Erst vor Kurzem wurde das sogenannte „ Stiefelgeld“ – so wird die Aufwandsentschädigung genannt, die Mitglieder der freiwilligen Feuerwehr pro Einsatz erhalten – in Barth von 1,30 Euro auf fünf Euro erhöht. Der Bürgermeister der Stadt Barth, Friedrich-Carl Hellwig, hatte diese Entscheidung kurzfristig getroffen. Eine Zustimmung der Stadtvertretung war bei dieser Summe im laufenden Haushalt nicht erforderlich.

Doch bei der jüngsten Sitzung der Stadtvertretung wurde deutlich, dass den Stadtvertretern diese Erhöhung noch nicht weit genug geht. So hatte die Fraktion der Wählergruppe Bürger für Barth in ihrem Antrag zunächst eine Erhöhung auf 7,50 Euro pro Einsatz gefordert. „Mit fünf Euro liegen wir noch weit unter dem Schnitt“, erklärte Michael Schossow.

Zehn Euro statt 7,50 Euro

So zahlt Ribnitz-Damgarten acht Euro pro Einsatz, in Ahrenshoop sind es sogar 20 Euro und Zingst hat im März auf 7,50 Euro erhöht. Da das durchschnittliche „ Stiefelgeld“ im Landkreis Vorpommern-Rügen 7,50 Euro betrage, fordere die Fraktion diese Summe auch für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Barth, heißt es in dem Antrag. „Es kann nicht sein, dass unsere Kameraden, wenn sie zur Unterstützung bei anderen Einsätzen aushelfen, dafür ein geringeres ‚ Stiefelgeld‘ bekommen als die anderen Feuerwehrkameraden.“

Doch auch diese Summe von 7,50 Euro wurde noch bei der Sitzung der Stadtvertreter überboten. So meldete sich Heike Lohrmann (Freie Wähler Barth) zu Wort und forderte zehn Euro pro Einsatz. Sie selbst komme aus einer Feuerwehr-Familie und wisse, wie groß die Sorgen der Angehörigen bei jedem Einsatz ist. „Die Kameraden riskieren ihr Leben für andere. Und vielleicht gelingt es ja auch damit, den ein oder anderen noch als Mitglied zu gewinnen.“

Darf kein Fass ohne Boden werden

Der Fraktionsvorsitzende der Freien Wähler Barth, Dirk Leistner, der nach eigenen Angaben im Vorfeld von der Wortmeldung seiner Fraktionskollegin nichts wusste, gab zu bedenken, dass man bei allem auch die Kosten im Blick behalten müsse. So müsste unter anderem geregelt werden, ob bei zahlreichen Einsätzen an einem Tag die Feuerwehrleute wirklich pro Einsatz bezahlt werden. „Das wird dann nämlich auch schnell ein Fass ohne Boden“, erklärte Dirk Leistner. Auch Kerstin Klein ( SPD) hatte dies zuvor angemerkt.

Holger Friedrich ( SPD) bemängelte, dass vor der Erhöhung von 1,30 auf fünf Euro nicht in der Stadtvertretung darüber beraten wurde. Eine Erhöhung der Aufwandsentschädigung sei dringend erforderlich und längst fällig gewesen. „Bei der Feuerwehr sollten wir uns nicht schwertun. Sie übernehmen ein sehr wichtiges Aufgabenfeld.“

Nachregelung erst 2021 möglich

Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig stellte klar: „Ich begrüße den Antrag, aber für 2020 habe ich das gemacht, was im laufenden Haushaltsjahr möglich war. Für 2021 können wir eine Nachregelung des ‚ Stiefelgeldes‘ finden, aber vorher geht das nicht.“

Zusätzlich zu einer Erhöhung der Aufwandsentschädigung hatte die Fraktion Bürger für Barth einen weiteren Antrag eingereicht, in dem sie eine kostenlose Dauerparkkarte für alle Parkplätze in der Stadt für Feuerwehrleute forderte, die sich ständig in Rufbereitschaft befinden. Schließlich müssten die Feuerwehrleute bei einem Einsatz schnell zu ihren Fahrzeugen gelangen, umso wichtiger sei es, dass ihr Auto in der Nähe der Wohnung geparkt werden kann.

Am Schluss der Diskussion entschieden die Stadtvertreter einstimmig, dass die Verwaltung eine Satzung erarbeiten soll, die zum 1. Januar 2021 in Kraft treten soll. In der Satzung soll neben der Erhöhung des „ Stiefelgeldes“ auf zehn Euro auch eine Dauerparkkarte berücksichtigt werden.

Von Anika Wenning