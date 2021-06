Ungewöhnliches ist Georg Neu aus Barth gelungen. Bei ihm gedeiht eine chilenische Araukarie, auch Andentanne genannt, besser als in ihrem Heimatland. Etwa acht Meter hoch ist der Baum bei dem Barther gewachsen. Wie ihm das gelungen ist.

Selten mehr als 30 Zentimeter wächst eine Araukarie in ihrer Heimat Chile. Der Baum von Georg Neu aus Barth ist in rund 22 Jahren mehr als sieben Meter in die Höhe geschossen. Quelle: Mario Galepp