Barther spielte Mörder von Winnetou

In diesem Jahr hat sich Ray Kupper schon lange vor Weihnachten einen großen Wunsch erfüllt. „Ich wollte immer mal bei den Karl-May-Festspielen mitmachen. Das ist einfach ein Spektakel. Drei Stunden nur auf dem Pferd. Was will man mehr“, kommt der Barther ins Schwärmen. Von Mitte Juni bis September spielte er in Elspe einen der Mörder von Winnetou. „Es ist das längste Open Air in Deutschland. Ich hatte 60 Vorstellungen und zusätzlich 140 Stuntshows. Es war großartig. Das einzige, was mir fehlte, waren das Meer und der Wind“, berichtet Ray Kupper.

Jede Menge Action wird den Besuchern bei den Festspielen in Elspe geboten. Quelle: Marius Becker/dpa

Doppelt besetzt werden die Rollen bei den Festspielen in Elspe übrigens nicht. „Krank sein, ist nicht. Wenn du vom Pferd fällst, was mir nicht passiert ist, musst du dich gleich wieder draufsetzen. Es gibt keinen Plan B“, sagt der Schauspieler. Und dabei sei die Bühne eine große Herausforderung. „Respekt hatte ich das erste Mal auf dem 28 Meter hohen Berg, zu Pferd. Aber das Panorama der 4000 Zuschauer schüttete reichlich Glückshormone aus. Adrenalin pur. An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an meine Reittrainer und an mein Pferd ‚Nandor‘“, sagt der Schauspieler. „ Elspe hat die anspruchsvollste Bühne in ganz Deutschland. Der Hügel hat 30 Prozent Steigung und alles wird im Galopp gemacht. Bei 40 Pferden auf der Bühne muss man immer fokussiert und konzentriert sein.“

Ein Sommer ohne Open Air – undenkbar

Dass er den Nervenkitzel braucht, war ihm schon zu Beginn seiner Schauspielkarriere klar. „Ich habe schnell gemerkt, dass ich mich spezialisieren muss. Im Bereich Kampfchoreografie gibt es nicht so viele, deshalb habe ich mich dafür entschieden“, erklärt Ray Kupper, der das Reiten wegen der Schauspielerei begann. Ein Sommer ohne Open Air kann er sich mittlerweile gar nicht mehr vorstellen. „Ich will draußen sein, mich dreckig machen. Das ist mein Herzblut. In MV habe ich schon alle Open-Air-Bühnen bespielt, deshalb musste ich nach Nordrhein-Westfalen auswandern“, sagt er und lacht.

Und auch wenn er für seine Arbeit immer viel unterwegs ist, ist Barth seine Basis. „Das verdichtet sich immer mehr. Ich habe mich 2016 entschlossen, hierzubleiben. Die Infrastruktur ist gut, man hat eine kurze Anfahrt zum Wasser und zur Autobahn. Wenn man direkt auf der Halbinsel lebt, ist es schwieriger, dort wegzukommen. Ich hab vorher auf Rügen gelebt, aber als sie angefangen haben, die Bundesstraße da zu bauen, stand man ja nur noch im Stau.“

Freiheit und Abwechslung

Von einem Engagement bei einem Landestheater hat er nie geträumt. „Das würde mir die Kreativität und die Energie nehmen. Ich möchte die Leute entertainen. Das kommt aus dem Herzen heraus.“ Er brauche die Freiheit und die Abwechslung. Zukunftsängste hat er nicht. „Was ist schon wirklich safe? Ich bin seit 20 Jahren am Markt. Ich mache mir keine Gedanken“, sagt der Schauspieler.

Während er die Sommermonate auf Open-Air-Bühnen spielt, tritt er in der Vorweihnachtszeit und von Januar bis März mit seinem Mecklenburger Dinner-Ensemble auf. „Wir touren durch Mecklenburg-Vorpommern. Ab November 2020 wird es ein neues Stück geben, das ‚Captain’s Dinner‘. Das Ensemble ist gewachsen“, sagt Ray Kupper. Und auch im Barther Restaurant „Eshramo“ gibt es Aufführungen des Ensembles. Während eines Drei-Gänge­-Menüs wird den Gästen eine actionreiche Show geboten.

Um bei seinen eigenen Projekten möglichst unabhängig zu sein, hat der Barther eine Ausbildung zum staatlich geprüften Pyrotechniker absolviert. „Dann muss ich keine Fachleute dafür bezahlen und kann es selber machen“, erklärt er. Allerdings sind die Bestimmungen strenger geworden. Alle fünf Jahre muss er eine Extraprüfung ablegen und nachweisen, dass er auch als Pyrotechniker gearbeitet hat. „Ansonsten muss ich den Schein abgeben.“

