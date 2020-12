Barth

Mit einem offenen Brief haben sich die Fraktionen der Barther Stadtvertretung an die Ministerpräsidentin Mecklenburg Vorpommerns, Manuela Schwesig, und den Landrat von Vorpommern-Rügen, Dr. Stefan Kerth, gewandt. Anlass bieten die durch den Teil-Lockdown verhängten Corona-Maßnahmen. Die Barther Politik fordert die Landesregierung auf, schnellstmöglich etwas zu unternehmen.

Unterzeichnet ist der Brief von den Vorsitzenden der Fraktionen CDU/ SPD, FDP, Die Linke und BfB (Bürger für Barth). In dem Schreiben schildern die Vertreter die wirtschaftliche Situation in der Stadt.

Demnach seien nicht nur die geschlossenen Unternehmen stark betroffen, sondern auch die Betriebe, die „ihrem Gewerbe nur unter Einhaltung von Auflagen nachgehen“ können. Die Rede ist von weggebrochenen Einnahmequellen in der Vorweihnachtszeit, Verunsicherung und Skepsis gegenüber der eventuellen Öffnung während der Feiertage.

Keine Öffnung über die Feiertage

„Viele Gastronomen werden und wollen diese Chance der kurzfristigen Öffnung nicht wahrnehmen“, heißt es seitens der Barther Fraktionen. Dass der Brief die Meinung einiger ortsansässiger Gaststätten und Pensionen widerspiegelt, bestätigt auch Ira Dettweiler. Sie ist die Chefin des „Sur la Mer“ – einem Hotel und einer Pension. „Es macht für uns keinen Sinn, über die Feiertage zu öffnen“, sagt sie. Den Betrieb für den Zeitraum vom 20. Dezember bis zum 1. Januar wieder aufzunehmen, würde mehr Kosten verursachen, als sie einnehmen würde.

Acht Zimmer hat ihre Pension, dazu das Restaurant. Würde Ira Dettweiler einige Gäste über die Weihnachtszeit beherbergen, könnte sie diejenigen nicht einmal bewirten, sagt sie: „Wir dürfen das Restaurant nicht öffnen, kein Frühstücksbuffet anbieten. Selbst beim Bäcker könnten sie nicht sitzen.“

Derzeit ist in dem Betrieb alles heruntergefahren –das Kühlhaus ist leer, die Mitarbeiter in Kurzarbeit. Nur um die Gäste in einem ihrer Zimmer übernachten zu lassen, kann die Unternehmerin nicht öffnen, sagt sie: „Wir müssen damit auch ein Zeichen setzen.“

Im offenen Brief heißt es zudem, dass es „auch kein Trost für die Menschen ist, wenn es die sogenannten Corona-Hilfen zu 75 Prozent gibt“. Eine Meinung, die die Selbstständige nur bestätigen kann. Die zu beantragenden Gelder seien für die Frau ein Tropfen auf dem heißen Stein: „Wir werden sicher etwas zurückzahlen müssen von den Hilfen. Auch die Gelder für die Kurzarbeit wird uns als Gewinn angerechnet. Unter dem Strich bleibt uns da nicht viel.“

Gastronomen wünschen harten und kurzen Lockdown

Wie Ira Dettweiler hätte sich auch Sven Schibilski, Chef der Barther Gaststätte „lecker und schnell“, einen härteren, aber dafür kürzeren Lockdown gewünscht. Er weiß, wie es anderen Kollegen in den Gaststätten geht: „Uns hat es nicht ganz so schlimm getroffen“, sagt er. Seine Speisen konnten die Kunden schon vor der Pandemie abholen. Doch sind auch einige Gäste zum Mittag geblieben: „Es fehlen dennoch diese Kunden und natürlich die Touristen“, sagt er. Dass das Geschäft läuft, verdanke er vor allem seinen Stammgästen.

„Wir gehören eher zu den Vorsichtigen“

Das Barther Restaurant „Zur Seekiste“ von Carola und Manfred Fritz baut auch während des zweiten Lockdowns auf das Außer-Haus-Geschäft. „Wir haben Gäste, die ihr Essen abholen, viele Stammkunden, die uns über Wasser halten, und ältere Herrschaften, die wir schon zuvor beliefert haben“, erzählt die Inhaberin.

In der Vorweihnachtszeit wurden in dem Restaurant auch Weihnachtsfeiern veranstaltet. Diese Einnahmen brechen in diesem Jahr zusätzlich weg. Die Einschränkungen zu ändern, würde die Chefin dennoch nicht wollen: „Wir gehören eher zu den Vorsichtigen. Da auch unter den Mitarbeitern einige sind, die zur Risikogruppe gehören, möchte man niemanden gefährden.“ Ihrer Meinung nach seien die Entscheidungen auch für die Landesregierung schwer zu treffen.

Forderungen der Barther Politik

Im offenen Brief wird der Ministerpräsidentin und dem Landrat Vorpommern-Rügens auch eingeräumt, dass sie „die Menschen im Land schützen wollen“. Doch sei für die Mitglieder der Fraktionen und „viele Menschen im Land“ der beschlossene Teil-Lockdown nicht nachvollziehbar –insbesondere angesichts des niedrigen Inzidenzwertes im Landkreis, heißt es. Auch wird in dem Brief zugestanden, dass es schwierig ist, „die Reiseregelungen zu verschärfen, obwohl das ein besseres Mittel wäre als hier alle Gewerbe und Gewerke zu schließen“, sagen die Fraktionsvorsitzenden.

Bei dem Vorschlag, die Reiseregelungen zu verschärfen, bleibt es in dem offenen Brief nicht. Die Initiatoren wünschen sich auch im Breitensport, speziell im Kinder- und Jugendbereich, mehr Einsatz. Weiter wird der Wunsch geäußert, dass die Sorgen der Betroffenen gehört und sich derer angenommen wird, „denn sie versuchen alle, einen guten Job zu machen“.

Ganz gleich, ob es das Gastgewerbe, den Einzelhandel, die Gewerbetreibenden oder Künstler und Freischaffende betrifft, die Barther fordern „ein klares Bekenntnis von der Politik, diesen Unternehmen schnellstmöglich zu helfen“, so die Stadtvertreter.

Von Lena-Marie Walter