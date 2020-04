Barther drehen witzigen Imagefilm und zeigen Urlaubern: Wir sind bereit

Barth

Die Corona-Krise hat das öffentliche Leben lahmgelegt. Verlassene Straßen, leere Betten in den Hotels und Ferienwohnungen und verwaiste Restaurants und Cafés, das Leben steht nahezu still und wird nur ganz langsam wieder hochgefahren. Aber nicht in Barth. Die Stadt hat jetzt einen witzigen Imagefilm herausgebracht, den man sich auf dem Videokanal Youtube ansehen kann.

Die Nachricht lautet: Die Vinetastadt schläft nicht. Die Barther bereiten sich auf die Saison nach Corona vor. „Wir Barther freuen uns auf euch. Wir sind bereit. Barth lohnt sich“, heißt es in dem fünfminütigen Film, den die beiden Barther Cathrin Kilian und Frank Burger umgesetzt haben. Und das Beste daran: Auch alle Darsteller sind waschechte Barther.

Urlauber müssen noch Geduld haben

Wer nach diesem Film nicht sofort nach Barth reisen möchte, ist selber schuld. Das einzige Problem dabei ist: Die Urlauber müssen noch etwas Geduld haben. Aber solange können sie sich den kurzen Film ja immer und immer wieder anschauen. Viel Spaß dabei.

Von Anika Wenning