Barth

Die schwierige finanzielle Lage der Vorpommerschen Landesbühne, zu der auch das Barther Theater zählt, ist schon lange bekannt. Und auch schon seit Jahren steht fest, dass der Vertrag zwischen der Stadt Barth und dem Theater erneuert werden soll. „Schon mein Vorgänger, Stefan Kerth, wollte den jährlichen Zuschuss für das Theater um 40 000 Euro erhöhen“, berichtet Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig am Montagabend beim Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. Unterschrieben ist bislang allerdings noch nichts.

Denn bevor die Stadt Barth ihren Vertrag mit dem Theater erneuert, soll erst einmal der Fördervertrag mit allen beteiligten Kommunen, den Landkreisen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald sowie dem Land von allen Parteien unterschrieben werden. Hier wird festgehalten, in welcher Höhe die jährlichen Zuschüsse ausfallen. „Wir brauchen Transparenz. Deshalb ist dieser Vertrag so wichtig“, berichtet der Barther Bürgermeister.

Jährliche Steigerung um 2,5 Prozent

In dem Fördervertrag ist festgehalten, dass die Stadt Barth einen jährlichen Zuschuss über 160 000 Euro zahlt, also 40 000 Euro mehr als bislang. Während die Höhe des Zuschusses nicht zur Debatte stand, wurde von einigen Ausschussmitgliedern allerdings die im Vertrag festgehaltene jährliche Steigerung um 2,5 Prozent kritisiert. „Davon würde jeder Verein träumen“, erklärt der Vorsitzende des Ausschusses, Mario Galepp (Bürger für Barth). Diese Dynamisierung stört mich persönlich sehr an dem Vertrag. Pro Jahr sind das 4000 Euro mehr.“

Erich Kaufhold ( CDU) bat hingegen, nicht noch weiter zu diskutieren. „Wir sollten nun endlich dazu kommen, diesen Gesamtvertrag zu unterschreiben. Das zieht sich schon viel zu lange hin. Der Vertrag sollte schon 2019 unterschrieben werden und jetzt ist schon 2020 fast vorbei. Wir sollten uns dem großen Ganzen unterordnen.“ Am Schluss war sich die Mehrheit der Ausschussmitglieder aber einig, dass die jährliche Steigerung um 2,5 Prozent vor Vertragsabschluss noch einmal diskutiert werden sollte.

Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig versprach, dieses Thema bei dem nächsten Treffen anzusprechen. „Vielleicht findet sich eine Lösung, dass nicht alle Beteiligten den Zuschuss von 2,5 Prozent zahlen müssen. Ich kann diesen Einwand nachvollziehen. Ich verstehe, dass es gerade aus Sicht der Vereinsförderung ein Problem ist. Im Theaterpakt ist dieser Punkt allerdings mit aufgenommen worden, da es ein tarifähnlicher Vertrag ist. Und da ist eine Lohnsteigerung um 2,5 Prozent ganz normal und üblich.“

Von Anika Wenning