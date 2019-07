Barth

Noch ist es still auf dem Gelände der Bürger-Schützen-Kompanie zu Barth, doch zum Schützenfest am 13. Juli werden hier wieder zahlreiche Besucher erwartet. „Das Schützenfest ist der Höhepunkt unseres Vereinslebens“, sagt Steffen Meissner, der im Vorstand des Vereins aktiv ist. „Früher wurde es richtig groß gefeiert. Da gab es noch einen Umzug durch die Stadt.“ Doch als die Mitgliederzahlen sanken und die Vorbereitungen auf immer weniger Schultern lasteten, wurde es stiller um die Schützen und das Fest wurde im kleineren Rahmen gefeiert.

„Dabei sind wir der älteste Verein der Stadt, der nachweislich 1450 gegründet wurde“, berichtet der Barther. Zwar habe es zu DDR-Zeiten ein Verbot gegeben, doch bereits kurz vor der Wende seien die Barther Schützen schon wieder aktiv gewesen und haben auch das Schützenfest wieder gefeiert. Hoffnungsvoll stimmt Steffen Meissner die Entwicklung der Mitglieder. Als er 2016 dem Verein beitrat, seien gerade einmal 40 Mitglieder im Verein gewesen, mittlerweile sind es 64, davon sieben Kinder und Jugendliche. „Und fünf neue Anträge liegen uns schon vor“, sagt der 40-Jährige. Vor allem Freunde, Verwandte und Bekannte der Schützen würden dem Verein beitreten.

Ein Erfolg sei aber auch das Schnupper-Schießen – eine Art „Tag der offenen Tür“ auf dem Schießplatz. Das fand zuletzt am 22. Juni statt. Die Besucher haben die Möglichkeit, den Verein kennenzulernen und dürfen mit unterschiedlichen Sportwaffen schießen. „Wir wollen zeigen, dass wir keine Waffennarren sind, sondern das Schießen ein Sport ist“, sagt Steffen Meissner. Denn immer wieder würden Schützenvereine mit Vorurteilen konfrontiert. „Wir wollen offen damit umgehen und mit den Leuten ins Gespräch kommen.“

Neuerungen beim Schützenfest

Während in der Vergangenheit beim Schützenfest die Frauen, Männer und Jugendlichen hintereinander ihren König ausgeschossen haben, gebe es in diesem Jahr eine Neuerung. Alle drei Vögel werden nebeneinander aufgehängt und es wird immer abwechselnd geschossen. Denn im vergangenen Jahr hätten zahlreiche Besucher den Königsschuss von Harald Jürß verpasst. Während sie mit der neuen Königin, Christina Lange, auf dem Weg zum Festzelt waren, hatten die Schützen ihren König in kürzester Zeit ermittelt. „Den Königsschuss hat deshalb fast keiner mitbekommen. Damit so etwas nicht noch einmal passiert, haben wir uns für diese Änderung entschieden“, berichtet Steffen Meissner.

Und dass ist nicht die einzige Neuerung. Zum ersten Mal in der Geschichte des Vereins dürfen in diesem Jahr beim Gardeschießen auch Frauen teilnehmen. In Zukunft überdenken will der Verein auch die Rolle des Königspaares. Deren Aufgabe ist es, die Königsfeier auszurichten, was trotz einer finanziellen Unterstützung der Vereinsmitglieder, eine Belastung darstelle. In einer alten Satzung von 1861 fand Meissner den Zusatz, dass das Königspaar für die Amtszeit keine Beiträge zahlen muss. „Wir sollten darüber nachdenken, die Regelung wieder einzuführen“, sagt der 40-Jährige, denn dann hätten vielleicht auch mehr Schützen einen Anreiz, Königin oder König zu werden. Eine weitere Möglichkeit sei es, dem Königspaar Stimmrecht zu geben. „Bisher dürfen sie zwar an den Vorstandssitzungen teilnehmen und auch eine Empfehlung geben, aber mitentscheiden dürfen sie nicht“, sagt Steffen Meissner.

Doch bevor über weitere Veränderung entschieden werde, soll erst einmal das Schützenfest am 13. Juli über die Bühne gehen. Für Meissners Tochter Nele, die mit acht Jahren das jüngste Vereinsmitglied ist, schwingt etwas Wehmut mit. Denn sie darf beim Königsschießen der Jugendlichen nicht teilnehmen. Denn mit dem Luftdruckgewehr dürfen erst Jugendliche ab zwölf Jahren schießen. „Wir haben da ganz klare Vorgaben, an die wir uns halten müssen“, sagt Steffen Meissner.

Am 13. Juli wird gefeiert Am 13. Juli feiert die Bürger-Schützen-Kompanie zu Barth das Schützenfest auf dem Schießplatz, Bodstedter Straße 6. Nach der Eröffnung um 10 Uhr werden ab 10.30 Uhr die Schießwettkämpfe für Barther und ihre Gäste eröffnet. Auf dem Programm steht das Schießen um den Gästepokal und um die Stadtmeisterschaft sowie das Kleinkaliber-Interessenschießen, das Großkaliber-Interessenschießen (14 bis 15 Uhr) und das Trap-Interessenschießen. Zudem wird der beste Trapschütze des Schützenfestes ermittelt. Nach den Siegerehrungen und der Tombola (15 bis 15.30 Uhr), beginnt gegen 15.30 Uhr das Ausschießen der Königswürden und im Anschluss das Gardeschießen. Es folgt die Proklamation des neuen Königspaares und die Eröffnung des Schützenballs.

