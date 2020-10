Barth

Die Entscheidung steht fest. Trotz der Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie soll in diesem Jahr ein Weihnachtsmarkt in Barth stattfinden. Und zwar traditionell am vierten Adventswochenende, also vom 18. bis zum 20. Dezember. „Wir haben das Hygienekonzept beim Landkreis schon eingereicht, bisher aber noch keine Rückmeldung bekommen“, berichtete die Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing, Nicole Paszehr, am Montagabend im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur. „Ich bin zuversichtlich, dass unser Konzept durchgeht. Wir haben uns an alle Bestimmungen gehalten.“

So herrscht auf dem gesamten Weihnachtsmarkt Maskenpflicht. „Die Maske darf nur zum Verzehr abgesetzt werden“, sagte Nicole Paszehr. Beim Thema Getränke gibt es aber eine gute Nachricht: Nach derzeitigem Stand ist der Ausschank von Alkohol erlaubt. Auf ihren Glühwein müssen die Besucher also nicht verzichten.

Kein Bühnenprogramm auf dem Markt

Über ein Wegeleitsystem ist geregelt, dass Besucher sich nicht entgegenkommen und dass der Abstand eingehalten werden kann. Damit die Regeln auch eingehalten werden, werden Sicherheitskräfte eingesetzt. „Die Security wird ein schmerzhafter Posten im Budget“, sagte die Tourismusmanagerin.

Dafür werde aber an anderer Stelle gezwungenermaßen gespart. „Das Programm auf der Bühne muss ausfallen“, meinte Nicole Paszehr. Denn eine Bühne darf nur aufgestellt werden, wenn davor auch Sitzplatzreihen mit ausreichendem Abstand gestellt werden können. Doch dafür fehle der Platz auf dem Barther Markt. Statt eines Bühnenprogramms wird deshalb weihnachtliche Hintergrundmusik laufen. Zusätzlich sollen Musiker unterwegs sein.

30 Prozent weniger Schausteller

Damit die Buden auf dem Markt nicht zu eng stehen, werden rund 30 Prozent weniger Schausteller als in den Vorjahren zugelassen. In der Langen Straße soll eine zusätzliche kleine Weihnachtsmarktmeile entstehen. „Um das Ganze noch weiter zu entzerren“, erklärte die Leiterin für Tourismus und Stadtmarketing. Anders als beim „Barther Herbstzauber“ im September sollen die Buden nicht direkt vor den Geschäften aufgestellt werden, sondern es sollen die Parktaschen genutzt werden.

Mit all diesen Maßnahmen will die Stadt verhindern, dass der Weihnachtsmarkt eingezäunt werden muss. „Das würde immense Kosten verursachen“, berichtete Nicole Paszehr und der Barther Bürgermeister fügte hinzu. „Wir wollen Einlasskontrollen vermeiden. Alle anderen Bestimmungen sind hinnehmbar und lassen sich umsetzen.“

Absage nur im äußersten Notfall

„Es wird ein anderer Weihnachtsmarkt werden, als wir es gewohnt sind, aber mir war es wichtig, dass wir diese Veranstaltung nicht aus dem Kalender streichen. Egal welche Auflagen wir noch bekommen, wir werden alles versuchen, diese umzusetzen“, berichtete Nicole Paszehr. Eine Absage sei nur denkbar, wenn sich das Infektionsgeschehen in den kommenden Wochen drastisch verändere.

Friedrich-Carl Hellwig ist zuversichtlich, dass der Weihnachtsmarkt auch trotz der Einschränkungen ein schönes Erlebnis wird. „Der Barther Weihnachtsmarkt war noch nie ein großer Rummel, sondern vor allem ein Treffpunkt für die Barther. Und das kann er auch in diesem Jahr sein.“

Vorschlag der Fraktionen: Silvester am Hafen

Ebenfalls diskutiert wurde beim Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Tourismus und Kultur ein gemeinsamer Antrag der Fraktionen Bürger für Barth, SPD, CDU und Die Linke. Der Vorschlag der Fraktionen: Silvester eine Veranstaltung am Barther Hafen zum Jahresausklang durchzuführen. „Viele Barther fahren Silvester zur Seebrücke nach Zingst. Es wäre doch schön, wenn wir eine eigene Veranstaltung in Barth hätten“, erklärte der Ausschussvorsitzende, Mario Galepp (Bürger für Barth).

„Ich freue mich über diesen Antrag“, erklärte Nicole Paszehr. Aber eine solche Veranstaltung in Zeiten von Corona auf die Beine zu stellen, sei sehr schwierig. Zudem sei der Kostenaufwand sehr hoch, allein ein zehnminütiges Feuerwerk würde rund 5000 Euro kosten. Rechne man alle Kosten, unter anderem Müllentsorgung und Security, zusammen, komme man auf rund 15 000 Euro. „Im aktuellen Budget für 2020 ist das nicht mehr drin“, stellte die Tourismusmanagerin klar. Zum Vergleich: Für alle Veranstaltungen in diesem Jahr hätten ihr gerade einmal 21 000 Euro zur Verfügung gestanden.

Von Anika Wenning