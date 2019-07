Barth

Bereits zum fünften Mal wurde die Tourist-Information in Barth mit dem Qualitätssiegel „i-Marke“ des Deutschen Tourismusverbandes ausgezeichnet. Damit gehört die Einrichtung auf dem Barther Markt zu den 35 zertifizierten Touristinformationen in Mecklenburg-Vorpommern. Neben dem Thema Digitalisierung habe auch die Barrierefreiheit eine wichtige Rolle für die Zertifizierung gespielt.

Und vor allem beim Thema Digitalisierung hat die Barth-Information aufgerüstet. „Seit zwei Wochen haben wir hier kostenloses W-Lan“, erklärt Mitarbeiterin Ines Range. „Es wird gut genutzt.“ So könnten die Urlauber mit ihrem Smartphone oder Tablet in der Tourist-Information unter anderem ihre E-Mails checken oder eine Online-Überweisung machen.

24 Stunden, sieben Tage die Woche

Genutzt werden könne das Internet auch vor der Info außerhalb der Öffnungszeiten. „Aufgrund der dünnen Personaldecke sind die Öffnungszeiten begrenzt und wir können die Tourist-Information nicht sieben Tage die Woche öffnen, aber so haben die Urlauber zumindest die Möglichkeit, sich beispielsweise im Internet über Unterkünfte zu informieren, auch wenn die Barth-Information geschlossen hat“, erklärt die Tourismusmanagerin der Stadt, Nicole Paszehr. Das W-Lan stehen täglich 24 Stunden zur Verfügung.

Vor der Barth-Information steht auch bereits eine Box mit Gästemappen. In dem kleinen „ Barth A bis Z“ finden sich sowohl Adressen zu Ärzten aber auch der Taxiruf, Fahrradverleih sowie Schlecht-Wetter Tipps, Freizeittipps und Einkaufsmöglichkeiten in der Altstadt. Wer nicht zur gedruckten Mappe greifen will, kann mit dem Smartphone auch ganz einfach den QR-Code scannen und bekommt so die digitale Version. „Wir wollen auch noch eine zweite Box mit Prospekten aufstellen“, berichtet die Tourismusmanagerin.

Kaffeebecher mit Stadtansicht

Mittlerweile überall zu finden, ist auch das neue Logo der Stadt. Wobei neu nicht ganz richtig ist. Bereits Ende 2016 hatten die damaligen Stadtvertreter den Beschluss gefasst, die Entwürfe und das Urheberrecht eines Logos des Grafikdesigners Wolfgang Sohn zu erwerben. Der Barther hatte es 2015 kurz vor seinem Tod entworfen. Doch danach schlummerte das Logo in der Schublade der Verwaltung. Bei einer erneuten Abstimmung im Mai sprachen sich die Mitglieder des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur erneut mehrheitlich für das Logo aus und Nicole Paszehr hielt ihr Wort (die OZ berichtete). „Ich habe gesagt, dass ich das Logo überall draufdrucke, sobald es eine Entscheidung gibt und das machen wir jetzt auch.“

Das Stadt-Logo findet sich schon auf mehreren Produkten. Ab August wird in der Barth-Info auch ein Coffee-to-go-Becher verkauft. Ein Anschauungsexemplar steht schon in der Vitrine. Quelle: Anika Wenning

Neben Blöcken, Stiften, Ansteckern und Aufklebern mit dem Logo, wird es ab August auch einen Coffee-to-go-Becher mit Logo und Stadtansicht geben. „Wir haben schon jetzt Vorbestellungen“, weiß Nicole Paszehr. Vor allem Weggezogene würden sich für den Becher interessieren. Aber auch für Urlauber sei es ein schönes Mitbringsel.

Und es sollen weitere sogenannte Merchandising-Produkte folgen.„Wir wollen in den sozialen Medien abstimmen lassen, welche Produkte sich die Leute wünschen“, sagt die Tourismusmanagerin. Alle Produkte würden nachhaltig in Deutschland und Europa produziert. So soll es schon bald unter anderem einen Barth-Regenponcho und einen Regenschirm geben.

Öffnungszeiten Die Barth-Information, Markt 3/4, hat Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag jeweils von 10 bis 13 Uhr und von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Sonnabend von 10 bis 14 Uhr. Am Sonntag ist die Tourist-Info geschlossen. Telefonisch sind die Mitarbeiterinnen unter 038231/2464 zu erreichen oder auch per E-Mail (info@stadt-barth.de). Die Tourist-Informationwurde nicht nur mit der „i-Marke“ ausgezeichnet. Bereits zum zweiten Mal wurde auch das Zertifikat „Qualitätsgeprüftes Angel-Touristenbüro“ verliehen. Bürgermeister Friedrich-Carl Hellwig gratulierte den beiden Mitarbeiten Karola Kraase und Ines Range zu den beiden Re-Zertifizierungen.

Anika Wenning