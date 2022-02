Barther Tomaten werden wohl teurer

Barth

Plötzlich ging es ganz fix: In den vergangenen beiden Wochen ist an jeweils zwei Tagen der komplette diesjährige Pflanzenbestand der Hahn Gemüsebau GmbH in den Großgewächshäusern am Ende der Barther Nelkenstraße gesetzt worden. An der Pflanzaktion auf der insgesamt 6,6 Hektar großen Anbaufläche unter Glas waren 50 deutsche und polnische Mitarbeiter, alle seit Jahren im Unternehmen tätig, beteiligt. Sie setzten in der relativ kurzen Zeit 112 900 Pflänzchen der Sorten Saluoso und Sweeterno, aus denen sich auf Grund ihrer Zweitriebigkeit die doppelte Anzahl Tomatenpflanzen entwickeln wird. 1350 Gartenpflanzen (Snackgurken, Minigurken, Salatgurken), 600 Paprika- und Chilipflanzen sowie verschiedene leckere Spezialitäten ergänzen das Sortiment, das dem der Vorjahre identisch ist.

Vorfreude etwas gedämpft

Die Gurken als erste Vitaminspender der Saison könnten bereits in drei Wochen in den Verkauf gelangen, verheißt Produktionsleiterin Elfi Lausch. Die sonnenhungrigen Tomaten hingen würden im Abstand von weiteren drei Wochen (kleine Sorten) bzw. vier Wochen (große Sorten) folgen. Die Spitz- und Blockpaprikaschoten lassen sich naturgemäß von der Pflanzung bis zur ersten Ernte neun bis zehn Wochen Zeit.

Die Vorfreude der Barther Gemüseanbauer auf die kommende Erntesaison ist in diesem Jahr etwas gedämpft, denn erstmals seit Langem müssen die Preise für die Abnehmer – Handel wie Direktkunden – angehoben werden. Wegen der anziehenden Inflation, besonders auf Grund der rasant steigenden Energie- und Transportkosten, stehen sie vor ähnlichen Problemen wie die Produzenten vieler anderer Branchen.

Nach Schätzung von Geschäftsführer Wolfgang Hahn könnte das Preisniveau für Gemüse in diesem Jahr um 20 bis 25 Prozent steigen, Freilandgemüse eingeschlossen. Leider wird das Barther Sortiment keinen Bogen um die Teuerungswelle machen können, denn auch im Gewächshausbetrieb wirken sich stark steigende Betriebskosten unverzüglich auf die Kalkulation aus.

Weil der Anbau des wärmeliebenden Gemüses während seiner ersten Wachstumswochen sehr energiebedürftig ist, hatte Wolfgang Hahn schon vor Jahren auf den damals kostengünstigsten und als sauber geltenden Energieträger Erdgas gesetzt und 2014 ein modernes Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärmekopplung angeschafft. Seither treibt ein erdgasbetriebener Motor einen Generator an und erzeugt die für den Eigenbedarf benötigte Elektroenergie. Die anfallende Abwärme wird zum Heizen der Gewächshäuser genutzt und – weil sie allein nicht ausreicht – durch eine Gasheizung ergänzt.

Problem: Gaspreise steigen

Zum Zeitpunkt der Umstellung vom Heizöl auf das Erdgas und auch während der Folgejahre war das kostengünstig zu beziehende Gas für einen Verbraucher dieser Größenordnung alternativlos. Wohl niemand hätte geglaubt, dass es im Namen des Klimaschutzes so bald auf dem Index landen und sich infolge geopolitischer Querelen so rasant verteuern würde – mittlerweile ist der Preis beim Dreifachen des 2014er Niveaus angelangt. „Glücklicherweise spielt uns in diesem Jahr das Wetter in die Karten“, kann Wolfgang Hahn einen kleinen Lichtschimmer im Dilemma ausmachen. Für die Produktion wäre es eine kleine Katastrophe, lägen die Nachttemperaturen wie Mitte Februar des Vorjahres bei minus 13 bis 14 Grad. Dann müssten die Gewächshäuser nämlich auf Teufel komm raus beheizt werden, damit die empfindlichen Jungpflanzen keinen Schaden nehmen.

Für weiteres Ungemach hätte in diesem Jahr der weltweite Mangel an Verpackungsmaterial sorgen können, doch Wolfgang Hahn hatte schnell reagiert und schon vor Weihnachten den kompletten Jahresbedarf geordert.

Besonders die internationale Nachfrage nach Kartonagen könne durch die Industrie kaum noch gedeckelt werden, weiß er als langjähriger Kunde eines größeren deutschen Herstellers aus erster Hand. Bei diesem hätte ein großer internationaler Versand vergeblich nach einer zusätzlichen Lieferkapazität angefragt, die vier bis fünf kompletten Jahresproduktionen entsprochen hätte.

Der Umstieg auf Mehrwegkisten aus Kunststoff könnte den Mangel kurzfristig auch nicht beheben, denn planten den relativ viele Erzeuger gleichzeitig, täten sich sofort neue Engpässe auf.

Von Volker Stephan