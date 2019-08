Barth

Johann Zimmermann und seine „Lady“ sind zurück. Seit dem 2. Juni war der Barther mit dem Segelboot seiner Mutter unterwegs, ist mit der „Lady“ bis nach Dänemark gesegelt und hat seit einer Woche wieder heimischen Boden unter den Füßen. „Das Boot ist bei der Tour gewachsen“, sagt der 20-Jährige und meint damit nicht die tatsächliche Größe. „Es war immer ein Boddenboot, mit dem wir nur bis Windstärke vier rausgefahren sind.“ Und nun sei aus dem Boddenboot ein ostseetaugliches Schiff geworden.

Viel gefährlicher als starker Wind seien bei der Tour allerdings hohe Wellen gewesen. Denn das Boot habe keinen Kiel und kippe deshalb sehr schnell um. „Wenn die Wellen seitlich kommen, schmeißen sie einen um“, sagt der Barther. Da war große Vorsicht geboten, zumal der Segler alleine mit dem 20er Jollenkreuzer unterwegs war.

Bei der Windjammerparade dabei

Von Barth segelte er über Dabitz, Barhöft, Warnemünde, Rerik, Kirchdorf auf Poel, Boltenhagen, Heiligenhafen bis nach Kiel, wo er eine längere Pause einlegte (die OZ berichtete). Im kommenden Semester fängt er dort mit dem Schiffbau-Studium an und nutzte seinen Stopp für die Wohnungssuche. Da zudem die Kieler Woche startete, blieb er eine Weile. „Ich wollte mit dem Boot unbedingt bei der Windjammerparade dabei sein“, berichtet der Segler. Es folgte ein eineinhalbwöchiger Zwangsstopp aufgrund des ungünstigen Wetters.

Denn von Anfang an habe er sich fest vorgenommen, nichts zu riskieren. „Ich habe mir immer mehrere Wettervorhersagen angeschaut und bin auf Nummer sicher gegangen. Beim Segeln kann man sich keinen Zeitplan setzen. Man ist abhängig vom Wetter“, sagt Johann Zimmermann. Einmal habe er umdrehen müssen, weil der Wind, anders als vorhergesagt, doch zu stark war. Mitten auf der Ostsee sei er glücklicherweise in der ganzen Zeit nicht von einer Schlecht-Wetter-Front überrascht worden. „Mir wäre sonst nichts anderes übrig geblieben als so schnell wie möglich den nächsten Hafen anzulaufen“, erklärt der 20-Jährige.

Ein Schreckmoment

Brenzlige Situationen habe es auf dem Boot dennoch gegeben. So sei er einmal mit dem Jollenkreuzer fast umgekippt. „So viel Schräglage hatte ich noch nie. Da habe ich schon einen Schrecken bekommen“, sagt Johann Zimmermann. „Andere Situationen waren anstrengender, als ich erwartet hatte. Am anstrengendsten war die Strecke von Heiligenhafen nach Kiel. Ich bin bei viel Wind losgesegelt, doch auf der Fahrt ist der Wind eingeschlafen und ich musste die ganze Zeit mit Außenbootmotor fahren.“

In Kiel entschied er sich, weiter bis nach Dänemark zu segeln. „Das war immer der Traum meiner Mutter“, berichtet der Barther. Schon vor Langem habe sie eine Dänemark-Flagge für ihr Boot geschenkt bekommen, mit dem Hinweis: ’Da segelst du auch mal irgendwann hin’. Auf mehrere dänischen Inseln, unter anderem auf Fejø, Omø und Thuø, hat er Halt gemacht bis er dann über Gedser zurückgesegelt ist. Auf der Strecke Gedser – Prerow begleitete ihn seine Mutter. „So ist sie auch einmal mit ihrem Boot auf der Ostsee gesegelt“, sagt Johann Zimmermann, der seine allerletzte Etappe dann gemeinsam mit einem Freund fuhr.

Erfahrungen gesammelt

Eines steht für den Barther nach seiner Rückkehr fest: Er will auf jeden Fall noch einmal eine längere Tour machen – und zwar mit einem eigenen Boot. In den fast zwei Monate habe er viele Erfahrungen gesammelt. „Ich habe gelernt, alleine zu sein, aber auch, wie man mit anderen Menschen in Kontakt kommt.“ Denn gerade zum Ende der Reise habe er einige Kontakte geknüpft, obwohl er eigentlich nicht der Typ sei, der auf Menschen zugeht. Und eine wichtige Erkenntnis habe er noch gewonnen: „Man kann alles schaffen, wenn man es nur will“, sagt Johann Zimmermann, der durch die Tour sicherlich auch gewachsen ist.

Anika Wenning