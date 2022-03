Barth

Alte Kühlschränke, kaputte Bürostühle, siffige Sofas, verrostete Wäscheständer: Die Garagen an der Uhlenflucht in Barth (Vorpommern-Rügen) scheinen eine Sammelstelle für jegliche Art von Sperr- und Haushaltsmüll zu sein. Und nicht nur das: Die Gebäudeteile sind brüchig, teilweise verfallen, mancherorts klaffen Löcher im Boden. Ein wahrer Schandfleck, der auch noch der Stadt selbst gehört.

„Der derzeitige Zustand ist so schlimm, dass wir eigentlich Angst haben müssen, dass was passiert“, sagt Manfred Kubitz, Leiter des Barther Bauamtes. Es sei schon öfter beobachtet worden, dass Kinder auf der Fläche spielen. „Es wird auch behauptet, Jugendliche würden sich dort zum Kiffen treffen. Das Gebiet ist ja ein gutes Versteck, schlecht einsehbar“, meint Kubitz.

Beschwerden von Müttern bei Stadt eingegangen

Ganz in der Nähe befinden sich das gymnasiale Schulzentrum sowie die Förderschule „Jan-Amos Komensky“, der Kindergarten „Eulennest“ grenzt sogar direkt an das Gelände. Das Garagen-Problem ist dort überall bekannt, sei für die Einrichtungen jedoch nicht primär relevant. „Die Kinder sind tagsüber unter unserer Aufsicht auf dem Schulgelände. Sie könnten sich höchstens nach dem Unterricht dort aufhalten, das kann ich aber nicht beurteilen“, sagt die Schulleiterin der Förderschule, Liane Schöper.

Ein Spielplatz für Kinder sind die alten Garagen an der Uhlenflucht wohl kaum – eher droht akute Verletzungsgefahr. Quelle: Maria Lentz

In der Tat seien die Garagen-Komplexe kein schöner Ort, meint Rainer Schmidt, Leiter des gymnasialen Schulzentrums, aber: „Wir haben den Kindern gesagt, dass sie dort nicht hin sollen und daran halten sie sich auch.“ Eine Mitarbeiterin der Kita teilt außerdem mit: „Zwischen unserem Grundstück und den Garagen ist ein Zaun. Zudem gehen wir in diese Richtung gar nicht nach draußen, unser Außenbereich liegt auf der anderen Seite.“

Dennoch gebe es Mütter, die sich angesichts des verwahrlosten Platzes bereits bei der Stadt beschwert haben, wie Bauamtsleiter Kubitz während des vergangenen Bauausschusses Ende Februar mitteilte und zugleich betonte: „Da muss sofort etwas getan werden.“

Garagen ehemals besenrein übergeben

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? „Wir haben die Garagen vor gut fünf Jahren gekündigt, da dort Wohnraum entstehen sollen. Insgesamt 27 Einzel- und Doppelhäuser“, erzählt Kubitz. Man habe nicht damit gerechnet, dass es noch so lange dauern würde, bis es losgehen kann. Schuld an der Verzögerung sei unter anderem die Corona-Pandemie. Und, dass der Landkreis erst bei der dritten Auslegung der Baugenehmigung festgestellte, dass die Stadt ein falsches Verfahren verwendet hat. „Es liegt an vielen Sachen“, resümiert Kubitz. Der Frust ist hörbar.

Übergeben worden seien die rund 50 Garagen damals im Übrigen besenrein. Doch dann seien wohl Vandalen und Kriminelle gekommen, die die Garagentore aufbrachen und zu Geld machten, so die Vermutung des Bauamtsleiters. „Der Müll wurde dann wiederum von anderen Leuten dorthin getragen. Man ist da ja herrlich ungestört“, ärgert er sich über solch ein Verhalten.

Teilweise stapelt sich der Müll regelrecht in den Garagen an der Uhlenflucht. Die ehemaligen Mieter sind jedoch nicht die Übeltäter. Quelle: Maria Lentz

Schadstoffgutachter bereits eingeschaltet

Grünes Licht etwas zu unternehmen, hat Kubitz nun aber. „Die Garagen sowie das Gebäude links daneben, das zuletzt in den 2000ern ein Jugendclub war, müssen so schnell wie möglich abgerissen werden. Dazu kommen noch ein paar Lauben in den dahinter liegenden Gärten“, sagt er. Insgesamt handle es sich um eine Fläche von gut zwei Hektar.

Bereits vergangene Woche habe er mit einem Schadstoffgutachter eine Begehung gemacht, denn für den Bau der Gebäudeteile wurde Hartasbest verwendet. „Ich bereite nun schonmal den Text für die Ausschreibung vor“, so Kubitz.

Trotz problematischer Finanzierung Abriss bis August

Doch eine Herausforderung wartet noch: die Finanzierung des Abrisses. „Die Fläche soll in Zukunft von Unternehmen Landesgrunderwerb (LGE) MV erschlossen und vermarktet werden. Wir haben vor einigen Jahren einen Rahmenvertrag vereinbart“, erzählt der Baumamtsleiter. Doch den Abriss muss die Stadt Barth vorfinanzieren. „Die Kosten werden wir später beim Verkauf der Flächen gegenrechnen, aber zunächst muss ich sehen, wie wir das in unserem Haushaltsplan unterkriegen.“

Aufgrund des asbestbelasteten Sondermülls müsse man sicherlich mit über 200 000 Euro rechnen. „Pro Tonne werden in der nächstgelegenen, hundert Kilometer entfernten Deponie 270 Euro fällig“, erzählt Kubitz.

Ziel – oder besser gesagt Wunsch des Bauamtsleiters – sei es, den Schandfleck bis zum Ende der Sommerferien, also bis zum 13. August, beseitigt zu haben. „Den Bebauungsplan hoffen wir dann bis Ende des Jahres beschließen zu können.“

Von Maria Lentz