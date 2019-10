Barther Tänzerinnen starten in Röbel

Barth/Röbel

Am 9. November ist es so weit. Dann fahren drei Gruppen des Vereins „Die Klette“ – insgesamt sind es 35 Tänzerinnen – zum „ Müritz Dance Cup“ nach Röbel. „Für uns ist es ein großer Gewinn, dass wir überhaupt bei dem Riesen-Dance-Cup antreten können“, erklärt die Vorsitzende des Vereins, Christine Szymkowiak. Der Tanzwettbewerb geht über zwei Tage und ist einer der größten Norddeutschlands. Auch Gruppen aus Berlin und Umgebung reisen an. In diesem Jahr werden etwa 1500 Teilnehmer verschiedenster Tanzrichtungen erwartet. In jeder Kategorie gehen acht bis zehn Gruppen an den Start.

„Natürlich ist es fantastisch, wenn man die Jury so überzeugt und auf den vorderen Plätzen landet. Wir haben das ja schon ein paar Mal geschafft, hatten damit nicht gerechnet und waren umso glücklicher“, sagt Christine Szymkowiak. Aber was wirklich zähle, sei die Teilnahme an so einem großen Wettbewerb. „Immer wieder sagen wir den Kletten: Unser Sieg, unser Gewinn ist die Teilnahme.“

Vier Mini-Kletten in einem Jahr

Auch die Glamorous Fighters sind in Röbel dabei. Quelle: Verein „Die Klette“

In den vergangenen Wochen stand für die drei Gruppen – die Dance Kids, die Dance Juniors und die Glamorous Fighters – hartes Training auf dem Programm. „Es ist so verdammt viel zu tun, bis der Wettbewerbstanz steht“, sagt die Vereinsvorsitzende. Hinzu kam in diesem Jahr, dass drei Trainerinnen und eine Betreuerin, Jenny Bernet, Nicolle Schewelies, Antje Möller und Ulrike Hoffmann, wegen Schwangerschaft ausfielen. „Das war eine große Herausforderung für den Verein, aber wir haben es geschafft“, sagt Christine Szymkowiak.

Drei Mini-Kletten, alles Jungs, sind schon auf der Welt, Baby Nummer vier braucht noch ein paar Wochen. Nach dem ersten Schock, dass gleich vier Trainerinnen in diesem Jahr ausfallen, sei ganz schnell klar gewesen, dass die Teilnahme in Röbel trotzdem steht. „Gerade in diesem Jahr, in dem Trainerausfälle für Unruhen sorgten, sind wir besonders stolz, dass wir unsere drei Gruppen schicken können“, sagt die Vorsitzende.

Großer finanzieller Aufwand

Die Dance Juniors treten auch in Röbel an. Quelle: Verein „Die Klette“

Doch nicht nur das harte Training ist eine Herausforderung, auch die Organisation im Vorfeld und der finanzielle Aufwand sind für den Verein enorm. „Es kostet richtig viel Geld, alle einzukleiden. Wir sind halt immer sehr viele und das Outfit zum Tanz ist ein entscheidendes Kriterium. Die kreativen Köpfe des Vereins konnten mit ganz einfachen Mitteln oft wunderschöne Ideen verwirklichen“, sagt Christine Szymkowiak. Sehr kostenintensiv sei auch der Bus nach Röbel.

Wenige Tage vor dem Wettbewerb steigt die Anspannung. „Nun sind wir alle schon aufgeregt und freuen uns auf den gigantischen Einmarsch aller Gruppen – das ist wie bei den Olympischen Spielen: ein Gänse­haut­moment“, sagt Christine Szymkowiak. „Wir erleben dort so unglaublich viele tolle Beiträge, nehmen Ideen und Anregungen mit nach Hause. Unsere Kletten sind gut vorbereitet und werden unsere Stadt hervorragend vertreten.“ Die Kletten-Mamas drücken den Tänzerinnen natürlich ganz fest die Daumen. Schließlich waren sie schon selbst mehrfach beim Tanzwettbewerb an der Müritz und wissen sehr genau, wie toll die Stimmung dort ist und wie aufgeregt die Tänzerinnen vor ihrem Auftritt sind.

