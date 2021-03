Barther Stadtvertreter beraten über Entschädigung für Feuerwehrangehörige

Ribnitz-Damgarten

In dieser Woche finden wieder verschiedene öffentliche Sitzungen kommunalpolitischer Gremien statt. Aufgrund der Beschränkungen wegen der Corona-Pandemie ist nur eine bestimmte Zahl von Zuschauern erlaubt. Im Bereich der Stadt und des Amtes Ribnitz-Damgarten finden in dieser Woche keine öffentlichen Sitzungen politischer Gremien statt.

Stadt und Amt Barth

Die Mitglieder des Ausschusses für Schule und Soziales der Barther Stadtvertretung tagen am Montag, 22. März, im Rathaussaal. Beginn ist um 18.30 Uhr. Unter anderem wird über sozialpolitische Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit diskutiert. Außerdem geht es um die Themen Sport- und Wanderwege, Hochwasserschutz und Maßnahmen im Zusammenhang mit der Bahntrasse, mit denen Eingriffe in den fließenden Verkehr verhindert werden sollen.

Eine umfangreiche Tagesordnung haben am Donnerstag, 25. März, die Barther Stadtvertreter vor der Brust. Unter anderem geht es um eine mögliche öffentliche Übertragung der Sitzungen und die Entschädigung von Funktionsinhabern der Freiwilligen Feuerwehr Barth. Abgestimmt wird auch über eine Wohnraumerhaltungssatzung für Teilbereiche der Vinetastadt. Zudem geht es um verschiedene Anträge, etwa einem parteiübergreifenden zum Ausbau eines Radweges. Die Sitzung im Rathaussaal beginnt um 18.30 Uhr.

Über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan „Gelände Café Redensee“ wollen die Mitglieder der Gemeindevertretung Fuhlendorf am Montag, 22. März, einen Abwägungs- und Satzungsbeschluss fassen. Während der Sitzung in den Räumen der Freiwilligen Feuerwehr – Beginn ist um 19 Uhr – geht es zudem um einen Vertrag zur Erhebung einer gemeinsamen Kurabgabe.

Im Gemeindehaus Küstrow in der Bergstraße kommen am Donnerstag, 25. März, die Mitglieder der Gemeindevertretung Kenz-Küstrow zusammen. Beginn der Sitzung ist um 19 Uhr.

Amt Recknitz/Trebeltal

In der Evangelischen Schule kommt am Montag, 22. März, um 19 Uhr die Dettmannsdorfer Gemeindevertretung zusammen. Abgestimmt wird unter anderem über die Ergänzungssatzung „Dettmannsdorf Nord“. Weiterhin geht es um die Zustimmung zu einer Baumaßnahme der Deutschen Telekom, um zwei Nachbargemeinden ans schnelle Internet anzubinden.

Über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine und Verbände berät am Donnerstag, 25. März, die Gemeindevertretung Eixen. Das Gremium kommt im Gemeindehaus in der Barther Straße zusammen, Beginn ist um 18 Uhr. Abgestimmt wird zudem über einen Förderantrag zur Errichtung eines Spielplatzes in Kavelsdorf.

Amt Darß/Fischland

Ganz nach oben auf die Prioritätenliste soll die Strandpromenade südwestlich der Strandstraße rücken. Darüber stimmen die Wustrower Gemeindevertreter während ihrer Zusammenkunft am Donnerstag, 25. März, ab. Die Sitzung findet in der Strandhalle statt und beginnt um 18 Uhr. Der Bau der Strandpromenade von der Seebrücke bis zur Einmündung des Weges in Verlängerung der Parkstraße hat in dem Ostseebad an Bedeutung gewonnen und soll darum in die Kategorie eins „aufsteigen“. Außerdem geht es um verschiedene Satzungen, beispielsweise um die Hafengebühren sowie die Strand- und Badeordnung. Nichtöffentlich haben die Mitglieder des Gremiums erneut das Thema Verpachtung von landwirtschaftlichen Flächen auf dem Tisch.

Ebenfalls am Donnerstag kommen die Mitglieder des Tourismusausschusses der Borner Gemeindevertretung zusammen. Die Sitzung im Borner Hof beginnt um 19 Uhr.

Von Timo Richter