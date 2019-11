Barther Theater: Gute Bilanz, aber es warten viele Herausforderungen

Barth

„Hinter uns liegen ein turbulentes Jahr und ein wunderbarer Sommer.“ Dieses Fazit zieht Martin Schneider, Intendant der Vorpommerschen Landesbühne, für das Theater in Barth. Besonders zufrieden zeigte sich Martin Schneider über den Zuspruch für das diesjährige Freiluft-Stück. „Die Wikinger kommen“ im Barther Theatergarten zog 3800 Zuschauer an, 800 mehr als im Sommer 2018 zu den Open-Air-Vorstellungen gekommen waren. Und auch die Zuschauerzahl in der vergangenen Spielzeit, die im September endete, sei sehr zufriedenstellend. „Wir hatten 12 000 Besucher, das ist eine leichte Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Spielzeiten“, sagte der Intendant.

Mitarbeiter werden deutlich unter Tarif bezahlt

Ein Thema, das Martin Schneider im Verlauf des Jahres beschäftigte, war die schwierige finanzielle Situation der Theater. Bislang konnten die Mitarbeiter der Vorpommerschen Landesbühne nur deutlich unter Tarif bezahlt werden. „Wir liegen 40 Prozent unter dem Tarif. Um gerechte Löhne zu zahlen, brauchen wir dringend Unterstützung“, erklärte Martin Schneider. Für eine gerechte Bezahlung würden 734 000 Euro benötigt, allein in Barth seien es 40 000 Euro.

„Wir sind unseren Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie zu uns gehalten haben. Aber wenn wir auch in Zukunft weiterhin qualifizierte Mitarbeiter in der Region halten wollen, muss sich etwas ändern“, mahnte der Intendant. Ein Glücksfall sei, dass die Vorpommersche Landesbühne rückwirkend in den Theaterpakt des Landes aufgenommen wurde.

Das Land hat für das kommende Jahr eine Förderung über 400 000 Euro zugesichert, bis 2022 sollen jährlich 2,5 Prozent hinzukommen. „Wir müssen aber immer noch 334 000 Euro erbetteln“, erklärte Martin Schneider. Deshalb gebe es derzeit Gespräche mit dem Landkreis Vorpommern-Rügen, der im Gegensatz zum Landkreis Vorpommern-Greifswald die Vorpommersche Landesbühne bisher nicht finanziell unterstützt. Doch das soll sich ändern. So soll es einen Vertrag mit den Kommunen, unter anderem der Stadt Barth, dem Landkreis Vorpommern-Rügen und dem Land zur Theaterfinanzierung geben.

Stadt Barth will Theater mehr unterstützen

Vor allem in Barth muss der Vertrag mit dem Theater dringend überarbeitet werden. „Es gibt ein paar Eigenheiten aus der Urzeit der Barther Boddenbühne. Wir müssen an einigen Stellen nachregeln“, erklärte Barths Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig. So ist die Stadt Eigentümer der Spielstätte, aber das Theater betreibt diese. Das hatte bisher zur Folge, dass das Theater die Reparaturen und Investitionen übernommen hat. „Das ist für beide Seiten eine schwierige Situation. Das Theater hat keine Planungssicherheit“, erklärte der Bürgermeister. Im neuen Vertrag soll unter anderem ganz klar geregelt sein, wer wofür zuständig ist. Zusätzlich existiert bislang ein weiterer Vertrag, der den jährlichen Zuschuss festlegt. Bisher bekam das Barther Theater von der Stadt 120 000 Euro.

Schon Hellwigs Vorgänger, Dr. Stefan Kerth, hatte sich klar positioniert und versprochen, dass die Stadt sich in Zukunft mehr einbringen werde. 40 000 Euro mehr, also insgesamt 160 000 Euro, sollten pro Jahr für das Theater in den Haushalt eingestellt werden. „Ich finde es gut und richtig, dass die Stadt sich mehr einbringt und ich möchte das Versprechen auch einlösen“, sagte Friedrich-Carl Hellwig. Schließlich bringe das Theater der Stadt einen großen Nutzen. „Es gibt drei wichtige Säulen. Den regulären Kulturbetrieb, die touristische Arbeit – hier spielt vor allem das Sommerstück eine große Rolle – und die Theaterpädagogik, also die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Diese drei Säulen wollen wir in Zukunft zusammen mit dem Theater noch mehr herausarbeiten.“

Enormer Sanierungsstau in Barth und Anklam

Die finanzielle Unterstützung der Kommunen sei wichtig, denn in Zukunft stehen wichtige Aufgaben an, um den Theaterbetrieb aufrechtzuerhalten, stellte Martin Schneider klar. „Wir haben einen Sanierungsstau in Barth und in Anklam.“ Während für die Sanierung der Spielstätte in Anklam rund zwölf Millionen Euro benötigt werden, sind es in Barth rund eine Million Euro. „Das Theater in Anklam ist um einiges größer und das Gebäude stammt aus dem Jahr 1734. Da haben wir eine deutlich ältere Substanz“, erklärte der Intendant. Im Barther Theater müssten unter anderem neue Fenster und eine neue Heizung eingebaut werden. Zudem soll es eine behindertengerechte Toilette geben. Einen klaren Zeitplan gebe es nicht. „Je früher, desto besser“, lautet das Motto des Intendanten.

Zwar habe das Land mündlich eine Förderung von neun Millionen Euro für die Sanierung der beiden Spielstätten zugesagt, allerdings mit der Bedingung, dass das Theater für jeden geförderten Euro auch den gleichen Anteil zuschießt. Entweder aus eigener Tasche, was allerdings nicht möglich ist, oder über andere Wege. „Wir versuchen nun, die fehlenden Mittel zu bekommen“, erklärte Martin Schneider, der trotz der vielen Hürden zuversichtlich in die Zukunft blickt. „Alle beteiligten Parteien haben versichert, wie wichtig die Theater für die Region sind. Und das stimmt mich glücklich.“

Die nächsten Vorstellungen Im Dezemberist im Barther Theater Märchenzeit. Das Stück „Der Räuber Hotzenplotz“ wird am 1. Dezember um 15 Uhr, am 2. und 3. um 9 Uhr sowie am 4. Dezember und 6. Dezember um 9 und um 11 Uhr aufgeführt. Wer den „Froschkönig“ auf der Bühne sehen möchte, muss am 8. Dezember um 15 Uhr, am 9. Dezember und 10. Dezember um 9 und um 11 Uhr ins Theater kommen. Am 5. Dezember wird um 19.30 Uhr „Jenseits der blauen Grenze“ aufgeführt. Der Kartenvorverkauffindet immer dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 16 bis 18 Uhr statt. Telefonische Vorbestellung unter 039 71/268 88 00. Die Abendkasse öffnet jeweils eine Stunde vor Vorstellungsbeginn.

