Barth

Zum 17. Mal findet am Freitag, 4. September, der Barther Stundenpaarlauf auf dem Sportplatz, hinter dem Rathaus, statt. Die Läufer starten um 18 Uhr, eine Anmeldung ist am Freitag ab 17 Uhr möglich. Wer sich schon vorher online für den Lauf anmelden möchte, kann dies unter www.laufen-barth.de tun.

Bei dem Lauf treten immer Zweier-Teams an, die in sieben verschiedenen Kategorien eingeteilt werden. „Es kann auch ein Kind und ein Erwachsener in einem Team laufen“, erklärt der Organisator, Ulf Röwer. Die Teams können 15, 30 oder 60 Minuten laufen, wobei 15 Minuten für die jüngeren Teilnehmer vorgesehen sind.

Anzeige

„Gewonnen hat das Team, das am Schluss in seiner Kategorie die meisten Runden in der Zeit geschafft hat“, sagt Ulf Röwer. „Die Sportler müssen sich selbst versorgen und auch Duschen und Umkleidekabinen stehen nicht zur Verfügung. Toiletten sind aber vorhanden.“ Maximal 30 Teams können in diesem Jahr an dem Stundenpaarlauf teilnehmen.

Von Anika Wenning