Barther Winterlichter strahlen jetzt noch heller

Barth

Fast sind die Barther Winterlichter erloschen, da strahlen sie jetzt umso heller – auch, weil Unternehmen und Privatpersonen aus der Vinetastadt sich für diese Aktion eingesetzt haben.

Diebstähle im großen Stil: Dem Licht-Event drohte das Aus

Das Lichter-Wunderland in der Barther Altstadt erstrahlt seit Freitag der vergangenen Woche. Doch nicht nur Schaulustige hat dieses Event angezogen, sondern auch Langfinger. Bis zum Montag ist an drei von neun der illuminierten Gebäude beziehungsweise Plätze Lichttechnik gestohlen worden.

Was noch da gewesen ist, ist zunächst gesichert worden. Tatsächlich hat die schöne Licht-Aktion aber kurz vor dem Aus gestanden, wie Nicole Paszehr, Leiterin des Amtes für Tourismus und Stadtmarketing berichtet hat.

Barther setzten sich für Winterlichter ein: Kirche strahlt nun von innen heraus

Hier strahlen die Barther Winterlichter. Quelle: Arno Zill

Nun aber ist alles anders. Die Barther Winterlichter leuchten weiter. Und es sind sogar noch mehr geworden. „Wir haben ganz viele Reaktionen von Unternehmen und Bürgern bekommen. Sie alle bedauerten, dass dieses schöne Event vorzeitig beendet werden könnte“, berichtet die Amtsleiterin. „Eine ältere Dame ist darunter gewesen, die etwas von ihrer Rente spenden möchte, weil sie unbedingt mit ihrem Enkelkind noch die Barther Winterlichter anschauen möchte“, erzählt sie. Sie und ihre Kollegen seien total gerührt gewesen.

Die große positive Resonanz wird nun belohnt – mit zusätzlichen Winterlichtern am Bleicher Wall, der evangelischen Grundschule und am einstigen Hotel „Stadt Barth“ in der Langen Straße, wie Barths Veranstaltungskoordinator Tobias Hammer verrät. Wieder haben die Veranstaltungstechniker der Stralsunder Firma Sound Projekt Veranstaltungstechnik GmbH gewerkelt. „Highlight der Licht-Aktion ist immer noch, beziehungsweise wieder, die Marienkirche“, sagt der Ideengeber der Aktion. Nach den Diebstählen sind die Scheinwerfer und Projektoren, die das Gotteshaus illuminiert haben, zunächst abgebaut worden. Nun leuchtet sie von innen heraus.

„Das Tor des Adligen Fräuleinstifts ist nun auch wieder beleuchtet und auch der Gänsemarkt“, berichtet er. Unter anderem an diesen beiden Orten auf der Lichterroute durch die Barther Altstadt ist am Wochenende Technik gestohlen worden.

Barths Altstadt – ein Lichter-Wunderland ab Einsetzen der Dunkelheit bis 21 Uhr

Zusätzlich ist übrigens an den Zeitschaltuhren im Lichter-Wunderland gestellt worden. „Da es um 15.30 Uhr noch recht hell ist, erstrahlen jetzt die Barther Winterlichter erst mit Einsetzen der Dunkelheit“, informiert Tobias Hammer. Erst um 21 Uhr bricht dann tatsächlich die Nacht in Barths Altstadt herein. Und so soll es nun bis zum 18. Februar auch bleiben.

Von Anja Krüger