die Restaurierungsarbeiten in der Kirche seien dort erst Pfingsten Gottesdienste wieder möglich. Und Himmelfahrt finde traditionell ein Open-Air-Gottesdienst statt. Die für Pfingsten geplante Konfirmation wurde auf Herbst verschoben. „Für die Familien ist es keine Feier, wenn es so viele Beschränkungen gibt“, sagt der Pastor.

Und auch für die Sommerkonzertreihe sehe es schlecht aus. „Wir wissen noch gar nicht, ob dann Urlauber hier sind und ob die Chöre nach MV reisen und singen dürfen“, sagt Stefan Fricke. Denkbar sei, dass lediglich die Orgelkonzerte stattfinden.

Von Anika Wenning