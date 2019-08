Barth

Am Sonntagabend, nachdem auch die letzten Besucher der diesjährigen Barther Segel- und Hafentage den Weg nach Hause gefunden hatten, begann der Abbau der Buden, Stände und Fahrgeschäfte. Organisator Jürgen Stelljes informierte, dass sie im kommenden Jahr noch einmal an gleicher Stelle aufgebaut werden könnten, aber die spätere Struktur des Festes aufgrund der geplanten Bauvorhaben noch ungewiss sei.

Die Erwartungen der Veranstalter und Schausteller dürften sich in diesem Jahr mit Sicherheit erfüllt haben, wozu in entscheidendem Maße das günstige Veranstaltungswetter an fast allen Tagen beigetragen hat. Nur am Sonnabend konnte bei Sonnenschein und Badetemperaturen der Ostseestrand den Attraktionen des Hafenfestes Konkurrenz bieten. Trotzdem entstand bei den Programmhöhepunkten des Tages ein Gedrängel um gute Zuschauerplätze - so beispielsweise beim altbewährten Klassiker, dem Fun-Bike-Wettbewerb, dem allmählich die Aktiven auszugehen scheinen.

Seenotretter beantworteten viele Fragen

Trotz wiederholter Aufrufe an das Publikum, sich in die Startliste einzutragen, waren es zum Beginn des ersten Laufes am Samstagnachmittag wieder nur aus der Vergangenheit bekannte Barther, die sich der Herausforderung stellten. Verständlich, denn welcher auswärtige Gast hat schon eine Badehose oder Handtuch dabei, wenn er eigentlich nur über die Meile bummeln wollte. Einer der vier Mutigen strauchelte gleich zu Beginn der Strecke, zwei andere schafften zwei und sechs Meter. Nur Toni Gawehns (27), der in den Anfangsjahren des Funbike-Wettbewerbs schon mal das Siegerrad gewonnen hatte, radelte souverän bis zum Ende der Planke, wo er notgedrungen ebenfalls ein Bad nehmen musste. Am Vortag hatte er schon beim Stand-Up-Paddling mitgemacht, allerdings als Ungeübter ohne jede Chance. „Ich hatte mich spontan entschlossen, weil sich nur wenige Freiwillige eingefunden hatten“, berichtete er. Beim Funbike-Finale am Sonntag schaffte er ebenfalls die gesamte Planke und wurde so überzeugender Gesamtsieger.

Zuschauermagnet neben den Wettbewerben auf dem Wasser waren unter anderem die Fallschirmsprünge des Vereins "Skydive-Ostsee" in das Hafenbecken. Quelle: Volker Stephan

Ihr Tun hatten die Seenotretter vom DGzRS-Kreuzer „Vormann Jantzen“ beim Open Ship, um die Interessierten durch das Schiff zu führen und ihre vielen Fragen zu beantworten. Am Bus „Südwind“ des Bundesministeriums für Verteidigung, der mit multimedialer Ausstattung, Schiffsmodellen und kostenlosen Broschüren über die Deutsche Marine informierte, sei das Interesse dagegen eher „durchwachsen“ gewesen, wie Obermaat Riccardo Krüger berichtete. „Wir bieten hier keine Berufsberatung an, sondern betreiben Öffentlichkeitsarbeit.“

Höhenfeuerwerk lockte Tausende Schaulustige

Zuschauermagnete neben den Wettbewerben auf dem Wasser waren vor allem die Wasserski-Vorführungen und die Fallschirmsprünge des Vereins „ Skydive-Ostsee“ in das Hafenbecken. Wer es weniger aufregend bevorzugte, konnte sich an den Ständen der Händler umsehen, in den Auslagen der Trödler im Schipperschuppen kramen oder sich kulinarischen Genüssen hingeben und dabei musikalisch unterhalten lassen. Für etwas Nostalgie sorgten die Drehorgelspieler des in die Veranstaltung eingebundenen 3. Barther Drehorgelfestivals.

Als absolutes Glanzlicht zog das Höhenfeuerwerk am Freitagabend wieder Tausende Schaulustige an die Kaikante des Hafens und vor allem auf die Ballastkiste. David Bruhn von filou-feuerwerk.de hatte wieder einige neuartige Effekte in seine zehnminütige Show eingefügt, so dass der Applaus der zufriedenen Menge nach der letzten Feuerwerksbombe groß war.

Volker Stephan