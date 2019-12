Barther Rathaus bleibt zwischen den Jahren geschlossen

Barth

Ein Antrag der Wählergruppe „Bürger für Barth“, dass Rathaus am 29. und 30. Dezember von 9 bis 12 Uhr zu öffnen, ist gescheitert. Der Antrag war zunächst nicht auf die Tagesordnung der jüngsten Stadtvertretung gekommen, wurde in der Sitzung dann aber doch noch diskutiert. „Es bringt ja nichts, diesen Antrag auf die kommende Sitzung im nächsten Jahr zu verschieben. Dann brauchen wir darüber nicht mehr zu sprechen“, sagte Michael Schossow (Bürger für Barth).

Schon in den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen, dass Rathaus zwischen den Feiertagen zu öffnen. „Das ist nichts Neues. Vor diesem Problem stehen wir immer wieder“, meinte Dirk Leistner (Freie Wähler Barth). „Es geht uns nur um eine Notbesetzung“, erklärte Michael Schossow. Es sei nicht bürgernah das Rathaus zwischen den Feiertagen komplett zu schließen.

Doch Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig stellte klar, dass sich dies in diesem Jahr nicht mehr umsetzen lasse. „Die Urlaube sind genehmigt, die Abstimmung mit dem Sicherheitsdienst sind abgeschlossen. Das lässt sich nicht mehr rückgängig machen. Im nächsten Jahr sind wir in der Lage das umzusetzen, aber so kurzfristig geht das nicht mehr.“

So wurde der Antrag neu formuliert. Statt eine Öffnung des Rathauses noch in diesem Jahr zu ermöglichen, soll der Fokus auf das Jahr 2020 gelegt werden. Mit vier Enthaltungen stimmten die Stadtvertreter mehrheitlich für diesen Antrag. „Wir sind zufrieden mit dem Ergebnis. Auch wenn wir uns natürlich gewünscht hätten, dass eine Rathausöffnung schon in diesem Jahr möglich ist“, sagte Michael Schossow. In diesem Jahr werden die Bürger vom 24. Dezember bis zum 1. Januar noch vor verschlossenen Türen stehen.

Von Anika Wenning