Barth

Die Altstadt von Barth in bunte Lichter getaucht: So wird sie sich in den kommenden vier Wochen präsentieren. „Spot an!“, heißt es ab Freitag täglich bis zum 18. Februar um 15.30 Uhr.

Einen kleinen Vorgeschmack hat es am späten Donnerstagnachmittag bereits gegeben – beim Testlauf der „Barther Winterlichter“, wie dieses neue Event in der Vinetastadt heißt. Am Vormittag rollten die beiden Transporter der Firma Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH aus Stralsund in die Barther Altstadt. Nach einer kurzen Besprechung machen sich sechs Mitarbeiter an den Aufbau. Insgesamt neun Objekte sollen illuminiert werden. Das Aufwändigste wird wohl die Marienkirche, verrät der Projektleiter René Marinak.

Lichter als Aufmunterung in schwerer Zeit

René Marinak von der Stralsunder Firma Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH im Gespräch mit Barths Veranstaltungskoordinator Tobias Hammer. Quelle: Anja Krüger

Mit diesem Event möchte die Stadt Barth für ein wenig Aufmunterung in dieser schweren Zeit sorgen, erklärt der Veranstaltungskoordinator der Vinetastadt, Tobias Hammer. „Die Corona-Pandemie verlangt uns viel ab – vor allem in dieser dunklen Jahreszeit. Mit den ’Barther Winterlichtern’ wollen wir für einen kleinen Lichtblick sorgen“, sagt er. Erst Anfang des Jahres habe er die Idee gehabt, die mit der er im Rathaus auf offene Ohren stieß, und sich sofort mit der Stralsunder Firma in Verbindung gesetzt.

René Marinak ist sofort Feuer und Flamme. „Gerade in dieser Zeit ist es toll, in der Region etwas machen zu können“, sagt er. Er und seine Kollegen würden sich freuen, endlich wieder Scheinwerfer in die Hand nehmen zu können. Denn der Veranstaltungskalender ist aufgrund der Corona-Pandemie leer, die Auftragslage für die Veranstaltungstechniker damit schlecht. Der letzte größere Auftrag sei die Lichtwoche in Rostock im November des vergangenen Jahres gewesen, verrät er.

Marienkirche wird das Herzstück

Steffen Pohl von der Firma Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH installiert einen der rund 70 Scheinwerfer. Quelle: Anja Krüger

Die Freude über dieses Event ist ihm förmlich anzumerken. René Marinak scheint ständig überall zu sein. Gerade noch erklärt er einem Kollegen am Markt noch, wie die Scheinwerfer unter der Baumreihe positioniert werden müssen, ist im nächsten Moment aber schon an der Südseite der Marienkirche und erkundigt sich bei Elektriker Olaf Schramm, Mitarbeiter der Stadt Barth, ob alles „laufe“.

Die Illumination der Marienkirche werde das Herzstück der Barther Winterlichter. „Sie bekommt eine Show mit Farbwechseln und Mustern. Der Turm wird hervorgehoben“, erzählt Marinak. Er möchte vorab nicht zu viel verraten – wie auch Veranstaltungskoordinator Tobias Hammer nicht. „Es entsteht ein Lichterrundgang, der dazu einladen soll, die Stadt Barth auch in der kalten Jahreszeit zu erkunden“, begründet er.

Barther Winterlichter sollen jährlich leuchten

Hier erstrahlen die Barther Winterlichter. Quelle: Arno Zill

Insgesamt rund 70 LED-Scheinwerfer und sogenannte Movingheads – bewegliche Multifunktionsscheinwerfer – installieren die Veranstaltungstechniker neben der Kirche am Dammtor, Marktplatz, Adliges Fräuleinstift, Fangelturm, Gänsemarkt, der Filiale der Bäckerei Junge und der Rats-Apotheke sowie dem Vineta-Museum und verwandeln so die Altstadt in eine farbige Lichterwelt.

Wie Barths Tourismusmanagerin Nicole Paszehr informiert, werde dieses Event auch über die sozialen Medien in die Ferne getragen. „Neben dem Ziel, unseren Einwohnern einen Anreiz zu verschaffen, auch in dieser dunklen Zeit vor die Tür zu gehen, wollen wir auch neugierig machen auf die Stadt – auf einen Urlaub hier“, begründet sie. Und es solle kein einmaliges Event sein. „Wenn die ,Barther Winterlichter’ gut ankommen, soll diese Veranstaltung jährlich zur gleichen Zeit stattfinden“, sagt sie.

Auch Tobias Hammer und René Marinak hoffen, viele Menschen mit ihrer Idee begeistern zu können. Sie können sich vorstellen, dass diese Veranstaltung noch wächst, weitere Gebäude in den kommenden Jahren den Lichterrundgang wachsen lassen.

Eine Bitte: Corona-Regeln befolgen!

Mit der Hoffnung, dass dieses Event gut ankommt, verbinden die Initiatoren aber auch eine Bitte: Dass die Menschen sich an die geltenden Regeln halten, die die Corona-Pandemie mit sich bringt – Abstand halten, Hygieneregeln beachten und bis 18 Uhr Maske tragen auf dem Markt und in der Langen Straße.

Nach rund sieben Stunden ist am Donnerstag alles fertig für die erste Auflage der „Barther Winterlichter“. Am späten Nachmittag stehen die beiden Herren erwartungsvoll vor der Marienkirche. Spot an! Das erste Mal erstrahlen die Lichter in der Altstadt, die bis zum 18. Februar zwischen 15.30 und 21 Uhr leuchten werden.

Von Anja Krüger