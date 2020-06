Barth/Dabitz

Einen verzögerten, dafür aber umso tolleren Saisonstart erlebten Wassersportler aus Barth und der Region am vergangenen Wochenende mit dem ersten und zweiten Lauf der Barther Stadtmeisterschaft im Segeln. Seit der Einweihung des modernen Wasserwanderstützpunktes in Dabitz im Herbst 2019 dient dieser als Basis für die jahrzehntealte Traditionsveranstaltung.

Sonnabend bläst Wind zu stark

Nach dem Jahresplan des ausrichtenden Barther Segler-Vereins hätte die Veranstaltung eigentlich schon am 16. Mai stattfinden sollen, doch eine entsprechende Lockerung der Corona-Verfügung für Veranstaltungen in Sportboothäfen trat erst am 18. Mai in Kraft. Doch auch am vergangenen Wochenende mussten die angereisten Teilnehmer pandemiebedingt auf den gemütlichen Teil ihrer Veranstaltung mit geselliger Runde verzichten. Der Grillabend fiel dieses Mal aus – wer wollte, konnte jedoch unter Wahrung der Abstandsregeln das Angebot des Hafenbistros nutzen.

Schon im Wochenverlauf vor der Regatta hatten die üblichen Wind- und Wetter-Apps die Teilnehmer darauf eingestimmt, dass es am Sonnabend, dem ursprünglich angesetzten Regattatag, windtechnisch haarig werden könnte. Am Samstagmorgen wehte den Seglern sogar im Windschatten der Grabowküste eine kräftige Brise aus südlichen Richtungen um die Ohren, die höchstwahrscheinlich auch starke Böen auf der anderen Seite des weitläufigen Boddens bedingte. Angesichts der unter diesen Bedingungen drohenden Materialschäden bekundeten die meisten Wartenden ihre Ablehnung eines Regattastarts. Obwohl es mit einem weiteren Liegetag im Dabitzer Hafen verbunden war, wollten sie bessere Bedingungen am Sonntagmorgen abwarten.

Sonntag bringt prima Segelwetter

Der 20er-Jollenkreuzer „Big Duck“ von Konrad Schulz und die „SY Meins“ von Markus Michel (v.l.) Quelle: Volker Stephan

Am Folgetag zeigte sich das Segelwetter mit moderatem Wind von drei bis vier Beaufort aus südlichen Richtungen sowie einem kontrastreichen Wolkenhimmel von seiner besten Seite. Zwölf Boote vom Barther Segler-Verein sowie aus der Interessengruppe der Mittwochssegler fanden sich vor der Startlinie ein – in Anbetracht des schleppenden Saisonbeginns mit seinen vielen Hindernissen eine ganz stattliche Zahl.

Sogar der Dabitzer Bistrobetreiber Thomas Rath hatte der Versuchung zum Mitsegeln mit seiner Segelyacht „Stralibu“ nicht widerstehen können und die Küche einer Mitarbeiterin überlassen.

Die „““SY Snowflake“ und „Josephine“ (v.l.) Quelle: Volker Stephan

Der erste Lauf wurde kurz vor 10 Uhr gestartet aber das letzte Boot kehrte erst gegen 13.30 Uhr von der zehn Seemeilen weiten Bahn zurück. So lange sollten die anderen Segler natürlich nicht warten, so dass für die zweite Wettfahrt bereits um 13 Uhr das Startsignal gegeben wurde.

Die auf fünf Seemeilen verkürzte Bahn wurde von der „Mistral“ (Grand Soleil 43, Holger Neu) in knapp 50 Minuten abgesegelt. Diese Zeit floss jedoch nicht in die Wertung ein, sondern musste zuvor mit der Yardstickzahl – einem speziellen Handicapwert – umgerechnet werden, um einen möglichst fairen Vergleich zwischen den völlig unterschiedlichen Bootstypen zu ermöglichen.

Holger Neu hatte insofern von der Startverlegung profitiert, als dass er am Vortag aufgrund fehlender Besatzungsmitglieder verhindert gewesen wäre.

Segel-Duell endet fast mit Gleichstand

Spannend gestaltete sich das Duell zwischen der „Loneele“ ( Jens-Uwe Glander) und der erstmals teilnehmenden „Meins“ ( Markus Michel), denn es handelte sich hier um zwei baugleiche Yachten des Typs Dehler 31, was einen direkten Vergleich zuließ. Die Steuerleute erwiesen sich nach zwei Wettfahrten als ebenbürtig: War die „Meins“ nach gesegelter Zeit in der ersten Wettfahrt noch um 1:43 Minuten schneller, ließ dafür die Besatzung der „Loneele“ ihre Konkurrenten in der zweiten Wettfahrt zwei Sekunden hinter sich. Fast wären beide Yachten zugleich durchs Ziel gegangen, doch buchstäblich in letzter Sekunde schob die Loneele ihren Bug noch nach vorn und querte die Linie mit einer Nasenlänge Vorsprung.

Olaf Gau (links) mit seiner „Emely“. Quelle: Volker Stephan

Nach der Yardstickumrechnung landeten die „Lonneele“ und die „Meins“ bei gleicher Punktzahl (5,0) auf dem zweiten beziehungsweise dritten Rang – hier diente die bessere Platzierung in der letzten Wettfahrt als Zünglein an der Waage.

„Es war eine sehr gute Entscheidung, die Regatta auf den Sonntag zu verlegen“, freute sich Jens-Uwe Glander am Abend. „Es war ein toller Tag“, schloss sich Uwe Krohn jr. an.

Nach einer hoffentlich angenehmen Wassersportsaison mit weiterer Lockerung der Einschränkungen wollen sich die Teilnehmer der Stadtmeisterschaft am 3. Oktober am gleichen Ort treffen, um den 3. und 4. Lauf zu segeln. Die letzte Wettfahrt wird dann gleichzeitig als Rennen um das Blaue Band gewertet.

Erstplatzierte nach zwei Läufen 1. „Sea Hunter“, Ernst-Uwe Krohn, 2,0 Punkte 2. „Loneele“, Jens-Uwe Glander, 5,0 Punkte 3. „Meins“, Markus Michel, 5,0 Punkte 4. „Mistral“, Holger Neu, 8,0 Punkte 5. „Snowflake“, Roland Kohn, 11,0 Punkte

