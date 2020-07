Barth

In der dritten Klasse hat Ulf Röwer mit Leichtathletik angefangen und ist dem Sport bis heute treu geblieben. Beim SV Motor Barth ist der 28-Jährige Jugendwart und Abteilungsleiter der Leichtathleten. „Zwischen der sechsten und der zehnten Klasse musste mein Vater meinen Bruder und mich fast jedes Wochenende zu Wettkämpfen in ganz MV fahren“, berichtet der Barther, der bei der Zingster Zimmervermittlung seine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht hat und danach an der Rezeption einer Ferienwohnungsvermittlung in Prerow gearbeitet hat.

Vor einem Jahr sattelte er um, ist seitdem beim Landkreis Vorpommern-Rügen angestellt und arbeitet als Schulsekretär. „Seit November bin ich am Richard-Wossidlo-Gymnasium in Ribnitz-Damgarten“, berichtet der 28-Jährige. „Die Arbeit macht mir Spaß.“ In seiner Freizeit geht Ulf Röwer gerne laufen. „Abends beim Sonnenuntergang am Barther Hafen entlang zu joggen, kann ich nur empfehlen.“

Von Anika Wenning