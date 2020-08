Barth

Die Stadt Barth profitierte jahrzehntelang vom Wirken des beliebten Lehrers und engagierten Sportfunktionärs Dieter Bohn. Am heutigen Dienstag feiert er im Kreis seiner Familie und einstiger Weggefährten seinen 90. Geburtstag. Wer das Bedürfnis hat, ihm persönlich zu gratulieren, kann das ab 15 Uhr in der Clubgaststätte Vinetablick am Westhafen tun. Nach dem Motto „Ein alter Mann hat alles“ bittet der Jubilar, von Präsenten abzusehen und stattdessen zur Unterstützung der Jugendarbeit „seines“ Sportvereins Motor eine kleine Spendenbox zu füttern.

Neue Heimat und lange Neuorientierung

Eine Verkettung von Umständen mit vielen ungeahnten Wendungen, typisch für viele Nachkriegsbiografien, führte Dieter Bohn vom nahe bei Kolberg gelegenen Groß Jestin nach Barth. Auf dem Seeweg gelang der Familie des damals knapp 15-Jährigen im März 1945 die Flucht aus dem unter Beschuss durch die Rote Armee liegenden Kolberg nach Stralsund. Eine angebotene neue Stelle in Barth schlug der Vater, ein Post- und Telegrafenbeamter, wegen der miserablen Wohnung aus. Stattdessen zog die Familie im April 1945 in die Dienstwohnung des Postamtes von Vitte/ Hiddensee, wo sie das Kriegsende erlebte.

1945 fand für Dieter Bohn kein Schulunterricht mehr statt, stattdessen arbeite er als Helfer auf dem Kirchengut Kloster. 1946/47 holte er in Franzburg wegen der dort möglichen Internatsunterbringung die 9. Klasse nach, verspürte aber überhaupt keine Lust mehr auf Unterricht und brach deshalb die Schule ohne Abschluss ab. Weil der mittlerweile 17-Jährige seiner Familie nicht auf der Tasche liegen wollte, überbrückte er den Sommer 1947 als Telegrammbote auf Hiddensee.

Eine erhoffte Stelle als Bäckerlehrling auf Zudar war bereits weg und so nahmen ihn Nachbarn mit nach Rügen zum Kartoffelsammeln. Nach der Ernte befand der Bauer, dass sein neuer Helfer Talent für die Landwirtschaft zeige und bot ihm eine Ausbildung zum Landwirtschaftsgehilfen an, die Dieter Bohn bis zum Juni 1950 absolvierte. In diesem Beruf wollte er vorankommen und besuchte für ein Jahr die Landwirtschaftliche Fachschule in Bergen (die sogenannte „Unterstufe“), um dann ab September 1951 das Landwirtschaftsstudium mit der „Mittel- und Oberstufe“ in Greifswald fortzusetzen.

Sportlehrerlaufbahn zunächst als Notlösung

„Ich war mittlerweile schon 21 und bekam 60 Mark Stipendium, von dem nach Abzug der Unkosten nur 15 Mark übrig blieben. Da las ich in der Zeitung über die Möglichkeit, sich kurzfristig zum Sportlehrer ausbilden zu lassen“, berichtete er. Nach bestandenem Eignungstest folgten eine 14-tägige Hospitation in einer Schule sowie ein vierwöchiger Lehrgang am Schaalsee – und schon wurden die neuen Sportlehrer über Mecklenburg verteilt. Als Lehramtsbewerber kam Dieter Bohn mit 300 Mark Gehalt an eine Schule in Wismar.

Zu dieser Zeit war seine ältere Schwester Lehrerin in Zingst und forderte ihn auf, sich auch dort zu bewerben. „Sie organisierte alles und so wurde ich 1952 versetzt. Parallel nahm ich ein Fernstudium zum Unterstufenlehrer am Lehrerseminar Putbus auf, dem 1953 meine Bewerbung für ein Fernstudium im Fach Körperertüchtigung an der Pädagogischen Hochschule Potsdam folgte“, beschreibt er seinen weiteren Weg.

Die Zingster Schule gefiel Dieter Bohn so sehr, dass er sich zunächst gegen eine angeordnete Versetzung an die Barther Diesterweg-Schule sträubte. Schließlich gab er auf und ersetzte dort ab April 1954 einen in den Westen geflohenen Sportlehrer.

Dieter Bohn heute im Alter von 90 Jahren. Quelle: Volker Stephan

In den Folgejahren führte er sein Fernstudium im Fach „Körperertüchtigung“ für die Mittelstufe (bis 10. Klasse) zu Ende. Weil sich im Herbst 1958 auch zwei Kollegen der Barther Oberschule abgesetzt hatten, sollte Dieter Bohn dort den Sportunterricht übernehmen. Das war nur mit einem erneuten Fernstudium (Körperertüchtigung bis Klasse 12) möglich. Später ließ er sich von der Schulverwaltung auch noch zu einem Fernstudium im Fach Geografie überzeugen, das er 1975 als Diplomlehrer beendete.

Der EOS „ Otto Grotewohl“, wie die einstige Oberschule nun hieß, blieb er bis zum Ende treu. Einen Einschnitt in seiner Sportlehrer-Laufbahn verursachte 1985 ein defektes Hüftgelenk. Er konnte seinen Schülern kaum noch Übungen vorführen. Deshalb wurde er als Fachberater tätig und besuchte fortan die Schulen im gesamten Kreisgebiet. 1986 wurde er sogar in die Funktion des Kreisturnrates eingesetzt. Als die Stelle 1990 abgeschafft wurde, wäre ihm nur die Rückkehr an eine Schule geblieben. Sport konnte er nicht mehr unterrichten und Lehrtätigkeit mit einem einzigen Fach wäre nicht zulässig gewesen. Also nutzte der damals 60-Jährige die Chance des vorzeitigen Ruhestands und widmete seine Zeit dem größten Barther Sportverein.

Beachtliche ehrenamtliche und sportliche Bilanz

So weit sich Dieter Bohn erinnern kann, war er stets engagiert, das Umfeld für die Ausübung seiner Lieblingssportarten Handball und Leichtathletik mitzugestalten, so schon 1950/51 an der Fachschule für Landwirtschaft in Bergen sowie an seinen ersten Arbeitsorten als Lehrer in Wismar und Zingst.

1954 wurde er als Mitglied der Barther BSG Einheit auch dort aktiver Handballer, Übungsleiter sowie Vorstandsmitglied. Als sich 1957 vier Vereine zur BSG Motor zusammenschlossen, fiel ihm im Vorstand die Verantwortung für den Kindersport zu. Bis Ende der 60er-Jahre war Dieter Bohn neben seiner Übungsleitertätigkeit Spieler im Punktspielbetrieb und später beim Betriebshandball. Übungsleiter für Handball und Leichtathletik blieb er bis 1984 – zuletzt an der EOS. Unabhängig davon unterstützte er im Kreisgebiet bis 1995 Schulen als Schwimmausbilder.

Den Vorsitz der BSG Motor, den er seit 1971 ausübte, gab er schon 1989 an Walter Kahl ab. „Ich fand einfach nicht mehr ausreichend Zeit. Außerdem stand die überfällige Hüft-OP an und die neue Wahlperiode hätte sich wieder über vier Jahre hingezogen“, begründete er seinen Schritt.

Unter seiner Leitung war die BSG Motor 1976 und 1983 als „Vorbildliche Sportgemeinschaft des DTSB“ ausgezeichnet worden. Im Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB) war Dieter Bohn seit 1971 im Kreisvorstand, ab 1978 im Bundesvorstand (bis 1984) und von 1984 bis 1990 im Bezirksvorstand vertreten. Nahtlos schlossen sich Funktionen im Kreissportbund Ribnitz-Damgarten beziehungsweise Nordvorpommern (1994–2003) an.

Frühsport hält fit

Neben zahlreichen Ehrennadeln des DTSB, des Handballverbandes und des Kreissportbundes wertet Dieter Bohn den Titel „Verdienter Meister des Sports“ (1982) sowie die Sportplakette des Landes MV (2000) als seine wichtigsten persönlichen Ehrungen. Seit 2002 ist er Ehrenmitglied der SV Motor Barth. 2000 erschien unter dem Titel „50 Jahre Motor Barth“ seine Chronik dieses Sportvereins, 2003 folgte das Buch „Der Sport in der Stadt Barth“.

Noch heute hält sich Dieter Bohn mit einem kleinen Frühsportprogramm von 30 bis 45 Minuten fit, fährt Rad und verfolgt mit großem Interesse die sportlichen Aktivitäten in der Stadt, insbesondere die Handballspiele.

Mutter der einzigen Tochter war Ehefrau Christa, die er am 1. August 1957 geheiratet hatte. Leider ist sie schon vor zwei Jahren gestorben, aber mittlerweile kommt der Senior ganz gut allein mit den Alltagsherausforderungen zurecht. Besonders stolz ist er auf Enkel Christian (36), der seinem Vorbild folgte und neben Englisch und Geschichte ebenfalls Sport unterrichtet. Und Urenkel Wilhelm (6) ist selbst schon aktiver Handballer in Grimmen.

Von Volker Stephan