Barth

Seit dem vergangenen Sonnabend liegt der größte Teil der Boote des Barther Segler-Vereins wieder an den angestammten Liegeplätzen im Westbecken des Barther Hafens und kündet vom nahenden Beginn der Wassersportsaison. Vorangegangen war eine mehrstündige Kranaktion, bei der alle Bootseigner mit ihren Helfern gemeinsam anpackten. Bis zum Mittag wurden mit einem Stralsunder Autodrehkran 22 größere und kleinere Boote, vorwiegend Segelyachten, über die Kaikanten des Nordufers bzw. vor dem Schipperschuppen ins Wasser gehievt.

Das war aber nur ein Teil der im Verein beheimateten Freizeitflotte, denn nicht alle Boote hatten hier im Freien oder im Schipperschuppen überwintert. Einige Wassersportler bevorzugen nämlich die Kapazitäten der gewerblichen Dienstleister, um von den festen Kranterminen des BSV im Herbst und Frühjahr unabhängig zu sein. Vor allem auswärts beheimatete Eigner verschaffen sich so zeitlichen Spielraum für die anstehenden Überholungsarbeiten und lassen ihre Boote nach deren Abschluss individuell zu Wasser.

Windiger Start in die Saison

Je nach Bootsgröße und Umfang der Überholung ist der zu bewältigende Aufwand recht unterschiedlich. Von Vorteil dabei sind handwerkliche Fähigkeiten, wie sie die meisten Bootseigner aufgrund ihrer heutigen oder früheren beruflichen Tätigkeit ohnehin mitbringen.

Der Motorsegler „Käthe“ von Arite und Dirk Krüger schwebt am Kranhaken über die Kaikante. Quelle: Volker Stephan

An Dirk und Arite Krügers Motorsegler „Käthe“ vom dänischen Typ LM 27 beispielsweise wurden neben der kompletten Überholung des Unterwasserschiffes auch fällige Wartungs- und Pflegearbeiten im Bootsinneren und an der Maschine ausgeführt. Dafür hatte der als Schlosser tätige Barther einen nicht unerheblichen Teil seiner Freizeit aufwenden müssen „Wahrscheinlich sind es insgesamt 14 Arbeitstage à fünf Stunden gewesen“, schätzt er das Pensum vorsichtig ein. „Jetzt ist alles in Ordnung, die Saison kann starten.“

Vereins- und Vorstandsmitglied Dirk Krüger (55) Quelle: Volker Stephan

Die Masten der „Käthe“ und von vier weiteren Booten sollten am Sonntag im Rahmen einer kleinen Gemeinschaftsaktion am Mastenkran der benachbarten Schiffswerft gestellt werden, doch das erwies sich wegen des zunehmenden Windes als schwierig. „Der Kran schaltete sich in den Böen immer wieder ab; erst gegen 14 Uhr standen alle fünf Masten“, berichtete Dirk Krüger anschließend zufrieden.

Nach drei Jahren konnten die Segler am Vorabend des Sliptages erstmals wieder eine Ordentliche Mitgliederversammlung abhalten. In den Jahren 2020 und 2021 war sie den Corona-Restriktionen zum Opfer gefallen. Auch die Wahl eines neuen Vorstandes sowie die Besetzung weiterer Funktionen war mittlerweile überfällig.

Projekt zum inklusiven Segeln

Aufgrund des zweimaligen Aussetzens umfasste der Rechenschaftsbericht des Vereinsvorsitzenden Dr. Arne Wasmuth die drei Jahre 2019 bis 2021. Unter gewöhnlichen Umständen hätte es über diesen langen Zeitraum eine Menge zu berichten gegeben, doch die Pandemie hatte das Vereinsleben weitgehend lahmgelegt. „Es fanden 2020/2021 keine der geplanten Veranstaltungen statt, auch die sportlichen Aktivitäten fielen aus“, erinnerte der Vorsitzende deshalb. Aufgrund zeitweiliger Lockerungen sei es lediglich möglich gewesen, jeweils am dritten Septemberwochenende kleine gemeinsame Wochenendtörns zu unternehmen.

Projektkoordinatorin Karen Hoppenrath und Instrukteur Jens Wallis 2020 beim Probesegeln mit einer Hansa 303 Quelle: Volker Stephan

Gut vorangekommen sei man dagegen während der Corona-Zeit mit dem internationalen South-Baltic-Programm „Sailing for all“, das Inklusionssegeln für Behinderte beinhaltet. Aus Fördermitteln hätten drei behindertengerechte Ausbildungsboote vom Typ Hansa 303, ein rollstuhlgeeigneter Betonsteg sowie diverse Rettungsmittel angeschafft werden können. Es seien mittlerweile fünf Vereinsmitglieder zu Instruktoren ausgebildet sowie Karen Hoppenrath als Koordinatorin für das Projekt eingesetzt worden.

Dr. Arne Wasmuth verbuchte auch die Errichtung eines neuen, ansehnlicheren Zaunes mit einer automatischen Schrankenanlage als Erfolg, obwohl die Elektronik wegen eines Herstellerfehlers noch nicht funktioniert.

Nach der Entlastung des bisherigen Vorstandes stand die Neuwahl an. „Aufgrund ihrer guten geleisteten Arbeit sollten alle Vorstandsmitglieder weitermachen“, schlug Wahlleiter Jürgen Konkel vor. Die zahlreich anwesenden Mitglieder folgten seiner Sicht und wählten ihren bisherigen Vorstand im Rahmen einer Blockwahl einstimmig neu.

